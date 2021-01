Cel mai sincer traficant de droguri din România. A fost oprit de Poliție și a recunoscut tot. Video

Polițiștii din Iași au intervenit după un accident grav în urmă căruia au murit trei persoane și au descoperit, din întâmplare, un tânăr care a recunoscut că este dealer de droguri.

Mai mult, individul se ocupă și cu comerțul ilegal de petarde și conducea fără să aibă permis, potrivit Ziarul de Iași.

Printre participanții la trafic, oamenii legii au ales să-l tragă pe dreapta pe cel care se dovedise a fi traficant de droguri.

Un traficant de droguri din Iași a recunoscut tot când a fost oprit de Poliție

Văzând că nu are carnet de șofer, polițiștii au intrat în vorbă cu el și l-au întrebat cu ce se ocupă, iar răspunsul a fost extrem de sincer, chiar dacă i-a șocat: „Cumpăr cu 40 și vând cu 50-55”.

„O dată la săptămână cumpăram. Am vândut și la alte persoane, cumpăram cu 40 de lei și vindeam cu 50-55 de lei. Gramul de canabis. Doar atât. Nu am permis de conducere. Nu am consumat substanțe de 2-3 zile. Nu am nimic acasă”, le-a declarat acesta polițiștilor.

„Fiind in derularea activitatilor specifice la accidentul rutier de la Scanteia, politistii Postului de Politie Ciurea au depistat un barbat care conducea un auto, fara a detine permis de conducere. Bărbatul a fost condus la o unitate medicala pentru a-i fi recoltate probe biologice de sange. Cercetările continuă”, au precizat reprezentantii Poliției.

Cazul aduce aminte de sincerul și simpatic traficand de țigări din Galați, care în 2010 devenea viral după ce recunoștea extrem de amuzat că știa ce transportă în mașină, atunci când a fost întrebat de reporteri dacă a făcut trafic de țigări. „Știam, cum să nu știu?”, este replica dată de bărbat care a rămas celebră.

