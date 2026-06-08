Cel mai vechi blestem din fotbal care le interzice lui Cristiano Ronaldo, Harry Kane sau Vini Jr să viseze la Cupa Mondială 2026. Durează de 96 de ani

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Fotbalul mondial are o mulțime de statistici pe baza cărora specialiștii analizează, apoi se pronunță asupra șansele de succes ale echipelor la competițiile majore. Dacă ne referim strict la Cupa Mondială, aici există un blestem, foarte vechi, care ne spune clar faptul că anumite naționale au șanse zero la triumf. În 2026, blestemul i-ar putea lovi pe Cristiano Ronaldo, Harry Kane sau Vini Jr, trei dintre marii oameni de gol prezenți la turneul final.

Cristiano Ronaldo, Harry Kane și Vini Jr, șanse zero să câștige Cupa Mondială? Ce spune cel mai vechi blestem din fotbal

Până în prezent, istoria ne spune că au avut loc 22 de ediții ale Campionatului Mondial de fotbal. Cea mai importantă întrecere din ”sportul rege” a debutat în 1930 și s-a desfășurat o dată la patru ani. Excepții au fost anii 1942 și 1946, când turneul final fost întrerupt din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial.

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au apărut în spațiul public fel și fel de statistici. Una dintre ele însă se întinde pe toată durata Mondialelor. Este, mai degrabă, un blestem. Acesta spune că, în toată istoria competiției, niciodată o națională nu a ridicat trofeul deasupra capului având pe banca tehnică un antrenor străin.

sunt trei uriașe nume din fotbalul actual care visează să câștige Cupa Mondială 2026. Dacă ne uităm pe băncile tehnice ale naționalelor lor, aici vedem aplicarea blestemului vechi de 96 de ani. Portugalia e condusă de spaniolul Roberto Martinez, 52 de ani, Anglia de neamțul Thomas Tuchel, 52 de ani, iar Selecao de legendarul italian Carlo Ancelotti, 66 de ani.

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Lista celor 22 de antrenori care au câștigat Cupa Mondială din 1930 până în prezent

Așadar, vedem faptul că de la prima ediție a Cupei Mondiale din 1930 s-au jucat 22 de competiții. Cel din prezent va fi turneul cu numărul 23. Vedem cum, în aproape 100 de ani de istorie a competiției, nicio națională nu a reușit să câștige Cupa Mondială sub conducerea unui antrenor străin. Nici măcar o singură ediție.

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Toți campionii mondiali, fără excepție, au fost conduși de pe bancă de un antrenor de aceeași naționalitate cu lotul. Iată, mai jos, lista antrenorilor câștigători:

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1930: Alberto Suppici (Uruguay) – Uruguay

1934: Vittorio Pozzo (Italia) – Italia

1938: Vittorio Pozzo (Italia) – Italia (singurul antrenor cu 2 titluri mondiale)

1950: Juan López Fontana (Uruguay) – Uruguay

1954: Sepp Herberger (Germania de Vest) – Germania de Vest

1958: Vicente Feola (Brazilia) – Brazilia

1962: Aymoré Moreira (Brazilia) – Brazilia

1966: Alf Ramsey (Anglia) – Anglia

1970: Mário Zagallo (Brazilia) – Brazilia

1974: Helmut Schön (Germania de Vest) – Germania de Vest

1978: César Luis Menotti (Argentina) – Argentina

1982: Enzo Bearzot (Italia) – Italia

1986: Carlos Bilardo (Argentina) – Argentina

1990: Franz Beckenbauer (Germania de Vest) – Germania de Vest

1994: Carlos Alberto Parreira (Brazilia) – Brazilia

1998: Aimé Jacquet (Franța) – Franța

2002: Luiz Felipe Scolari (Brazilia) – Brazilia

2006: Marcello Lippi (Italia) – Italia

2010: Vicente del Bosque (Spania) – Spania

2014: Joachim Löw (Germania) – Germania

2018: Didier Deschamps (Franța) – Franța

2022: Lionel Scaloni (Argentina) – Argentina

Cine sunt cei doi antrenori străini care au jucat finale de Cupă Mondială

În istoria turneelor finale de Campionate Mondiale la fotbal au fost antrenori străini care au dus naționalele pregătite până în ultimul act. Dar foarte puțini. Doi la număr. Prima dată s-a întâmplat în 1958. Atunci, englezul George Raynor, aflat pe banca Suediei, a pierdut finala cu Brazilia, scor 2-5. Peste 20 de ani, în 1978, Ernst Happel, din Austria, antrena Olanda. ”Portocala mecanică” a pierdut finala Mondialului cu Argentina, scor 1-3 după prelungiri.

Câți antrenori străini sunt la Cupa Mondială 2026

La Cupa Mondială 2026 sunt nu mai puțin de 31 de antrenori străini. Mai exact, aproape două treimi din total (48 de echipe), conform . Doar 17 naționale au antrenor din propria țară. Cei mai renumiți ”stranieri” pe care îi vom vedea la lucru pe băncile tehnice în SUA, Canada și Mexic sunt:

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Brazilia – Carlo Ancelotti (Italia)

Anglia – Thomas Tuchel (Germania)

SUA – Mauricio Pochettino (Argentina)

Portugalia – Roberto Martínez (Spania)

Uruguay – Marcelo Bielsa (Argentina)

Austria – Ralf Rangnick (Germania)

Uzbekistan – Fabio Cannavaro (Italia)

Cei 17 antrenori care își vor conduce țările de pe banca tehnică sunt: