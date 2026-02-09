Cel mai tare transfer din fotbalul românesc. „Am venit să semnez cu Steaua, noaptea mergeam la Rapid, iar dimineața am semnat cu Dinamo!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

O dezvăluire spectaculoasă a fost făcută luni, 2 februarie 2026, în studioul FANATIK SUPERLIGA. „Actorul” principal implicat în cel mai tare transfer din fotbalul românesc a povestit cum, înainte de a ajunge la Dinamo, a fost la un pas de marile rivale ale „câinilor, Rapid și Steaua.

Cum era să ajungă Adi Mutu la Steaua și la Rapid, înainte de destinația finală: Dinamo

La finalul anilor ’90, în România se realiza cel mai tare transfer din fotbalul intern. Adrian Mutu, cel mai bun marcatori din istoria echipei naționale a României – care împarte recordul cu Gheorghe Hagi (n.r. ambii au înscris câte 35 de goluri) – era cumpărat de Dinamo București de la FC Argeș Dacia Pitești.

„Briliantul” venea în Ștefan cel Mare din Trivale pentru suma de 600.000 de euro. Avea să se dovedească un „mărunțiș” pentru ceea ce avea să devină ulterior atacantul născut în Argeș. Puțini cunosc însă povestea și dedesubturile mutării petrecute la acea vreme în fotbalul intern.

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, luni, 2 februarie 2026, însuși Adi Mutu a povestit culisele transferului său în Capitală. Prezent și el în studioul emisiunii, în anii ’90, a reamintit faptul că roș-albaștrii l-au dorit pe Mutu. „Am avut ghinion. Am vrut să-l luăm la Steaua pe vremea aia, dar nu a vrut să vină. L-au furat.. cine te-a furat, Borcea?”.

Adi Mutu: „Am venit să semnez cu Steaua, noaptea mergeam la Rapid, iar dimineața am semnat cu Dinamo!”

A venit imediat replica fostului mare atacant. . „Nu a fost chiar așa, nea Mihai. Eu am vrut (n.r. să vin la Steaua). Giovanni (Becali) nu a vrut”.

Fotbalistul care a rupt plasele în Italia a dezvăluit apoi cum, în doar câteva ore, a fost la un pas de a ajunge la Steaua, apoi la Rapid, pentru ca în final să semneze cu Dinamo. „Știi povestea, nea Mihai, că eu am venit la București să semnez cu Steaua. La miezul nopții eram la Rapid și dimineața când m-am trezit eram la Dinamo”, a spus „Briliantul”.

De ce a vrut Adi Mutu să ajungă la Steaua

Întrebat de ce și-a dorit atunci să ajungă la Steaua, Adi Mutu a fost sincer și a spus că țintea să joace la cea mai titrată echipa din campionatul intern. În plus, Steaua era angrenată constant și în cupele europene.

„ (n.r. De ce voiai să ajungi la Steaua? Că era cea mai titrată echipă?) Da, în momentul acela, vorbim de 1997-1998, era echipa cea mai în vogă. Era vârf. Împreună, într-adevăr, cu Dinamo și cu Rapid pe undeva. Dar Steaua, la momentul acela.. juca și în cupele europene”, a spus Mutu.

FC Argeș, Dinamo, Inter Milano, Hellas Verona, AC Parma, Chelsea, Livorno, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City și ASA Târgu Mureș sunt cluburile din CV-ul fostului atacant.

Celălalt mare jucător român care a scris istorie în Italia, Cristi Chivu, în prezent antrenor la Inter Milano, a fost și el la un pas de a ajunge la Steaua. A fost însă „furat” în ultima clipă de Craiova, dezvăluie Mihai Stoichiță, fost antrenor în Ghencea.

„În zona fotbalistică, pierderea a fost 1997 cu Adi Mutu și Cristi Chivu în 1998. A venit, s-a înțeles cu noi (n.r. cu Steauaa) și a plecat, la furat Craiova din tren”, a spus oficialul FRF.