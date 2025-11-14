„Cel mai tare candidat!”. Verdictul ferm al lui Giovanni Becali la alegerile pentru Primăria Capitalei

Capitala „fierbe” în această perioadă în așteptarea noului primar general, care se va stabili în urma alegerilor de pe data de 7 decembrie. Giovanni Becali a vorbit despre acest subiect și a spus atât cine crede că va ieși, cât și pe cine vedea cel mai potrivit pentru acest post.
Giovanni Becali a vorbit în direct la cea mai recentă ediție a emisiunii „Giovanni Show” despre cursa pentru Primăria Capitalei. Agentul de jucători consideră că cel care va ieși triumfător va fi Daniel Băluță, reprezentantul PSD.
„După părerea mea, la primărie iese Băluță (n.r. – Daniel Băluță, noul preşedinte PSD Bucureşti). Nu îl văd pe prietenul nostru, pe Nețoiu, nu l-am văzut în sondaje (n.r. – și-a lansat oficial candidatura în după-amiaza zilei de vineri, 14 noiembrie). Alexandreasca e pe locul 4 am văzut!”, a spus inițial Giovanni Becali.
Impresarul a spus, de asemenea, pe cine ar fi văzut cel mai potrivit pentru a ocupa funcția de primar general al Bucureștiului. Giovanni Becali l-a numit pe Robert Negoiță, primarul sectorului 3.
„Cel mai tare candidat, dacă ar fi candidat, era Negoiță, din sectorul 3. Negoiță a făcut ceva frumos, autostrada aia, cum vin eu de la Constanța. Prin Berceni nu am fost. Eu stau în Pipera, mai tare decât Voluntari. Dacă nu exista Pipera nu știa nimeni de Voluntari. Eu nu votez, Doamne ferește!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.
Până acum, nu mai puțin de 9 nume s-au înscris în cursa pentru postul de primar general al Capitalei. Reprezentanții sexului masculin se află în majoritate. Iată lista completă: