Cel mai slab prim 11 de la CM 2026. Surpriză mare la postul de atacant

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Campionatul Mondial a luat sfârșit, iar jurnaliștii de la Globo au realizat primul 11 al fotbaliștilor care au dezamăgit cel mai mult la turneul final de pe continentul american. Cristiano Ronaldo, atacantul Portugaliei, care la 41 de ani a fost titular în toate cele cinci meciuri jucate de lusitani, nu a ratat echipa de start.

Cristiano Ronaldo, umilit după Mondial! A prins primul 11 al marilor dezamăgiri

Cristiano Ronaldo a reușit să marcheze trei goluri la ediția din 2026 a Campionatului Mondial, însă a fost inclus în primul 11 al fotbaliștilor care au dezamăgit cel mai mult. Superstarul portughez a fost invizibil în mai multe partide, iar jurnaliștii de la Globo l-au taxat pentru eliminarea din optimi.

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Ceilalți doi jucători care completează linia ofensivă în echipa de start a fotbaliștilor care au lăsat de dorit la turneul final sunt Luis Diaz, columbianul de la Bayern, care a arătat mult prea puține lucruri bune la turneul nord-american, și Florian Wirtz, germanul de la Liverpool. , iar Wirtz a fost găsit țap ispășitor.

Nu doar Cristiano Ronaldo! Nume uriașe precum De Bruyne, Valverde și Vitinha pe lista rușinii de la Mondial

La mijloc, veteranii și Casemiro sunt completați de superstarurile fotbalului mondial Vitinha și Valverde. Cei patru mijlocași au creat mult prea puțin pentru naționalele lor, care s-au oprit prematur în turneul final.

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Linia defensivă este formată din trei jucători. Este vorba despre finalistul Ligii Campionilor, Hincapie. Ecuadorul nu a reușit să facă un turneu pe măsura așteptărilor. De asemenea, Danilo a prins și el primul 11 al dezamăgirilor la acest Mondial. Koulibaly, senegalezul de la Al Hilal, a fost și el taxat pentru lipsa de rezultate. Deși era văzut drept liderul echipei, a prins puține minute pe teren.

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În poartă a fost ales veteranul Muslera. Portarul uruguayan a jucat ultimul său Mondial la vârsta de 40 de ani. Naționala din America de Sud a fost poate cea mai mare dezamăgire la acest turneu final. A plecat acasă încă din grupe, după două remize, una cu Arabia Saudită și alta cu Capul Verde, și o înfrângere împotriva campioanei mondiale, Spania.

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Cristiano Ronaldo, la al doilea turneu final consecutiv inclus în cea mai slabă echipă

Pentru Cristiano Ronaldo este al doilea turneu final în care este inclus în primul 11 al jucătorilor care au dezamăgit. CR7 a fost inclus în aceeași echipă de start și la Campionatul European din 2024, atunci când Portugalia s-a oprit în sferturi.