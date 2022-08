Cel mai vechi fotbalist din lotul lui Dinamo îl atacă pe Dusan Uhrin: „Trebuia să facă mult mai bine. Nu a avut o relaţie bună cu jucătorii” Exclusiv

Marco Ehmann rămăsese cel mai vechi jucător din lotul lui Dinamo, iar fundașul central a oferit primul său interviu în exclusivitate pentru FANATIK.

Marco Ehmann, explicații incendiare despre ce s-a întâmplat în ultimii patru ani la Dinamo: „Sunt multe cauze și eu știu cel mai bine”

Jucătorul în vârstă de 22 de ani a semnat cu ciprioții de la Enosis Neon Paralimniou și , unde, însă, speră să se întoarcă peste câțiva ani și să joace din nou în SuperLiga.

Cum e la Enosis Neon Paralimniou?

– Sunt aici deja de o săptămână și mă antrenez cu echipa. Am semnat pe doi ani. Îl cunosc foarte bine pe antrenor și am ținut legătura cu el de un an. Este principalul motiv pentru care am acceptat oferta lor, pentru că am avut 2-3 oferte și din SuperLiga. A fost ziua mea pe 3 august și apoi, pe 4, am plecat în Cipru. Am ales cea mai bună soluție pentru mine, nu cea mai bună financiară. Aici nu sunt probleme cu banii și condițiile sunt excelente.

Ai plecat de la Dinamo după 4 ani. A fost grea despărțirea?

– Foarte dificil, dar deja din luna martie. Nu am fost fericit, ce a fost la club și cum s-au purtat cu noi cu jucătorii. Au fost câteva lucruri incorecte. Au purtat câteva discuții și am întrebat în ce condiții pot părăsi echipa.

Nu am făcut probleme la echipă, am fost tot timpul liniștit și tot ce se poate. Dar am cedat și eu mental și am zis că nu mai pot să fac performanță la Dinamo. Cred că toată lumea știe câte probleme au fost și sunt în continuare acolo.

Marco Ehmann a renunțat la două salarii la plecarea de la Dinamo. A avut oferte din prima ligă din Elveția și Austria

Crezi că meritai mai multe șanse?

– Problema este că dacă ai 70 de jucători într-un sezon e foarte greu să joci, mai ales dacă ești tânăr. Dacă vine un jucător mai experimentat, el are prima șansă, iar tu aștepti să facă el o greșeală sau să nu joace bine. Apoi, am schimbat cinci antrenori și procesul se reia din nou. Așa a fost ultimul an la Dinamo. Mulți antrenori care au venit nu au vrut să riște cu tinerii și au jucat cu aceia cu experiență. Eu mi-am văzut de antrenamente, dar și pentru mine a fost frustrant. Dacă joci OK sau bine și apoi nu mai joci… Cred că toți fotbaliștii vor să evolueze meci de meci.

Ai renunțat la bani ca să pleci de la Dinamo?

– Eu mai aveam doi ani de contract cu Dinamo. Am renunțat la 7.000 de euro, adică salariul pe două luni. Am vorbit și în vacanță, acum, cu Răzvan Zăvăleanu. Nu au vrut să mă lase să plec liber. Cine plătește bani pentru un jucător care a retrogradat cu o echipă? Am avut o înțelegere cu el: dacă plătește toate restanțele în 3-4 zile, rămân la Dinamo.

A plătit o lună de la el din buzunar pentru toată echipa și mi-a zis să mai aștept până la 15 iulie. Nu am primit niciun ban și am zis „OK, e timpul să plec!“. Nimeni nu vine cu bani, condițiile nu sunt prea bune și nu ai cum să ai rezultate. Până la urmă, a fost corect cu mine domnul Zăvăleanu.

Ai mai avut și alte oferte?

– Am avut câteva oferte din prima ligă din Elveția și Austria, chiar și din Germania, însă nimeni nu a vrut să dea bani. Au fost discuții, dar nimeni nu vrea să aștepte. Campionatele acolo deja începuseră. Am revenit la pregătire și m-am antrenat o lună. Am vrut să mă întorc acasă, la familie, să joc în Germania, însă au fost și echipe mai mici din Elveția și Austria, dar acolo financiar nu prea e bine. Nimeni nu a vrut să plătească bani.

Marco Ehmann îl pune la zid pe Dusan Uhrin: „Au fost lucruri care nu mi-au plăcut și m-au deranjat”

Dinamo are problemari mari cu fundașii centrali. Plus că au plecat și Ivanov, Eșanu…

– Așa este. Eu am vorbit tot timpul cu Ivanov în perioada asta. A fost foarte supărat și nu s-a simțit bine mental. Mă așteptam să se ajungă aici. Nimeni nu are de câștigat dacă un jucător nu vrea să mai stea la Dinamo. Asta era singura soluție. Sper să mai vină fundași.

Ai ceva să îi reproseși lui Dusan Uhrin? Nu te-a folosit mai deloc…

– Exact! Eu nu am vorbit niciodată cu presa. Cred că acum e prima oară. Înainte nu am vrut să vorbesc deloc cu presa. Apoi a venit Dusan Uhrin și au fost câteva lucruri care m-au deranjat și nu mi-au plăcut. Apoi am zis că vreau să plec, dar asta a fost cu mult înainte de retrogradare.

Puțini știu că tu ai vrut să pleci de la Dinamo, încă din vara trecută. Nu ai plecat că a retrogradat Dinamo…

– Corect! Domnul Mureșan m-a convins vara trecută să continui la Dinamo. Pentru mine e important să am liniște, ca să pot să cresc. Eu nu am stat la Dinamo pentru bani. E un club mare, de tradiție, și eu chiar țin la această echipă. Problema a fost mult administrativ. Foarte multe de rezolvat, însă Mureșan mi-a promis că va fi liniște și salariile vor fi plătite la zi. Eu nu am vrut niciodată să plec de la Dinamo, dar ultimul sezon a fost un dezastru total. Și pentru mine a fost la fel. Nu am mai putut să stau.

Ehmann, explicații pentru dezastrul de la Dinamo din ulimii ani: „Presiunea negativă ne-a făcut să nu mai ieșim din pasa proastă”

Ești din 2018 la Dinamo. Cum s-a ajuns în situația asta?

– Sunt multe cauze și eu știu cel mai bine, pentru că am stat atâția ani la Dinamo. Problema a fost că am schimbat de multe ori jucătorii. Niciodată nu am avut șansa să jucăm împreună măcar șase luni sau un an. Nu s-a putut construi o filosofie sau un lot de jucători. Pierdeam trei-patru meciuri și apărea presiunea. Se schimbau jucătorii și se vorbea de înlocuirea antrenorului.

Când schimbi antrenorul, e foarte dificil. Aduce zece jucători noi, pe lângă zece aduși de antrenorul precendent și alți zece care erau deja de mai mult timp. Fiecare antrenor are un tip de filosofie și testează jucători. Și tot așa. E imposibil să faci performanțe astfel. Plus problemele din jurul clubului. Presiunea negativă ne-a făcut să nu mai putem să ieșim din pasa asta proastă. Mai ales în ultimul sezon. Era foarte, foarte dificil să mai schimbăm ceva.

„Dacă Flavius Stoican ar fi rămas la echipă, Dinamo era acum în prima ligă!”

Când ai crezut că puteți ieși din situația asta dificilă?

– Primul moment a fost când a venit Flavius Stoican în iarnă. Eu cred că dacă ar fi rămas la echipă, Dinamo era acum în prima ligă! Cu el a fost singura dată când am fost o echipă și nu am avut probleme în vestiar. Eram o familie și era o atmosferă foarte bună. Asta e foarte important. Apoi te ocupi de celelalte lucruri.

S-a schimbat asta când a venit Dusan Uhrin?

– Fără doar și poate. Eu nu am avut probleme cu niciun antrenor. Doar cu Dusan Uhrin. M-a mutat pe poziția de fundaș dreapta, deși nu mă simt foarte bine acolo. Nu am jucat foarte bine, am înțeles asta, dar modul în care s-a comportat cu jucătorii, nu a fost absolut deloc OK. Nu comunica deloc, dar pentru mine era foarte important, dacă nu am jucat bine, să îmi explici ce am greșit. A început să lase niște jucători pe dinafară, fără să vorbească cu ei sau să le spună un cuvânt! Discuta cu 3-4 jucători, iar de restul nu îi păsa! Dacă simți asta de la un antrenor, e foarte dificil să mai dai 100%.

Ehmann îl face praf pe Uhrin: „Nu a avut o relație bună cu jucătorii, nu a vorbit cu noi, nu a încercat să ne înțeleagă”

Are vina principală pentru retrogradarea lui Dinamo?

– Nu vreau să spun că e vina exclusiv a cuiva. E și vina noastră, a jucătorilor. . Și putea asta. Am vorbit cu el și i-am spus: “Uite, vreau să plec în vară, hai să avem o discuție”. Era și Răducioiu acolo. După asta a vorbit cu Răducioiu și i-a spus să îmi transmită că nu mai are nevoie de mine și să merg la echipa a doua. Poți să întrebi pe oricine. Asta s-a întâmplat! Eu am fost tot timpul profesionist și mi-am văzut de treabă. Nu a fost deloc fair-play. Asta a fost marea problemă. Nu a avut o relație bună cu jucătorii, nu a vorbit cu noi, nu a încercat să ne înțeleagă.

De când a venit Uhrin a zis că pregătește barajul…

– Despre asta a vorbit tot timpul! Ne pregătim pentru barajul cu U Cluj, iar la baraj nu știu ce am văzut. Nu a părut deloc că ne-am pregătit șase săptămâni pentru dubla asta. Pentru mine e trist, pentru că eram de atâția ani la Dinamo. Eu nu aș fi vrut să părăsesc echipa. Chiar dacă nu am jucat rău, eram de cele mai multe ori cel care rămânea pe banca de rezerve. De ce? Am fost cu siguranță unul dintre jucătorii care au dat mereu 100%.

Ce părere ai de noua conducere a lui Dinamo și de ?

– Părerea mea că liga secundă e un campionat foarte dur și dificil și nu va fi deloc ușor să promoveze. Cred că trebuie să mai facă transferuri pentru a ridica nivelul echipei. Sunt foarte mulți jucători tineri care sunt talentați, dar sunt câteva echipe bune cu care e greu să te bați.

De ce Dinamo a retrogradat, deși toți jucătorii s-au transferat la echipe bune: „Eram blocați mental”

Lumea a criticat valoarea jucătorilor lui Dinamo, însă toți și-au găsit echipe bune. Cum explici?

– Cum ți-am spus. Problema la fotbal e că, dacă nu ești la 100% din punct de vedere mental, e imposibil să joci la un nivel bun. Ăsta cred că este motivul pentru care noi, ca echipă, nu am reușit să dăm maximum de care eram în stare. Eram blocați mental. Nu e ușor să fii la Dinamo, în momentul ăsta și cu toată presiunea din partea fanilor și din partea tuturor. Pot să îți spun că lotul pe care l-am avut la Dinamo cred că era de locurile 6-8. Când schimbi antrenorii și jucătorii ajungi într-o astfel de situație.

Te gândești să joci din nou în România? Te-ai întoarce la Dinamo?

– Da! Pentru mine e o plăcere să joc la Dinamo. A fost o mare onoare pentru mine și de-asta m-am întors din Germania. Puteam să continui acolo. Știu ce potențial are acest club și ce istorie. Mereu Dinamo va fi pentru mine o opțiune și, în general, SuperLiga din România.

Ai un mesaj pentru suporterii lui Dinamo?

– Sper că vor fi și mai aproape de echipă și sper să dea răgaz noii echipe să crească, mai ales jucătorii tineri. Sunt sigur că dacă Dinamo își va rezolva problemele financiare și administrative va avea șansa să promoveze în prima ligă. Echipa are nevoie de timp și, dacă atmosfera va fi liniștită și bună, pot avea rezultate bune.

Marco Ehmann: „Nu aș fi spus niciodată în locul lui că aș fi salvat Dinamo”

că ar fi salvat echipa de la retrogradare…

– Am citit ce a spus. Când un club ca Dinamo retrogradează pentru prima oară, e greu de spus dacă am fi rămas în SuperLiga. Situația de la Dinamo nu a apărut în ultimul an, ci acum trei sezoane. Nu poți să știi niciodată, dar nu am jucat foarte bine cu el și nu am avut rezultate. Era o persoană bună, apropiat de jucători, dar nu aș fi spus niciodată în locul lui că aș fi salvat Dinamo. Sunt foarte, foarte multe motive pentru care am retrogradat. Au fost prea multe probleme ca să le mai putem repara, iar cu Bonetti am câștigat doar șase puncte.

A fost o greșeală îndepărtarea lui Mircea Rednic?

– A fost o surpriză pentru mine, dar știu că a avut câteva conflicte cu mai mulți jucători din lot. Pentru mine a fost a doua oară când l-am avut antrenor la Dinamo și cred că e un antrenor cu mare experiență. Toată lumea știe că mereu a avut niște probleme personale cu anumiți jucători. Când pierzi vestiarul, e imposibil pentru un antrenor să aibă rezultate.

Mureșan a zis că l-a schimbat pentru că vrea să aducă 15 jucători, însă apoi a făcut exact același lucru. Sincer nu am înțeles motivul pentru care l-au dat afară, mai ales că era vorba de Mircea Rednic. Iuliu Mureșan ar fi trebuit să spună clar motivul pentru care a fost înlocuit. Asta a fost o mare greșeală a lui. Nu e normal apoi să găsești scuze. Cred că dacă ți-aș spune tot ce s-a întâmplat la Dinamo în ultimii patru ani o să stăm până diseară la telefon!

Marco Ehmann, amintiri negre din perioada Negoiță și Cortacero: „Cred că e unul dintre principalele motive pentru care Dinamo a retrogradat”

Care e cea mai frumoasă amintire de la Dinamo?

– Debutul meu, după ce campionatul a fost întrerupt de COVID-19. Gheorghe Mulțescu m-a titularizat și am fost foarte aproape să retrogradăm. A venit nea Gigi și după două antrenamente mi-a spus că are încredere în mine și că o să fiu titular. Mai aveam trei meciuri și, dacă am pierdut oricare dintre ele, eram în Liga 2. Și am reușit să îi batem pe cei de la Voluntari și ne-am salvat. Îi voi fi recunoscător pentru șansa asta toată viața! E un antrenor care vede ceva în jucători. A fost un moment important. 90% dintre echipe ar fi jucat cu un fundaș cu experiență și el mi-a dat mie oportunitatea.

Cât rău a făcut perioada Pablo Cortacero?

– Cred că e unul dintre principalele motive pentru care Dinamo a retrogradat. Eu am fost la Dinamo și în perioada Ionuț Negoiță, însă nu am avut astfel de probleme. La început a adus bani, l-a adus pe Cosmin Contra, a adus jucători, însă cu salarii incredibile pentru România. Atunci mi-au prelungit și mie contractul și normal că ne-am gândit că va fi bine. Însă, după două luni, ne-am dat seama că e o păcăleală și a început calvarul și problemele cu străinii. Cum să dai în România salarii de 20-30.000 de euro pe lună?!