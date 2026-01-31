Cel mai surprinzător debut la FCSB: “Nu cred că e pregătit, dar poate fi o descoperire pentru fotbalul românesc!” Ce se întâmplă cu Târnovanu

ADVERTISEMENT

FCSB va juca duminică seara cu Csíkszereda, în Superliga României, iar oficialii campioanei României au precizat încă o dată că în poartă va fi puștiul Matei Popa și nu titularul de bază din ultimele sezoane, Ștefan Târnovanu. Mihai Stoica, președintele clubului, speră ca juniorul să aibă parte de un debut de vis.

Mihai Stoica, anunț vehement! Puștiul Mihai Popa îi ia locul lui Târnovanu în poarta FCSB

Gigi Becali, patronul clubului, a luat decizia ca, începând cu meciul de duminică, FCSB să joace cu un portar U21, întrucât nu mai vrea să vadă jucători tineri de câmp. Omul de afaceri îl trimite astfel pe Ștefan Târnovanu, goalkeeper cu selecții la echipa națională, pe banca de rezerve.

Decizia este una destul de interesantă. într-un sezon extrem de complicat, în care roș-albaștrii riscă să rateze calificarea în play-off.

Mihai Stoica, președintele clubului, a discutat despre acest subiect. Oficialul campioanei României are toată încrederea în Matei Popa și speră ca tânărul portar să aibă parte de un debut perfect, în care să reușească să se facă remarcat, întrucât roș-albaștrii au mare nevoie de el.

„Rămâne valabil. Vom asista la un debut. Să sperăm că va fi cum credem că va fi. El nu pare să împrumute emoțiile tatălui său. Marius Popa, tatăl său, era altfel de om. Copilul pare stăpân pe situație. E clar că nu e pregătit să debuteze, dar poate că va fi o descoperire pentru fotbalul românesc. Nu am vorbit cu copilul”, a explicat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Primele reacții după anunțul lui MM Stoica. Greșesc cei de la FCSB cu Târnovanu !?

Florin Gardoș și Andrei Vochin, analiștii de la FANATIK SUPERLIGA, au discutat și ei despre această schimbare la FCSB. Ambii sunt de părere că mutarea este una riscantă, întrucât Ștefan

„Având un portar foarte bun, nu aș face schimbarea asta. Sunt echipe care preferă varianta asta. La FCSB, cel puțin până pleacă Târnovanu, nu cred că ai de ce să îl scoți din echipă. Și Toma a avut evoluții bune. Ce faci, îl ții pe Târnovanu pe bancă?”, a spus Florin Gardoș.

„Rămâne de văzut. Mie nu mi se pare că cea mai mare problemă la FCSB este underul. E bine că mai debutează un jucător tânăr. Vom vedea cum se va descurca, cum va apăra”, a completat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.