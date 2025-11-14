News

„Cel mai tare candidat!”. Verdictul ferm al lui Giovanni Becali la alegerile pentru Primăria Capitalei

Cursa pentru Primăria Capitalei este în plină desfășurare. Giovanni Becali a spus cine crede că va fi noul primar general, dar și pe cine vedea, de fapt, omul ideal.
Mihai Dragomir
14.11.2025 | 17:30
Cel mai tare candidat Verdictul ferm al lui Giovanni Becali la alegerile pentru Primaria Capitalei
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a spus cine iese primar general al Bucureștiului. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Capitala „fierbe” în această perioadă în așteptarea noului primar general, care se va stabili în urma alegerilor de pe data de 7 decembrie. Giovanni Becali a vorbit despre acest subiect și a spus atât cine crede că va ieși, cât și pe cine vedea cel mai potrivit pentru acest post.

Cine crede Giovanni Becali că va fi noul primar general al Bucureștiului

Giovanni Becali a vorbit în direct la cea mai recentă ediție a emisiunii „Giovanni Show” despre cursa pentru Primăria Capitalei. Agentul de jucători consideră că cel care va ieși triumfător va fi Daniel Băluță, reprezentantul PSD.

ADVERTISEMENT

„După părerea mea, la primărie iese Băluță (n.r. – Daniel Băluță, noul preşedinte PSD Bucureşti). Nu îl văd pe prietenul nostru, pe Nețoiu, nu l-am văzut în sondaje (n.r. – și-a lansat oficial candidatura în după-amiaza zilei de vineri, 14 noiembrie). Alexandreasca e pe locul 4 am văzut!”, a spus inițial Giovanni Becali.

Cine ar fi fost omul ideal pentru Primăria Capitalei în opinia lui Giovanni Becali

Impresarul a spus, de asemenea, pe cine ar fi văzut cel mai potrivit pentru a ocupa funcția de primar general al Bucureștiului. Giovanni Becali l-a numit pe Robert Negoiță, primarul sectorului 3.

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Digi24.ro
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”

„Cel mai tare candidat, dacă ar fi candidat, era Negoiță, din sectorul 3. Negoiță a făcut ceva frumos, autostrada aia, cum vin eu de la Constanța. Prin Berceni nu am fost. Eu stau în Pipera, mai tare decât Voluntari. Dacă nu exista Pipera nu știa nimeni de Voluntari. Eu nu votez, Doamne ferește!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

ADVERTISEMENT
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut...
Digisport.ro
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii

Candidații la Primăria Capitalei anunțați, până acum, pentru alegerile din 7 decembrie 2025

Până acum, nu mai puțin de 9 nume s-au înscris în cursa pentru postul de primar general al Capitalei. Reprezentanții sexului masculin se află în majoritate. Iată lista completă:

  • Daniel Băluţă – candidatul PSD 
  • Ciprian Ciucu – candidatul PNL
  • Cătălin Drulă – candidatul USR
  • Anca Alexandrescu – independentă, susținută de AUR
  • Vlad Gheorghe – independent 
  • Ana Ciceală – din partea SENS
  • Virgil Alexandru Zidaru – independent
  • Liviu Negoiță – candidat PUSL
  • Gheorghe Nețoiu  – independent

Verdictul ferm al lui Giovanni Becali la alegerile pentru Primăria Capitalei

Video. Gigi Nețoiu și-a lansat oficial candidatura pentru Primăria Generală. Dumitru Dragomir, Victor...
Fanatik
Video. Gigi Nețoiu și-a lansat oficial candidatura pentru Primăria Generală. Dumitru Dragomir, Victor Pițurcă, Tudorel Stoica și Cristi Borcea, prezenți la eveniment
Cum a fost posibil ca fetița de doi ani să moară în cabinetul...
Fanatik
Cum a fost posibil ca fetița de doi ani să moară în cabinetul stomatologic din București. Un medic explică riscurile substanței administrate
Planul lui Darius Vâlcov. Fostul ministru prins cu tablouri în pereți forțează ieșirea...
Fanatik
Planul lui Darius Vâlcov. Fostul ministru prins cu tablouri în pereți forțează ieșirea din închisoare și plănuiește să prindă Crăciunul acasă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gloria lui Dinamo, declarații incredibile despre Marius Lăcătuș: 'Se cutremurau geamurile'
iamsport.ro
Gloria lui Dinamo, declarații incredibile despre Marius Lăcătuș: 'Se cutremurau geamurile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!