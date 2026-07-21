Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Cel mai slab prim 11 de la CM 2026. Surpriză mare la postul de atacant

Cristiano Ronaldo a fost inclus de jurnaliștii de la Globo în primul 11 al marilor dezamăgiri de la Cupa Mondială 2026. Alături de CR7 apar nume grele precum Kevin De Bruyne, Florian Wirtz, Casemiro și Federico Valverde.
Alex Bodnariu
21.07.2026 | 11:16
Cel mai slab prim 11 de la CM 2026 Surpriza mare la postul de atacant
Cristiano Ronaldo, umilit după Mondial! A prins primul 11 al marilor dezamăgiri
ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial a luat sfârșit, iar jurnaliștii de la Globo au realizat primul 11 al fotbaliștilor care au dezamăgit cel mai mult la turneul final de pe continentul american. Cristiano Ronaldo, atacantul Portugaliei, care la 41 de ani a fost titular în toate cele cinci meciuri jucate de lusitani, nu a ratat echipa de start.

Cristiano Ronaldo, umilit după Mondial! A prins primul 11 al marilor dezamăgiri

Cristiano Ronaldo a reușit să marcheze trei goluri la ediția din 2026 a Campionatului Mondial, însă a fost inclus în primul 11 al fotbaliștilor care au dezamăgit cel mai mult. Superstarul portughez a fost invizibil în mai multe partide, iar jurnaliștii de la Globo l-au taxat pentru eliminarea din optimi.

ADVERTISEMENT

Ceilalți doi jucători care completează linia ofensivă în echipa de start a fotbaliștilor care au lăsat de dorit la turneul final sunt Luis Diaz, columbianul de la Bayern, care a arătat mult prea puține lucruri bune la turneul nord-american, și Florian Wirtz, germanul de la Liverpool. Nemții au fost eliminați rușinos de Paraguay, iar Wirtz a fost găsit țap ispășitor.

Nu doar Cristiano Ronaldo! Nume uriașe precum De Bruyne, Valverde și Vitinha pe lista rușinii de la Mondial

La mijloc, veteranii Kevin De Bruyne și Casemiro sunt completați de superstarurile fotbalului mondial Vitinha și Valverde. Cei patru mijlocași au creat mult prea puțin pentru naționalele lor, care s-au oprit prematur în turneul final.

ADVERTISEMENT
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri
Digi24.ro
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi dau termen lui Zelenski până vineri

Linia defensivă este formată din trei jucători. Este vorba despre finalistul Ligii Campionilor, Hincapie. Ecuadorul nu a reușit să facă un turneu pe măsura așteptărilor. De asemenea, Danilo a prins și el primul 11 al dezamăgirilor la acest Mondial. Koulibaly, senegalezul de la Al Hilal, a fost și el taxat pentru lipsa de rezultate. Deși era văzut drept liderul echipei, a prins puține minute pe teren.

ADVERTISEMENT
Jucătorii Argentinei au spus
Digisport.ro
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia

În poartă a fost ales veteranul Muslera. Portarul uruguayan a jucat ultimul său Mondial la vârsta de 40 de ani. Naționala din America de Sud a fost poate cea mai mare dezamăgire la acest turneu final. A plecat acasă încă din grupe, după două remize, una cu Arabia Saudită și alta cu Capul Verde, și o înfrângere împotriva campioanei mondiale, Spania.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo, la al doilea turneu final consecutiv inclus în cea mai slabă echipă

Pentru Cristiano Ronaldo este al doilea turneu final în care este inclus în primul 11 al jucătorilor care au dezamăgit. CR7 a fost inclus în aceeași echipă de start și la Campionatul European din 2024, atunci când Portugalia s-a oprit în sferturi.

La un pas de tragedie în Piața Cibeles! Mai mulți suporteri au căzut...
Fanatik
La un pas de tragedie în Piața Cibeles! Mai mulți suporteri au căzut după ce un acoperiș a cedat. Imagini șocante din Madrid. Video
Jucătorul de la Craiova care are lipici la oferte. Există interes din primele...
Fanatik
Jucătorul de la Craiova care are lipici la oferte. Există interes din primele 5 ligi europene
El este jucătorul executat de Gigi Becali care se face antrenor. Ce se...
Fanatik
El este jucătorul executat de Gigi Becali care se face antrenor. Ce se întâmplă cu fostul fundaș de la FCSB
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Sorin Cârțu s-a supărat și a plecat de la Universitatea Craiova: 'Am zis...
iamsport.ro
Sorin Cârțu s-a supărat și a plecat de la Universitatea Craiova: 'Am zis că nu mai lucrez pentru nimeni'
Farsa crudă făcută de un pilot spaniol într-un avion plin cu argentinieni
gsp.ro
Farsa crudă făcută de un pilot spaniol într-un avion plin cu argentinieni
Marea Aral, secată de sovietici, eliberează acum în atmosferă gaze cu efect de...
Antena3 CNN
Marea Aral, secată de sovietici, eliberează acum în atmosferă gaze cu efect de seră: "O adevărată bombă cu ceas pentru climă”
Lamine Yamal, gest total neașteptat în fața Regelui Felipe al VI-lea
Digisport.ro
Lamine Yamal, gest total neașteptat în fața Regelui Felipe al VI-lea
Surse naturale de SPF pentru piele
Clever Media
Surse naturale de SPF pentru piele
Au descifrat discursul curios al lui Messi dinaintea finalei: „Să uităm de tot”
gsp.ro
Au descifrat discursul curios al lui Messi dinaintea finalei: „Să uităm de tot”
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi...
zf.ro
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!