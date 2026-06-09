Cel mai scump stadion din lume va găzdui meciuri la Cupa Mondială 2026. Gigantul de 5,5 miliarde de dolari din Los Angeles

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Între 11 iunie și 19 iulie 2026 planeta fotbalistă fierbe. Peste ocean, în SUA, Canada și Mexic se joacă cele 104 meciuri de la Cupa Mondială de Fotbal. Care este cel mai scump stadion de la turneul final. Gigantul de 5,5 miliarde de dolari, localizat în Los Angeles, arată impresionant. El este pregătit să ofere sportivilor și fanilor momente de neuitat.

Cum arată cel mai scump stadion din lume, gazdă și la Cupa Mondială 2026. Arena a costat peste 5 miliarde de dolari și arată impresionant

Cupa Mondială 2026 va fi găzduită de 16 stadioane din 16 orașe diferite. Cele mai multe, 11, sunt în Statele Unite. Urmează Mexicul cu 3 stadioane și Canada cu 2. În SUA, vor fi meciuri în Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area și Seattle. În Mexic se va juca în Capitala Mexico City (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) și Monterrey (Estadio BBVA). În fine, Canada vine cu Toronto (BMO Field) și Vancouver (BC Place).

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Toate arenele enumerate sunt la cel mai înalt nivel și, implicit, . Pe tărâm nord-american întâlnim însă cel mai scump stadion existent la ora actuală în lume. E vorba de SoFi Stadium, arenă ce va fi cunoscută drept Los Angeles Stadium pe durata Cupei Mondiale din 2026.

Locația din LA este cel mai nou stadion care organizează vara aceasta meciuri de la turneul final. A fost inaugurat în septembrie 2020, în Inglewood, având o capacitate de 70.000 de locuri. Încă din luna mai, organizatorii au finalizat transformarea arenei. Terenul dispune acum de aproape 74.000 de metri pătrați de iarbă naturală instalată peste gazonul artificial al stadionului, proiectată special să continue să crească până la meciul de deschidere. Terenul a fost extins pentru a respecta standardele FIFA.

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SoFi Stadium has completed its 60-day field transformation ahead of 🏆 the venue now features nearly 74,000 square feet of natural grass installed over the stadium’s artificial turf, specially designed to keep growing all the way through the opening match as… — b. 🎥 (@btf0327)

De ce a costat atât de mult stadionul din Los Angeles: ”Nu este o simplă arenă”

SoFi Stadium a devenit cel mai scump stadion construit vreodată pentru că nu a fost doar un stadion. A fost o arenă NFL, un complex de divertisment, o mașinărie de afaceri premium și ancora proiectului Hollywood Park. Este interesant faptul că proiectul inițial al arenei nu vorbea nicidecum de uriașa sumă de 5,5 – 6 miliarde de dolari costuri.

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Astfel, când planurile arenei au apărut prima dată la mijlocul anilor 2010, estimările indicau costuri de 2,6 miliarde de dolari, iar la început chiar de 1,8 miliarde. Până în 2018, estimările interne ajunseseră la 4,9 miliarde. În mai 2020, cu câteva luni înainte de deschidere, proprietarii NFL au aprobat o finanțare suplimentară de 500 de milioane de dolari. Când stadionul s-a deschis oficial în septembrie 2020, totalul ajunsese la aproximativ 5,5 miliarde de dolari, notează .

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Sursa citată notează că SoFi Stadium a fost finanțat privat. Cei 5,5 miliarde de dolari nu au venit din împrumuturi municipale sau finanțare publică tradițională. Stan Kroenke, proprietarul celor de la LA Rams, a construit stadionul prin compania sa, Kroenke Sports & Entertainment, folosind capital propriu, împrumuturi mari de la bănci private și finanțare susținută de NFL.

Ce avantaje au fanii care urmăresc meciurile de pe Los Angeles Stadium

Din punct de vedere al spectatorului de pe arena din Los Angeles, mare atracție este așa-numitul este Infinity Screen. E vorba de ecranul LED suspendat care înconjoară terenul la 360 de grade. Are aproximativ 6500 de metri pătrați, aproape 80 de milioane de pixeli și poate fi văzut din orice zonă a stadionului. Indiferent unde se află fanul în tribună, el nu ratează nicio reluare, niciun detaliu și niciun moment important al meciului.

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SoFi Stadium is ready for the FIFA World Cup! — FIFA World Cup HQ (@FIFAWCHQ)

Prin această tehnologie, vedem cum privesc americanii marile evenimente sportive, adică nu doar ca meciuri, ci ca spectacole veritabile. Mai trebuie punctat că, pentru siguranța suporterilor, stadionul este protejat non stop cu mai multe inele de echipe ale poliţiei, iar zborul dronelor va fi interzis în apropiere.

| ¡El impresionante SoFi Stadium! 🏟️😍 Así luce las instalaciones del estadio, donde la Albirroja debutará el próximo viernes 12 de junio ante EEUU. Hasta ya van ensayando las entradas de la banderas para dicho duelo. ¡Ya falta poco para volver a verte,… — Vs Sports (@SomosVsSports)

Meciurile de la Cupa Mondială 2016 care se joacă pe SoFi Stadium

Trebuie spus că stadionul din Inglewood va fi în centrul atenţiei şi la Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles. Pe această arenă impunătoare va avea loc ceremonia de deschidere a Olimpiadei, dar şi evenimentele de la înot. Până atunci, :