Cel mai tare transfer din istoria lui Poli, primit la Iași ca o mare vedetă. Video

Poli Iași a dat o lovitură de proporții pe finalul perioadei de mercato și , fotbalist de 28 de ani, care a jucat în cariera sa pentru AS Monaco sau Nottingham Forest. Jucătorul a fost primit ca o adevărată vedetă la Iași.

Adama Diakhaby, primit ca un rege la Iași de oficialii lui Poli

După o aventură scurtă în liga a doua din Turcia, unde a evoluat pentru cei de la Bandirmaspor, francezul Adama Diakhaby a fost convins să semneze cu Poli Iași, fiind adus gratis de .

Fotbalistul cu meciuri în Premier League, Ligue 1, dar și UEFA Champions League, a semnat cu formația ieșeană care se luptă supraviețuirea în primul eșalon al fotbalului românesc.

Cu o cotă de piață de 300.000 de euro, Diakhaby a sosit marți seară pe Aeroportul Internaţional Iaşi, acolo unde a făcut și primele poze în calitate de jucător al celor de la Poli Iași. Acesta a fost primit ca un adevărat star de oficialii echipei din Copou.

El a jucat 11 meciuri la Bandirmaspor, acolo unde a reușit să marcheze o singură dată. Adama Diakhaby evoluează pe postul de aripă dreapta și are în CV două titluri de campion cu Qarabag și o Cupă, cucerită tot alături de fosta adversară a FCSB-ului din Europa League.

Cornel Sfaițer a povestit cum a ajuns Adama Diakhaby la Poli Iași

în direct la FANATIK SUPERLIGA cum a ajuns Poli Iași să transfere un jucător de talia lui Adama Diakhaby. Oficialul moldovenilor a explicat ă CV-ul său este unul impresionant.

„La prima vedere situația sună bine. Au plecat 11 jucători și au venit 7. Am încercat chiar din perioada sărbătorilor, când știți că era foarte greu, să luăm jucători. Am încercat să aducem jucători pe care i-am dorit din primele zile ale pregătirii, dar nu am reușit.

(n.r. Cum l-ați adus pe Adama Diakhaby?) Ne-a mai fost propus în România, e un jucător foarte interesant. E cel mai interesant jucător care a venit la Iași în ultimii ani, e un jucător care își dorește să revină în fotbalul mare. A jucat, asta este important, chiar dacă a fost în Turcia, la Qarabag, în Premier League, la Monaco.

E un jucător cu un CV impresionat, e destul de matur la 28 de ani. Sper să ne ajute. Față de ultimul joc, când Vasile Miriuță nu avea soluții și a fost nevoit să facă două înlocuiri cu doi fundași. Mă refer la Adăscăliței și la Creț. Până la urmă, ai nevoie de bancă, de concurență”, a declarat Cornel Șfaițer, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

