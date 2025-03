Cel mai sincer rapidist după 0-0 în derby-ul cu FCSB: „Au controlat jocul. În unele momente ne-am simțit ca și cum noi am avea un om în minus”

, în derby-ul disputat duminică pe Arena Națională. Giuleștenii au avut un om în plus după , însă nu au reușit să puncteze. Căpitanul Rapidului din această seară, Mattias Kait, și fundașul Denis Ciobotariu au reacționat la final.

Mattias Kait a reacționat după remiza cu FCSB

Rapid a obținut doar un punct din derby-ul cu FCSB de pe Arena Naţională, deşi a evoluat în superioritate numerică timp de peste o oră. Giuleştenii au introdus balonul în poartă în minutul 68, când Dobre a înscris după o fază confuză în careul oaspeților, însă .

La final, Mattias Kait a afirmat că rezultatul nu este unul pozitiv ținând cont de cele întâmplate pe gazon. „Pentru mine este o mare dezamăgire, am avut un om în plus încă din prima repriză. Trebuia să câștigăm meciul, dar nu am fost destul de buni în repriza a doua. Ei au jucat în zece, dar în unele momente ne-am simțit ca și cum am fi avut noi om în minus. Asta este, am luat un punct, mai avem 11 meciuri, trebuie să luăm cât de multe puncte putem.

Nu știu ce s-a întâmplat în repriza a doua, ne-am gândit la faptul că ei aveau un om în minus și poate din acest motiv am crezut că va fi mai ușor, dar, bineînțeles, nu a fost cazul. Nu am jucat destul de rapid, ar fi trebuit ca noi să controlăm ritmul, dar i-am lăsat pe ei să o facă.

Suntem într-o formă bună, o victorie ar fi fost foarte importantă. Mai sunt 11 finale și trebuie să luăm cât mai multe puncte. E bine că nu ne-au învins de mult timp, dar astăzi au jucat cu un om în minus și ar fi trebuit să câștigăm” a afirmat estonianul.

Mijlocașul a vorbit și despre atmosfera de pe Arena Națională, stadion pe care Rapid va mai juca din postura de gazdă și în play-off: „Pe Arena Națională sunt mai mulți fani, atmosfera a fost incredibilă. Nu e alegerea noastră unde vom juca, cei de la club vor decide. A fost o atmosferă frumoasă, dar Giuleștiul este casa noastră”.

Și duelul din turul campionatului dintre cele două formații s-a încheiat cu același scor, 0-0, Rapid fiind neînvinsă în ultimele opt meciuri directe contra FCSB-ului.

Denis Ciobotariu: „Trebuia să câștigăm”

Transferat în această iarnă de la Sepsi, Denis Ciobotariu a devenit instant un jucător important pentru Marius Șumudică, fiind integralist în ultimele șapte runde din Superligă.

După remiza cu FCSB, fundașul a afirmat că jucătorii Rapidului trebuie să ofere mai mult pentru a avea rezultate importante în acest final de sezon: „Este un rezultat pozitiv, FCSB-ul era pe val, însă din cauza faptului că am jucat atât de mult timp cu om în plus, cred că trebuia să câștigăm. Atmosfera a fost superbă, cred că și din tribune a fost frumos. Au fost ocazii și de o parte și de alta, un meci spectaculos, însă trebuie să vină mai mult de la noi, de la jucători, să avem mai multe reușite.

Repriza a doua s-a pregătit la fel ca și prima, dar, bineînțeles, am făcut un pas în față, am mers mai mult în pressing, să-i forțăm să joace minge lungă și cred că am și reușit în multe momente, însă pe fază de atac pozițional ne-a lipsit ceva.

Ne-am bucurat câteva minute la acel gol anulat. Alex putea să înscrie din prima, i-a lipsit un pas. Nu ne-am simțit neputincioși, cred că am avut o posesie destul de bună, dar ocaziile au fost de partea lor. Sper că vom rămâne neînvinși în fața FCSB-ului și în play-off, suntem neînvinși de mai multe etape, e o atmosferă bună, totul este bine deocamdată”.

Rapid ajunge la 46 de puncte după acest rezultat și va încheia sezonul regulat din Superligă cu un duel în deplasare contra lui Hermannstadt, care se va disputa sâmbătă, 8 martie, de la ora 20:30. după remiza de vineri dintre Sepsi și CFR Cluj.