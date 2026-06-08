Sport

Cel mai vechi blestem din fotbal care le interzice lui Cristiano Ronaldo, Harry Kane sau Vini Jr să viseze la Cupa Mondială 2026. Durează de 96 de ani

Un blestem foarte vechi din fotbal, care durează deja de peste 96 de ani, le interzice lui Cristiano Ronaldo, Harry Kane sau Vini Jr să viseze la Cupa Mondială 2026.
Adrian Baciu
08.06.2026 | 16:30
Cel mai vechi blestem din fotbal care le interzice lui Cristiano Ronaldo Harry Kane sau Vini Jr sa viseze la Cupa Mondiala 2026 Dureaza de 96 de ani
SPECIAL FANATIK
Un vechi blestem ne spune că Cristiano Ronaldo, Harry Kane și Vini Jr au șanse zero să câștige Cupa Mondială. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fotbalul mondial are o mulțime de statistici pe baza cărora specialiștii analizează, apoi se pronunță asupra șansele de succes ale echipelor la competițiile majore. Dacă ne referim strict la Cupa Mondială, aici există un blestem, foarte vechi, care ne spune clar faptul că anumite naționale au șanse zero la triumf. În 2026, blestemul i-ar putea lovi pe Cristiano Ronaldo, Harry Kane sau Vini Jr, trei dintre marii oameni de gol prezenți la turneul final.

Cristiano Ronaldo, Harry Kane și Vini Jr, șanse zero să câștige Cupa Mondială? Ce spune cel mai vechi blestem din fotbal

Până în prezent, istoria ne spune că au avut loc 22 de ediții ale Campionatului Mondial de fotbal. Cea mai importantă întrecere din ”sportul rege” a debutat în 1930 și s-a desfășurat o dată la patru ani. Excepții au fost anii 1942 și 1946, când turneul final fost întrerupt din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial.

ADVERTISEMENT

În cei 96 de ani de cupe mondiale au apărut în spațiul public fel și fel de statistici. Una dintre ele însă se întinde pe toată durata Mondialelor. Este, mai degrabă, un blestem. Acesta spune că, în toată istoria competiției, niciodată o națională nu a ridicat trofeul deasupra capului având pe banca tehnică un antrenor străin.

Cristiano Ronaldo, Harry Kane și Vini Jr sunt trei uriașe nume din fotbalul actual care visează să câștige Cupa Mondială 2026. Dacă ne uităm pe băncile tehnice ale naționalelor lor, aici vedem aplicarea blestemului vechi de 96 de ani. Portugalia e condusă de spaniolul Roberto Martinez, 52 de ani, Anglia de neamțul Thomas Tuchel, 52 de ani, iar Selecao de legendarul italian Carlo Ancelotti, 66 de ani.

ADVERTISEMENT
Ce arată primele rezultate ale necropsiei în cazul medicului rezident găsit mort la...
Digi24.ro
Ce arată primele rezultate ale necropsiei în cazul medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca Data publicării: 08.06.2026 14:1

Lista celor 22 de antrenori care au câștigat Cupa Mondială din 1930 până în prezent

Așadar, vedem faptul că de la prima ediție a Cupei Mondiale din 1930 s-au jucat 22 de competiții. Cel din prezent va fi turneul cu numărul 23. Vedem cum, în aproape 100 de ani de istorie a competiției, nicio națională nu a reușit să câștige Cupa Mondială sub conducerea unui antrenor străin. Nici măcar o singură ediție.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a luat decizia în cazul Iranului și toată lumea e ”scandalizată”
Digisport.ro
Donald Trump a luat decizia în cazul Iranului și toată lumea e ”scandalizată”

Toți campionii mondiali, fără excepție, au fost conduși de pe bancă de un antrenor de aceeași naționalitate cu lotul. Iată, mai jos, lista antrenorilor câștigători:

ADVERTISEMENT
  • 1930: Alberto Suppici (Uruguay) – Uruguay
  • 1934: Vittorio Pozzo (Italia) – Italia
  • 1938: Vittorio Pozzo (Italia) – Italia (singurul antrenor cu 2 titluri mondiale)
  • 1950: Juan López Fontana (Uruguay) – Uruguay
  • 1954: Sepp Herberger (Germania de Vest) – Germania de Vest
  • 1958: Vicente Feola (Brazilia) – Brazilia
  • 1962: Aymoré Moreira (Brazilia) – Brazilia
  • 1966: Alf Ramsey (Anglia) – Anglia
  • 1970: Mário Zagallo (Brazilia) – Brazilia
  • 1974: Helmut Schön (Germania de Vest) – Germania de Vest
  • 1978: César Luis Menotti (Argentina) – Argentina
  • 1982: Enzo Bearzot (Italia) – Italia
  • 1986: Carlos Bilardo (Argentina) – Argentina
  • 1990: Franz Beckenbauer (Germania de Vest) – Germania de Vest
  • 1994: Carlos Alberto Parreira (Brazilia) – Brazilia
  • 1998: Aimé Jacquet (Franța) – Franța
  • 2002: Luiz Felipe Scolari (Brazilia) – Brazilia
  • 2006: Marcello Lippi (Italia) – Italia
  • 2010: Vicente del Bosque (Spania) – Spania
  • 2014: Joachim Löw (Germania) – Germania
  • 2018: Didier Deschamps (Franța) – Franța
  • 2022: Lionel Scaloni (Argentina) – Argentina

Cine sunt cei doi antrenori străini care au jucat finale de Cupă Mondială

În istoria turneelor finale de Campionate Mondiale la fotbal au fost antrenori străini care au dus naționalele pregătite până în ultimul act. Dar foarte puțini. Doi la număr. Prima dată s-a întâmplat în 1958. Atunci, englezul George Raynor, aflat pe banca Suediei, a pierdut finala cu Brazilia, scor 2-5. Peste 20 de ani, în 1978, Ernst Happel, din Austria, antrena Olanda. ”Portocala mecanică” a pierdut finala Mondialului cu Argentina, scor 1-3 după prelungiri.

Câți antrenori străini sunt la Cupa Mondială 2026

La Cupa Mondială 2026 sunt nu mai puțin de 31 de antrenori străini. Mai exact, aproape două treimi din total (48 de echipe), conform AS. Doar 17 naționale au antrenor din propria țară. Cei mai renumiți ”stranieri” pe care îi vom vedea la lucru pe băncile tehnice în SUA, Canada și Mexic sunt:

ADVERTISEMENT
  • Brazilia – Carlo Ancelotti (Italia)
  • Anglia – Thomas Tuchel (Germania)
  • SUA – Mauricio Pochettino (Argentina)
  • Portugalia – Roberto Martínez (Spania)
  • Uruguay – Marcelo Bielsa (Argentina)
  • Austria – Ralf Rangnick (Germania)
  • Uzbekistan – Fabio Cannavaro (Italia)

Cei 17 antrenori care își vor conduce țările de pe banca tehnică sunt:

  1. Amir Ghalenoei — Iran
  2. Hajime Moriyasu — Japonia
  3. Hong Myung-bo — Coreea de Sud
  4. Bubista — Capul Verde
  5. Emerse Faé — Coasta de Fildeș
  6. Walid Regragui — Maroc
  7. Pape Thiaw — Senegal
  8. Lionel Scaloni — Argentina
  9. Gustavo Alfaro — Paraguay
  10. Miroslav Koubek — Cehia
  11. Didier Deschamps — Franța
  12. Julian Nagelsmann — Germania
  13. Ronald Koeman — Olanda
  14. Ståle Solbakken — Norvegia
  15. Steve Clarke — Scoția 
  16. Luis de la Fuente — Spania
  17. Murat Yakin — Elveția
Fanii au ales ”tricolorul” lunii mai! Jucătorul este la al treilea premiu în...
Fanatik
Fanii au ales ”tricolorul” lunii mai! Jucătorul este la al treilea premiu în 2026
Decizie surprinzătoare în procesul dintre Anamaria Prodan și Corina Caciuc: ”S-a făcut dreptate”
Fanatik
Decizie surprinzătoare în procesul dintre Anamaria Prodan și Corina Caciuc: ”S-a făcut dreptate”
Denise Rifai, adevărul despre relația cu Dan Alexa. Au fost surprinși împreună în...
Fanatik
Denise Rifai, adevărul despre relația cu Dan Alexa. Au fost surprinși împreună în repetate rânduri
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
5 cu Claudiu Răducanu. Cursul valutar l-a dat peste cap pe fostul atacant
iamsport.ro
5 cu Claudiu Răducanu. Cursul valutar l-a dat peste cap pe fostul atacant
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!