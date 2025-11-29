Cel mai titrat fotbalist român din istorie, în top la Balonul de Aur într-o companie extrem de selectă: „Unul dintre primii 50 ai tuturor timpurilor”

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici e de părere că Miodrag Belodedici a fost unul dintre fotbaliștii români care putea să fie recunoscut la nivel global dacă se năștea în altă țară.

Miodrag Belodedici putea să fie între cei mai buni 50 de jucători din istorie

Directorul FANATIK spune că are o mare apreciere pentru fostul jucător de la Steaua, despre care spune că putea să fie între primii 50 din istoria fotbalului.

„După părerea mea a fost nedreptățit. Este vorba despre un fotbalist, care, fără nicio exagerare, dacă juca în Spania, Italia sau Anglia, era unul dintre primii 50 de jucători ai tuturor timpurilor.

Chiar îmi asum aceste cuvinte. O să ziceți că e o exagerare. Eu nu am mai văzut un jucător, decât cu rare excepții, un Cruyff, un Baresi, un Beckenbauer, nu discutăm aici de post, ci de profil. Acest fotbalist a scris istorie și nu întâmplător a câștigat două Cupe ale Campionilor cu două echipe diferite”, a spus Horia Ivanovici la Oldies but Goldies.

Singurul fotbalist român care a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni

În termeni laudativi despre Miodrag Belodedici a vorbit și Andrei Vochin, oficialul FRF care este coleg în prezent cu fostul stelist. Acesta aduce aminte de faptul că „Belo” a fost pe locul 8 în cursa pentru Balonul de Aur, în 1991, după ce a luat Cupa Campionilor cu Steaua Roșie.

„Nu există niciun fotbalist român care a câștigat două Cupe ale Campionilor în afară de Miodrag Belodedici. Din punctul meu de vedere este fotbalistul nostru cu cel mai bun palmares, mai are o Supercupă a Europei cu Steaua București și o Cupă Intercontinentală câștigată cu Steaua Roșie. Nu, nu cred că a fost ales vreodată cel mai bun fotbalist român al anului. Ce știu este că a prins locul 8 la Balonul de Aur în 1991.

Din echipa de la Steaua Roșie era 2-3 jucători în fața lui, Savicevic, nu mai știu dacă era Sinișa Mihajlovic. Avea tot ce îi trebuie și a demonstrat la echipe care nu erau foarte mari. Nu cred că greșești (n.r. când spui că putea să fie în top 50 în istorie). Se aseamană mult cu Beckenbauer. A fost uriaș. Incredibil câtă modestie pe omul ăsta”, a continuat Andrei Vochin.

Palmaresul lui Miodrag Belodedici

rămâne unul dintre cei mai emblematici fotbaliști români, cunoscut pentru eleganța și siguranța cu care evolua în apărare. Fundașul născut în 1964 a strălucit atât la Steaua București, unde a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, cât și în străinătate, la echipe precum Steaua Roșie Belgrad, Valencia sau Valladolid. La echipa sârbă a luat, de asemenea, Cupa Campionilor, în 1991, și rămâne singurul român care a câștigat această competiție, ce a fost premergătoare Ligii Campionilor, de două ori.

nu au trecut neobservate la nivel european. În 1991, Belodedici a fost nominalizat la Balonul de Aur, prestigiosul premiu acordat celui mai bun fotbalist din lume, o recunoaștere rară pentru un fundaș și un moment de vârf în cariera sa. A terminat pe locul 8, iar câștigător al marelui premiu a fost marele Jean-Pierre Papin.

Clasament Balonul de Aur 1991

1. Jean-Pierre Papin

2. Dejan Savicevic

2. Darko Pancev

2.Lothar Matthaus

5. Robert Prosinecki

6. Gary Lineker

7. Gianluca Vialli

8. Miodrag Belodedici

9. Mark Hughes

10. Chris Waddle