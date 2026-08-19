Cel mai scump transfer din handbalul feminin danez! Suma plătită de club pentru o sportivă accidentată

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O sportivă care este accidentată de aproape o lună este protagonista unui succes uriaș. Toată lumea a rămas uimită când a văzut care este cel mai scump transfer din handbalul feminin danez, dar și echipa cu care a semnat.

Sportiva care a bifat cel mai costisitor transfer din handbalul danez

Julie Scaglione a marcat o reușită semnificativă cu foarte puțin timp înainte de a-și aniversa ziua de naștere. Pe 20 august urmează să împlinească 22 de ani, daneză având parte de o victorie importantă în carieră, în ciuda faptului că este accidentată. Incidentul s-a produs la finalul lunii iulie.

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Tânăra care joacă pe postul de inter stânga a suferit o fractură la încheietura mâinii drepte, în timpul unui meci de pregătire. Jucătoarea care este inclusiv componentă a naționalei Danemarcei este A fost achiziționată de Esbjerg de la Ikast pentru o sumă destul de mare.

Potrivit informațiilor care circulă în mediul online clubul a plătit aproximativ 300.000 de euro. Acești bani reprezintă un record pentru sportul pe care-l practică și care i-a adus recunoaștere la nivel internațional. Astfel, în momentul de față este considerată una dintre cele mai talentate jucătoare ale generației sale.

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Prin urmare, interul danez a semnat un contract până în anul 2030, după ce între 2020-2026 a jucat la Ikast. Directorul sportiv de la fosta echipă a declarat pentru presa daneză că „suma de transfer este un record absolut pentru handbalul feminin”. Așadar, Julie Scaglione a intrat în istorie cu această înțelegere.

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Sportiva, desemnată golghetera campionatului de handbal

Julie Scaglione are un palmares interesant în handbalul feminin. În sezonul trecut a fost desemnată golghetera campionatului. De asemenea, a atras atenția asupra sa și în Liga Campionilor pentru că a marcat 103 goluri pentru Ikast. În plus, sportiva este medaliată cu bronz la Campionatul Mondial din 2023.

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Conducătorii lui Esbjerg au transmis că jucătoarea va debuta alături de noua echipă în aproximativ 3 luni pentru că este accidentată. Estimarea inițială spunea că va reveni curând în sală, dar se pare că lucrurile nu sunt cum se așteptau cadrele medicale și va mai sta pe margine o vreme. Cel mai probabil ghipsul va fi scos în toamnă.

Asta înseamnă că nu va fi disponibilă când Esbjerg va deschide sezonul împotriva lui Odense Håndbold în Supercupa Danemarcei pe data de 23 august. În concluzie, din această vară tânăra se va afla sub comanda antrenorului suedez Tomas Axner. Julie Scaglione a dezvăluit că este foarte încântată de noua etapă a carierei sale.

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„M-am bucurat foarte mult de perioada petrecută la Ikast; atât clubul, cât și coechipierii mei înseamnă foarte mult pentru mine. Mi-au dat o șansă când aveam 16 ani, așa că a fost nevoie de mult pentru a mă convinge să plec”, a declarat sportiva în comunicatul de presă emis de echipa Esbjerg, scrie .