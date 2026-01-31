Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cel mai surprinzător debut la FCSB: “Nu cred că e pregătit, dar poate fi o descoperire pentru fotbalul românesc!” Ce se întâmplă cu Târnovanu

FCSB pregătește o schimbare surprinzătoare pentru meciul cu Csíkszereda. Matei Popa va debuta în poartă, iar Ștefan Târnovanu va fi rezervă. Anunțul lui MM Stoica.
Alex Bodnariu
31.01.2026 | 12:15
EXCLUSIV FANATIK
FCSB va juca duminică seara cu Csíkszereda, în Superliga României, iar oficialii campioanei României au precizat încă o dată că în poartă va fi puștiul Matei Popa și nu titularul de bază din ultimele sezoane, Ștefan Târnovanu. Mihai Stoica, președintele clubului, speră ca juniorul să aibă parte de un debut de vis.

Gigi Becali, patronul clubului, a luat decizia ca, începând cu meciul de duminică, FCSB să joace cu un portar U21, întrucât nu mai vrea să vadă jucători tineri de câmp. Omul de afaceri îl trimite astfel pe Ștefan Târnovanu, goalkeeper cu selecții la echipa națională, pe banca de rezerve.

Decizia este una destul de interesantă. Matei Popa nu a jucat niciun meci până acum la seniori și îi ia locul lui Ștefan Târnovanu în poarta campioanei României, într-un sezon extrem de complicat, în care roș-albaștrii riscă să rateze calificarea în play-off.

Mihai Stoica, președintele clubului, a discutat despre acest subiect. Oficialul campioanei României are toată încrederea în Matei Popa și speră ca tânărul portar să aibă parte de un debut perfect, în care să reușească să se facă remarcat, întrucât roș-albaștrii au mare nevoie de el.

„Rămâne valabil. Vom asista la un debut. Să sperăm că va fi cum credem că va fi. El nu pare să împrumute emoțiile tatălui său. Marius Popa, tatăl său, era altfel de om. Copilul pare stăpân pe situație. E clar că nu e pregătit să debuteze, dar poate că va fi o descoperire pentru fotbalul românesc. Nu am vorbit cu copilul”, a explicat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Primele reacții după anunțul lui MM Stoica. Greșesc cei de la FCSB cu Târnovanu !?

Florin Gardoș și Andrei Vochin, analiștii de la FANATIK SUPERLIGA, au discutat și ei despre această schimbare la FCSB. Ambii sunt de părere că mutarea este una riscantă, întrucât Ștefan Târnovanu a demonstrat în ultimele două sezoane că este unul dintre cei mai valoroși portari români.

„Având un portar foarte bun, nu aș face schimbarea asta. Sunt echipe care preferă varianta asta. La FCSB, cel puțin până pleacă Târnovanu, nu cred că ai de ce să îl scoți din echipă. Și Toma a avut evoluții bune. Ce faci, îl ții pe Târnovanu pe bancă?”, a spus Florin Gardoș.

„Rămâne de văzut. Mie nu mi se pare că cea mai mare problemă la FCSB este underul. E bine că mai debutează un jucător tânăr. Vom vedea cum se va descurca, cum va apăra”, a completat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
