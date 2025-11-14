„Cel mai tare candidat!”. Verdictul ferm al lui Giovanni Becali la alegerile pentru Primăria Capitalei

ADVERTISEMENT

Capitala „fierbe” în această perioadă în așteptarea noului primar general, care se va stabili în urma alegerilor de pe data de 7 decembrie. Giovanni Becali a vorbit despre acest subiect și a spus atât cine crede că va ieși, cât și pe cine vedea cel mai potrivit pentru acest post.

Cine crede Giovanni Becali că va fi noul primar general al Bucureștiului

Giovanni Becali a vorbit în direct la cea mai recentă ediție a emisiunii „Giovanni Show” despre cursa pentru Primăria Capitalei. Agentul de jucători consideră că cel care va ieși triumfător va fi Daniel Băluță, reprezentantul PSD.

„După părerea mea, la primărie iese Băluță (n.r. – Daniel Băluță, ). Nu îl văd pe prietenul nostru, pe Nețoiu, nu l-am văzut în sondaje (n.r. – ). Alexandreasca e pe locul 4 am văzut!”, a spus inițial Giovanni Becali.

Cine ar fi fost omul ideal pentru Primăria Capitalei în opinia lui Giovanni Becali

Impresarul a spus, de asemenea, pe cine ar fi văzut cel mai potrivit pentru a ocupa funcția de primar general al Bucureștiului. Giovanni Becali l-a numit pe Robert Negoiță, primarul sectorului 3.

„Cel mai tare candidat, dacă ar fi candidat, era Negoiță, din sectorul 3. Negoiță a făcut ceva frumos, autostrada aia, cum vin eu de la Constanța. Prin Berceni nu am fost. Eu stau în Pipera, mai tare decât Voluntari. Dacă nu exista Pipera nu știa nimeni de Voluntari. Eu nu votez, Doamne ferește!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Candidații la Primăria Capitalei anunțați, până acum, pentru alegerile din 7 decembrie 2025

Până acum, nu mai puțin de 9 nume s-au înscris în cursa pentru postul de primar general al Capitalei. Reprezentanții sexului masculin se află în majoritate. Iată lista completă:

Daniel Băluţă – candidatul PSD

Ciprian Ciucu – candidatul PNL

Cătălin Drulă – candidatul USR

Anca Alexandrescu – independentă, susținută de AUR

Vlad Gheorghe – independent

Ana Ciceală – din partea SENS

Virgil Alexandru Zidaru – independent

Liviu Negoiță – candidat PUSL

Gheorghe Nețoiu – independent