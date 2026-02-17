Cel mai sever episod de iarnă bagă în alertă autoritățile. DSU se pregătește pentru ce e mai rău: ”Se trimit echipe de intervenție”

ADVERTISEMENT

România se află în fața celui mai sever episod de iarnă din acest sezon, iar autoritățile au intrat în alertă. DSU anunță mobilizare în județele aflate sub cod portocaliu, acolo unde sunt așteptate ninsori consistente, viscol și rafale puternice care pot crea probleme majore în trafic și în zonele expuse.

Iarna lovește puternic! DSU avertizează populația

Meteorologii avertizează că urmează câteva zile cu fenomene extreme, fiind emise atât avertizări de cod portocaliu, cât și de cod galben pentru mai multe regiuni ale țării. Perioada critică începe pe 17 februarie, la ora 10:00, și se întinde până pe 19 februarie, la ora 10:00, interval în care valorile termice vor coborî accentuat, menținând o vreme deosebit de rece la nivel național.

Cele mai afectate zone vor fi Muntenia și sudul Moldovei, unde ninsorile vor fi abundente, stratul de zăpadă se va depune cu grosimi de 20 până la 50 de centimetri, iar vântul va sufla cu rafale de 60 până la 85 km/h, provocând viscol puternic și reducând vizibilitatea sub 50 de metri. Județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași se află în centrul acestor fenomene extreme.

Alertă meteorologică de ninsori și vânt puternic în mare parte din țară

În sudul, centrul și estul țării, , cu ploaie, lapoviță și ninsoare, apoi vor predomina ninsorile, formând un strat de zăpadă de 5 până la 30 de centimetri și cantități de apă între 10 și 25 l/mp, cu polei și ghețuș local. În Dobrogea, ploile vor trece treptat în lapoviță și ninsoare, iar cantitățile de precipitații vor ajunge izolat la 45 l/mp, însoțite de viscol și vizibilitate redusă.

În Carpații Meridionali, cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, rafalele de vânt vor depăși 70–90 km/h, viscolul va fi puternic, iar vizibilitatea sub 100 de metri. Strat de zăpadă de 10–20 centimetri se va depune rapid, creând condiții dificile pentru circulație și intervenții de urgență.

De asemenea, estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor resimți intensificări ale vântului de 45–65 km/h încă din cursul zilei de marți, iar pe parcursul serii și în restul țării viscolul va reduce vizibilitatea și va transforma deplasarea în condiții dificile.

DSU pregătește suplimentarea personalului

În contextul , FANATIK a discutat cu reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență, care au oferit precizări exclusive pentru redacția noastră.

„Județele aflate în atenție sunt toate cele aflate sub avertizare de cod portocaliu. Resursele umane sunt reprezentate de echipajele operative aflate în serviciu, iar dacă situația o va impune, numărul personalului operativ va fi suplimentat.

Mai mult, conform dispoziției transmise de la nivelul DSU, în funcție de situația operativă, se va realiza manevra de forțe și mijloace, ceea ce presupune trimiterea de echipamente de intervenție și personal din județele care nu se află sub incidența avertizărilor, în zonele aflate sub avertizări.

La momentul acesta, nu există un număr clar de organe implicate. Autoritățile lucrează pentru a stabili acest aspect și pentru a actualiza datele cât mai curând posibil”, a declarat purtătorul de cuvânt DSU, maior Bogdan Toma.

Capitala, sub alertă de viscol. Forțele de ordine sunt pregătite de intervenție

, recent, instituirea unui cod portocaliu pentru Municipiul București și județul Ilfov, valabil în intervalul 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 12:00. Conform specialiștilor, în Capitală și în localitățile din jur sunt prognozate căderi masive de zăpadă, acumularea unui strat important de omăt, rafale intense și viscol puternic, fenomene care pot da peste cap circulația și activitățile cotidiene.

În acest cadru, FANATIK a cerut reacții și din partea Inspectoratului General al Poliției Române. Instituția a transmis că acțiunile din teren sunt organizate în raport cu dinamica vremii, astfel încât răspunsul să fie rapid și eficient.

„Momentan, polițiștii aflați în serviciu. Sunt prioritizate activitățile pe aceste măsuri”, a menționat, pentru FANATIK, Bogdan Ghebaur, precizând că forțele de ordine sunt mobilizate pentru a gestiona eventualele situații dificile generate de condițiile meteo.

DSU anunță măsuri la nivel național pentru gestionarea vremii severe

Pe lângă declarațiile oferite presei, , în care au detaliat măsurile adoptate la nivel național pentru gestionarea efectelor vremii severe.

Potrivit informării publice, la nivel județean și local au fost convocate Comitetele pentru Situații de Urgență în toate județele aflate sub Cod Portocaliu, iar la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență au fost activate grupele operative. De asemenea, se analizează închiderea preventivă a sectoarelor de drum cu risc major de blocaj, iar populația din zonele afectate este informată prin mesaje RO-ALERT, acolo unde situația o impune.

DSU a precizat că o atenție specială este acordată persoanelor vulnerabile, fiind monitorizată situația pacienților dializați și a gravidelor aflate aproape de termen. Dacă va fi necesar, pot fi dispuse măsuri preventive de relocare sau evacuare, pentru a evita situații critice cauzate de blocajele rutiere.

În ceea ce privește sistemul medical și transporturile, autoritățile au anunțat limitarea transferurilor interclinice la cazurile strict urgente și intensificarea cooperării între serviciile de ambulanță, administratorii drumurilor și inspectoratele pentru situații de urgență, astfel încât echipajele medicale să poată interveni în condiții de siguranță.