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Cel mai valoros fotbalist al României își putea compromite cariera! Verdictul dat de fostul mare internațional: „A făcut un pas important!”

Unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai României a luat o decizie extrem de importantă în această perioadă de mercato! Gabi Tamaș este de părere că starul român își putea compromite cariera
Ciprian Păvăleanu
20.08.2026 | 18:10
Cel mai valoros fotbalist al Romaniei isi putea compromite cariera Verdictul dat de fostul mare international A facut un pas important
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Radu Drăgușin a luat o decizie înțeleaptă! Românul risca să-și compromită cariera. Foto: sportpictures.eu
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Gabriel Tamaș a fost un fotbalist important pentru naționala României, adunând 67 de selecții „sub tricolor”. El a analizat transferul lui Radu Drăgușin în Serie A și este de părere că fostul fotbalist al lui Tottenham își risca întreaga carieră dacă ar fi decis să rămână în Premier League.

Cum a analizat Gabriel Tamaș transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina

De-a lungul carierei sale, Gabi Tamaș a jucat la foarte multe echipe din străinătate și a avut experiență în multe campionate mari ale Europei. El a jucat în Premier League pentru West Bromwich Albion, în Ligue 1 pentru Auxerre, în La Liga pentru Celta Vigo, în Turcia pentru Galatasaray, dar și în Rusia pentru Spartak Moscova.

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Tocmai de aceea, Tamaș are o experiență foarte vastă în ceea ce privește transferurile și detaliile de care un jucător trebuie să țină cont atunci când schimbă echipa. Radu Drăgușin, fotbalist ce evoluează pe același post cu cel pe care juca Tamaș, a plecat de la Genoa, din Serie A, la Tottenham, însă nu a confirmat în Premier League. După ce a suferit o accidentare gravă la genunchi, londonezii nu s-au mai bazat pe serviciile sale, iar acum a revenit în Italia, de această dată la Fiorentina.

Fostul internațional român este de părere că Drăgușin a luat decizia corectă de a nu rămâne rezervă în Premier League: „Cred că fotbalul italian este ca o mănușă pentru el. Poate a vrut să încerce Anglia, să vadă și cum este Premier League, e visul oricărui fotbalist.

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Mă bucură faptul că a plecat, că n-a stat, mai ales că vorbim despre cel mai valoros jucător de la națională. Că dacă stăteai prea mult să fii rezervă, poate îți riscai cariera. Și cred că a făcut un pas foarte important în carieră, transferându-se imediat la Fiorentina. E Italia, știe fotbalul de acolo, se descurcă foarte bine”, a declarat Gabi Tamaș, conform gsp.ro.

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Radu Drăgușin putea ajunge la Bayern Munchen înainte de a alege Premier League

După ce a impresionat la Genoa, a venit timpul pentru Radu Drăgușin să facă pasul cel mare în carieră. Două mari cluburi erau interesate de serviciile sale: Tottenham și Bayern Munchen. Deși gigantul bavarez este fără doar și poate un club de zeci de ori mai mare decât Spurs, Drăgușin a ales să meargă la Londra pentru a-și îndeplini visul de a juca în Premier League.

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Tânărul internațional român putea avea șansa să se impună în Germania, unde Bayern s-a confruntat cu accidentări în rândul stoperilor. În locul său, Bayern l-a împrumutat pentru un sezon pe Eric Dier, chiar de la Tottenham, iar englezul a jucat în 48 de meciuri pentru nemți.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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