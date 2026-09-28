Sport

Cel mai slab „tricolor” din România – Bosnia 2-4. E singurul care nu a trecut clasa

Notele românilor după înfrângerea usturătoare cu Bosnia. Cine a fost „tricolorul” care a primit cel mai slab calificativ
Mihnea Ştefan
29.09.2026 | 00:46
Cel mai slab tricolor din Romania Bosnia 24 E singurul care nu a trecut clasa
SPECIAL FANATIK
Notele „tricolorilor” după România - Bosnia 2-4 Foto: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
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Ionuț Radu (29 ani) a fost cel mai slab notat „tricolor” în România – Bosnia 2-4. Prestațiile nesigure ale portarului de la Celta Vigo l-au făcut să ia o notă sub 5.

Ionuț Radu, notat cu 4,8 în România – Bosnia 2-4

România a pierdut într-o manieră categorică meciul cu Bosnia, 2-4. Formula experimentală trimisă de Gică Hagi (61 ani), din care au făcut parte cinci fundași centrali, nu a funcționat. „Tricolorii” au comis nenumărate erori, iar adversarii și-au creat numeroase ocazii clare de gol.

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Prestația ștearsă a României a fost taxată și de publicația Sofascore. Cel mai slab notat a fost Ionuț Radu. Portarul naționalei a primit nota 4,8, cea mai mică a meciului. În timp ce marcatorii Alexandru Cicâldău (29 ani), cu 7,8, și Daniel Bîrligea (26 ani), cu 7,1, au fost românii cu cel mai mare calificativ.  note romania bosnia

Note România – Bosnia 2-4
Foto: captură Sofascore

Horia Ivanovici a simțit că Ionuț Radu va gafa în România – Bosnia 2-4

Titularizarea lui Ionuț Radu, anunțată de FANATIK, l-a făcut pe Horia Ivanovici să fie sceptic. Directorul FANATIK a mărturisit că goalkeeperul lui Celta Vigo nu le dă siguranță coechipierilor și că nu îl vede în echipa de start a „tricolorilor”. 

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„Nu m-a impresionat și eu îl văd mai degrabă rezervă, nu titular, pe Ionuț Radu. Mie mi se pare un portar care nu dă siguranță echipei”, a declarat Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cu 8 ore înainte de meci.

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În ciuda gafelor din meciul cu Bosnia, Ionuț Radu traversează un sezon bun la Celta Vigo. Din cele 7 meciuri în care a fost folosit în campionatul Spaniei a reușit să păstreze poarta intactă în trei jocuri. În prezent, portarul este cotat de publicația Transfermarkt la 9 milioane de euro.

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Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
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