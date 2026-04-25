Cel mai scurt mandat de antrenor din istoria fotbalului. Celebrul tehnician a avut parte de un șoc

Caz bizar în fotbalul din Anglia. Cine este antrenorul cu cel mai scurt mandat din istorie și cum a primit vestea că nu mai continuă la echipă.
Mihai Dragomir
25.04.2026 | 15:00
Record pe banca tehnică. Cine este antrenorul cu cel mai scurt mandat din istorie. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Un caz cu adevărat inedit vine din fotbalul englez, unde s-a înregistrat cel mai scurt mandat de antrenor din istoria fotbalului. Tehnicianul este chiar tatăl unui alt antrenor demis de curând e pe banca unui gigant din Premier League, însă după un mandat considerabil mai lung. Rămâi pe site pentru a vedea despre cine este vorba și ce alți tehnicieni se înscriu pe lista celor mai scurte mandate.

Leroy Rosenior, tatăl lui Liam Rosenior, demis după doar 10 minute

Liam Rosenior, antrenorul în vârstă de 41 de ani, s-a despărțit de Chelsea după un mandat ce a durat 3 luni. Leroy Rosenior, tatăl său, nu a avut șansa să antreneze nici măcar jumătate din acest timp. Mai exact, Rosenior senior se afla la prezentarea ca antrenor al echipei Torquay, echipă din eșaloanele inferioare ale Angliei, în 2007. În timpul conferinței, el a fost anunțat că echipa a fost preluată de o nouă conducere, care avea propria variantă de antrenor.

Astfel, Leroy Rosenior a fost mazilit din funcția de antrenor al celor de la Torquay după doar 10 minute. El antrenase anterior Brentford (23 de meciuri între 14.06.2006 – 18.11.2006) și tot pe Torquay (88 de meciuri, 01.07.2002 – 25.01.2006). Practic, după cel de-al doilea mandat la echipa Torquay, Leroy Rosenior rămâne singurul manager din istorie care are o rată de pierderi de 0%, pe o perioadă de zece minute.

Lista celor mai scurte mandate de antrenori de fotbal din istorie

Dacă Leroy Rosenior a stabilit un record absolut, cu doar 10 minute în funcție, lista celor mai scurte mandate de antrenori de fotbal este completată cu nume importante din sportul rege. Marcelo Bielsa, actualul selecționer al Uruguayului, a rezistat pe banca lui Lazio doar 2 zile în vara anului 2016, plecând după ce clubul nu a fost capabil să îi aducă jucătorii ceruți în timp util.

VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi24.ro
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”

Billy McKinlay, în prezent pe banca lui Everton, a condus Watford doar 8 zile. El a obținut o victorie și o remiză și a fost imediat demis opt zile mai târziu, astfel încât clubul să-l poată angaja pe Slaviša Jokanović în toamna anului 2014.

Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
Digisport.ro
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte

Cum arată topul celor mai scurte mandate din istoria Premier League

La nivelul Premier League, primul eșalon al fotbalului englez, de curând și-a făcut loc pe lista celor mai scurte mandate și Igor Tudor. Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin la Tottenham a rezistat doar 44 de zile pe banca lui Spurs. Iată lista completă:

  1. Sam Allardyce – Leeds United (2023) – 31 de zile
  2. Ange Postecoglou – Nottingham Forest (2025) – 40 de zile
  3. Les Reed – Charlton Athletic (2006) – 41 de zile
  4. Igor Tudor – Tottenham (2026) – 44 de zile
  5. Javi Gracia – Leeds United (2023) – 72 de zile
  6. Rene Meulensteen – Fulham (2013-2014) – 76 de zile
  7. Frank de Boer – Crystal Palace (2017) – 78 de zile
  8. Bob Bradley – Swansea City (2016) – 86 de zile
  9. Quique Sanchez Flores – Watford (2019) – 86 de zile
  10. Nathan Jones – Southampton (2022-2023) – 95 de zile
Premier League, etapa 34, în direct pe Voyo! Acum se joacă primul meci...
Fanatik
Premier League, etapa 34, în direct pe Voyo! Acum se joacă primul meci al zilei. Fulham – Aston Villa 0-0
Eyupspor – Gaziantep, debutul lui Mirel Rădoi în SuperLiga Turciei. Start în meciul...
Fanatik
Eyupspor – Gaziantep, debutul lui Mirel Rădoi în SuperLiga Turciei. Start în meciul plin de români
Afacerea fabuloasă pe care o are Diego Simeone în Spania. Ce ”imperiu” dețin...
Fanatik
Afacerea fabuloasă pe care o are Diego Simeone în Spania. Ce ”imperiu” dețin acesta și soția sa
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Marius Lăcătuș a dezvăluit ce le-a reproșat Nicolae Ceaușescu după ce au câștigat...
iamsport.ro
Marius Lăcătuș a dezvăluit ce le-a reproșat Nicolae Ceaușescu după ce au câștigat Cupa Campionilor Europeni: 'Sigur că îți faci probleme'
