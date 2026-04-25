Cel mai scurt mandat de antrenor din istoria fotbalului. Celebrul tehnician a avut parte de un șoc

ADVERTISEMENT

Un caz cu adevărat inedit vine din fotbalul englez, unde s-a înregistrat cel mai scurt mandat de antrenor din istoria fotbalului. Tehnicianul este chiar tatăl unui alt antrenor demis de curând e pe banca unui gigant din Premier League, însă după un mandat considerabil mai lung. Rămâi pe site pentru a vedea despre cine este vorba și ce alți tehnicieni se înscriu pe lista celor mai scurte mandate.

Leroy Rosenior, tatăl lui Liam Rosenior, demis după doar 10 minute

Leroy Rosenior, tatăl său, nu a avut șansa să antreneze nici măcar jumătate din acest timp. Mai exact, Rosenior senior se afla la prezentarea ca antrenor al echipei Torquay, echipă din eșaloanele inferioare ale Angliei, în 2007. În timpul conferinței, el a fost anunțat că echipa a fost preluată de o nouă conducere, care avea propria variantă de antrenor.

ADVERTISEMENT

Astfel, Leroy Rosenior a fost mazilit din funcția de antrenor al celor de la Torquay după doar 10 minute. El antrenase anterior Brentford (23 de meciuri între 14.06.2006 – 18.11.2006) și tot pe Torquay (88 de meciuri, 01.07.2002 – 25.01.2006). Practic, după cel de-al doilea mandat la echipa Torquay, Leroy Rosenior rămâne singurul manager din istorie care are o rată de pierderi de 0%, pe o perioadă de zece minute.

Dacă Leroy Rosenior a stabilit un record absolut, cu doar 10 minute în funcție, lista celor mai scurte mandate de antrenori de fotbal este completată cu nume importante din sportul rege. Marcelo Bielsa, actualul selecționer al Uruguayului, a rezistat pe banca lui Lazio doar 2 zile în vara anului 2016, plecând după ce clubul nu a fost capabil să îi aducă jucătorii ceruți în timp util.

ADVERTISEMENT

Billy McKinlay, în prezent pe banca lui Everton, a condus Watford doar 8 zile. El a obținut o victorie și o remiză și a fost imediat demis opt zile mai târziu, astfel încât clubul să-l poată angaja pe Slaviša Jokanović în toamna anului 2014.

ADVERTISEMENT

La nivelul Premier League, primul eșalon al fotbalului englez, de curând și-a făcut loc pe lista celor mai scurte mandate și Igor Tudor. . Iată lista completă:

ADVERTISEMENT