Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”

Dumitru Dragomir a rememorat la PROFEȚIILE LUI MITICĂ o poveste fabuloasă despre o sumă mare de bani pe care a ascuns-o pe vremea comunismului. Fostul președinte al LPF a descris mai apoi modul incredibil în care a ieșit de la închisoare, inclusiv clubul Dinamo fiind implicat.

Mitică Dragomir a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor

Dumitru Dragomir a dezvăluit modul inedit în care a ascuns banii înainte de Revoluție: „Mă cheamă procurorul Aninoiu, începuse să se încălzească, era aprilie, se topea zăpada. Zice ‘Îmbracă-te că mergem undeva’. Am spus ‘Unde mă mai duceți, mă împușcați? Dacă nu m-ați împușcat până acum, nu mă mai puteți împușca’. Eram obraznic. Mă ia și când mă duce la unitate, o curte plină de bani.

Toate monezile și bancnotele, mărci, dolari, ruble. Curtea era plină de bani și de jur împrejur erau militari cu arme în mână, păzeau banii. Eu, ce făcusem? Când am plecat la Brașov, aveam bani mulți acolo. M-am urcat pe acoperișul unității și i-am băgat pe burlane. Iar pe mine m-au arestat și după 4 luni de zile a început dezghețul. S-au dezghețat și au curs banii în curte. ‘De unde sunt banii, banditule?’. Am spus, ‘Vreți să-mi puneți mie în cârcă acum treaba asta? Eu am fost arestat’.”.

Cum a ajuns „sacoșa plină de bani” a lui Mitică Dragomir la clubul Dinamo

Deși i s-a sugerat să plece din țară cu banii, Mitică Dragomir a refuzat, iar aceștia au ajuns la clubul Dinamo. „Mă sună Bărbulescu, comandantul Poliției Capitalei. Mi-a spus să iau banii și să fug în Turcia. Aveam o sacoșă plină de bani, care nu erau ai mei, erau ai unității. Am spus ‘Nu pot să fac asta. Mi-a murit un băiat acum 3 ani, mi-l omoară și pe celălalt și mă omoară și pe mine când mă prinde la graniță’. I-am spus să trimită revoluționarii să îi ia și să îi dăm lui Dinamo.

Vin ăia, Mureșan și cu alți doi de la Dinamo și 7 revoluționari. Aveam o casă de bani cât un perete, le-am spus ‘Vedeți banii ăștia? Luați-i, uite aici indigo, foi de hârtie, toate seriile, scrieți sus ‘Am predat’ și jos ‘Am primit’. Toți care sunteți martori, semnați’. Dinamo a luat banii, au plecat cu ei, mie mi-au dat hârtiile, le-am băgat într-un borcan, l-am legat și l-am dus la o nașă a mea, lângă IGP”, a afirmat fostul președinte al LPF în exclusivitate pentru FANATIK. .

Cum a ieşit Mitică Dragomir din închisoare. Poveste uluitoare

Dumitru Dragomir a detaliat mai apoi modul incredibil în care a fost eliberat din închisoare. „După 6-7 luni, nevastă-mea l-a angajat ca avocat pe Anagnoste, care era senator în primul parlament al României. A venit la mine în arest, mi-a spus că nu are ce să facă, lipseau doi saci de bani. I-am spus că i-am dat lui Dinamo. I-au chemat pe toți de la Dinamo, pe Halagian, pe Ianul, pe Mureșan, nu știa nimeni. Îi mai cheamă procurorul Aninoiu o dată, pe mine m-a pus cu fața la zid și îi întreba dacă știu, spuneau ‘Nu’. I-am spus că am semnăturile lor că au luat banii.

Mă îmbrac și mă duce la generalul Diaconescu, procurorul general militar al Republicii, la acea oră era cel mai tare om din România. Îmi spune ‘Băi, copile, n-am ce să îți fac, i-am chemat pe toți aici și nu recunoaște nimeni’. Am spus că am semnăturile celor care au luat banii. Îmi zice ‘Ești nebun, ai așa ceva și nu ai dus până acum?’. Am spus că mă împușcau dacă le dădeam. Am stat 7 luni, mai stăteam încă un an și 7 luni ca să pot să supraviețuiesc, de aia nu m-au împușcat. M-a întrebat ‘Unde sunt semnăturile?’.

I-am spus că în 5 minute vin cu ele, erau îngropate lângă IGP. Mă duc, iau borcanul, vin cu el, îl pun pe masă, îi dau un pumn, scot hârtiile și i le pun în față. Generalul Diaconescu se uită la mine și zice ‘Băi, băiatule, te-a înzestrat Dumnezeu cu multă minte. Ai avut astea și ai avut tăria să nu spui de ele’. N-am să uit toată viața mea, trage un sertar și scoate un bilețel, era ordinul de eliberare, a scris numele meu, l-a semnat și mi-a spus ‘Ești liber’.”, a spus „Corleone” la .

Cum a „negociat” Dumitru Dragomir cu un colonel pentru bijuterii

Povestea nu s-a încheiat acolo însă, Mitică Dragomir fiind eliberat după alte 7-8 ore: „Dar nu mi-au dat drumul, au spus că trebuie să cădem la pace. Era unul, colonelul Lupu, care era șeful IGP-ului, vine la mine și spune ‘Noi am confiscat niște cruciulițe, niște lăntișoare, niște brățări. Avem 720 de grame de bijuterii, ți le dăm pe astea să taci’. Eu cumpărasem de la Vâlcea, de la un evreu, o broșă, care acum face o jumătate de milion de dolari. A spus ‘Pune-i cruce dacă vrei, dacă nu, stai aici până le găsim’. Când am auzit… am spus ‘Domn colonel, luați-le și pe astea 720 de grame’. Mi-a zis ‘Nu, trebuie să semnezi că ai primit’. Am spus ‘Semnez ce vreți, vă mai dau eu ce mai are nevastă-mea pe acolo, numai dați-mi drumul, să plec de aici’. Mă mai ținuseră încă vreo 7-8 ore”.