„Cel mai valoros tricou al meu!” Dezvăluirea lui Gică Craioveanu după ce a văzut colecția fabuloasă a lui Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Joi, iubitorii fotbalului au avut șansa să viziteze gratuit Muzeul Fotbalului Românesc, acolo unde a fost organizată o expoziție a colecției personale de tricouri a lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a dat țara noastră. Gică Craioveanu a rămas impresionat de ceea ce a văzut.

Comoara lui Mircea Lucescu! Tricourile lui Pelé și Beckenbauer au atras toate privirile

În cariera sa de zeci de ani, Mircea Lucescu a avut șansa să joace împotriva celor mai mari fotbaliști din istoria fotbalului. Pe alții i-a întâlnit din postura de antrenor. A reușit să adune zeci de tricouri de colecție, iar multe dintre acestea au fost expuse la Muzeul Fotbalului.

ADVERTISEMENT

Iubitorii sportului rege din România au putut intra gratis la expoziție. Acolo au văzut tricourile unor fotbaliști colosali precum Pelé sau , dar și zeci de trofee câștigate de Mircea Lucescu în carieră. Chiar și ghetele pe care le-a purtat fostul jucător au fost prezentate publicului.

Gică Craioveanu, total impresionat de colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu

care a avut o carieră impresionantă în Spania, a fost unul dintre invitați. Acesta a admirat tricourile expuse și a recunoscut că și-ar fi dorit să își creeze o astfel de colecție. Totuși, el are acasă tricourile unor mari fotbaliști precum Zinedine Zidane sau Ronaldinho, pe care chiar i-a întâlnit în carieră.

ADVERTISEMENT

„Super, fără cuvinte acum, chiar îmi pare rău că nu am păstrat și eu mai multe tricouri. Nu prea eram obișnuit să le schimb, nu prea îmi plăcea, îmi era rușine să le cer, dar totuși am văzut două care m-au dat pe spate: cel cu Pelé și cel cu, probabil, cel mai bun fundaș din istoria fotbalului mondial, Franz Beckenbauer.

ADVERTISEMENT

Mă uit la ele și acum, ar fi tricouri la modă și superbe. Chiar îmi pare foarte rău. Singurul tricou pe care am avut tupeu să-l cer a fost al lui Zizou (n.r. Zinedine Zidane). Știam că se retrage, era și ultimul meu an ca fotbalist și poate e cel mai valoros tricou pe care îl am. Poate și al lui Ronaldinho, dar mie Zidane mi s-a părut un jucător uluitor, fantastic. Îl am pe al lui Ronaldinho, care a marcat o epocă și a fost cel mai spectaculos jucător contra căruia am jucat. Îl am și pe al lui Carles Puyol, care a fost un fotbalist uriaș. Poate și al lui Ronaldo, nu Cristiano, Ronaldo «cel bun», cum îi zic eu.”, a declarat Gică Craioveanu.

ADVERTISEMENT

„Grande” mizează pe Universitatea Craiova în lupta la titlu

Gică Craioveanu speră ca, după mulți ani, Universitatea Craiova să pună mâna pe titlu în campionatul României. Oltenii au suferit o înfrângere dezamăgitoare în ultima etapă, cu U Cluj, în deplasare, însă „Grande” încă are încredere totală în echipa din Bănie.

„Am spus că U Craiova e capabilă de orice. Au trecut 30 de ani de când nu am mai fost campioni. Urmează meciuri importante. Am spus acum ceva timp, finalul ne va face campioni. Am această încredere. Sunt 35 de ani… A câștigat Urziceni titlul și Craiova nu. Trebuie liniște”, a mai spus Craioveanu.

ADVERTISEMENT