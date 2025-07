Cel mai urât moment din cariera lui Adi Mutu: „Atunci am plâns prima dată!”. Care e cel mai bun antrenor pe care l-a avut?

Adrian Mutu este unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat România vreodată, fostul atacant activând la cluburi precum Inter, Chelsea, Parma, Juventus sau Fiorentina. „Briliantul” a transmis care a fost cel mai urât moment din cariera sa, dar și cel mai bun antrenor cu care a lucrat.

Adrian Mutu: „Cel mai urât moment din cariera mea a fost în semifinala Cupei UEFA”

În cadrul „DON Mutu”, Adrian Mutu a recunoscut că cel mai urât moment din cariera sa a fost atunci când a pierdut în semifinale cu , , fiind învinsă la lovituri de pedeapsă, atunci fiind prima oară când românul a plâns de la un meci de fotbal. Cât despre tehnicieni, Mutu l-a apreciat cel mai mult pe Cesare Prandelli.

„Cel mai frumos moment a fost de fiecare dată când am câștigat un meci și am avut realizări cu echipa de club, dar mai ales cu echipa națională au fost momente fericite. Au fost calificări, campionate câștige cu Juventus și Dinamo. Mai sunt și calificările pe care le-am avut la europene.

Cel mai urât moment, pe lângă înfrângerile care nu-mi plac niciodată, a fost înfrângerea pe care am avut-o cu Fiorentina în semifinala cu Glasgow, care mi-a luat participarea într-o finală europeană, în Europa League, Cupa UEFA cum era atunci.

„Am plâns pentru prima oară atunci! Nu am apucat să execut, eram al 5-lea pe foaie”

Am pierdut la 11 metri, nici nu am mai apucat să trag. După ce ei au ratat primii, eu am zis că ‘Gata, bat’, pentru că eram al 5-lea pe listă… Am zis ‘Gata, mă duc într-o finală europeană’, cu o echipă care nu era cine știe ce. Noi am ratat de două ori și nici nu am mai apucat să dau.

Au dat ei primii, au ratat, și după am dat noi. Au ratat Liverani și Vieri. A fost cel mai urât moment din cariera mea. Am și plâns atunci, cred că e prima oară când am plâns după un meci. Bine, eu sunt supărat mereu după ce pierd… Aveam 28-29 de ani și plângeam de necaz. Aveam posibilitatea de a ajuns într-o finală și a plecat direct.

Am întâlnit mai multe tipuri de antrenor, dar eu spun că cel mai bun a fost Cesare Prandelli, pentru că la nivel de tehnico-tactic el e, e omul care lucrează diferit. Marcello Lippi, Capello, Jose Mourinho, Ranieri sunt antrenori care mai mult gestionează anumite situații și sunt foarte buni la nivel psihologic, dar nu sunt tehnicienii ăia care… Prandelli, Marco Giampaolo, Gasperini, ăștia sunt niște antrenori care sunt diferiți.

„Cesare Prandelli e cel mai bun antrenor cu care am lucrat, e numărul 1”

Prandelli e un tip foarte calm, dar mă uitam la Gasperini la nivelul gestionării grupului mai greșește, dar la nivel tehnico-tactic e foarte bun, a transformat Atalanta dintr-un club care se lupta la retrogradare la unul care a câștigat un trofeu european. Ceilalți sunt mari pentru că sunt băieți deștepți, în stilul lui Ancelotti.

Pentru mine e Prandelli numărul 1, pentru că nu îmi place doar gestionarea, îmi place să învăț, să-i învăț pe jucători tactică ca să înțeleagă anumite lucruri. Țin cu Napoli în ultima etapă, pentru că Conte e în genul de antrenor al lui Prandelli. Conte nu e unul care doar gestionează, e unul care face în teren. Am văzut niște antrenamente ale lui Conte și te ‘omoară’ la tactică.

Eu știu, am văzut că unii jucători de la noi mai strâmbă din nas. Du-te în Italia, să vezi acolo cum sunt antrenamentele tactice. Sunt în fiecare zi, își ies pe urechi. Dacă vrei să ajungi să înțelegi fotbalul și să cunoști de ce faci anumite mișcări… Fotbalul trebuie să îl înțelegi, dacă tu faci ca un robot, nu o să dureze și tu nu o să înțelegi nimic. Odată ce înțelegi fotbalul, vine și creșterea ta fotbalistică, o să-ți fie mult mai ușor pe viitor. E o provocare mare pentru antrenori ca să-i facă pe jucători să înțeleagă”, a declarat Adrian Mutu.