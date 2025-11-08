Cel mai vechi jucător de la Liverpool, gata de plecare! Ar putea să ajungă la echipa unde a crescut

ADVERTISEMENT

Andy Robertson este parte din echipa lui Liverpool din vara anului 2017, iar actualul său contract expiră la finalul stagiunii.

Andy Robertson ar putea pleca de la Liverpool și e dorit de echipa unde a crescut ca junior

Fundașul stânga scoțian a fost junior al celor de la Celtic, însă debutul la seniori și l-a făcut la Queen’s Park, după care s-a făcut remarcat la Dundee United. El a ajuns în Anglia, unde a fost luat de Hull City, iar de acolo a urmat o altă ascensiune. În 2017, Liverpool îl transfera pentru 9 milioane de euro, iar de atunci și până în prezent a reușit să devină o legendă pentru clubul englez.

ADVERTISEMENT

Totuși, ajuns la 31 de ani, acesta nu mai este un titular constant în și se ia în calcul serios ca fotbalistul să plece după acest sezon. Conform informațiilor apărute, se pare că Robertson nu ar fi împotriva unui transfer la Celtic, echipă unde și-a făcut o mare parte a junioratului și pe care o susținea când era mic. El ar fi de acord să semneze un precontract din iarnă și să bată în cuie mutarea care s-ar perfecta în vara viitoare.

Fostul jucător de la Arsenal îi stă în cale lui Robertson

Fundașul de bandă ar urma să se lupte pentru postul de titular cu Kieran Tierney, un alt fotbalist cu meciuri destul de multe , pentru Arsenal. De altfel, fanii lui Celtic chiar se gândesc deja care dintre cei doi ar fi titular de drept în stagiunea viitoare, iar unii spun că ar putea să fie unul dintre cei doi folosit în linia de mijloc, în banda stângă.

ADVERTISEMENT

Momentan, actualul sezon este unul plin de imprevizibil pentru cei de la Celtic, care riscă să piardă titlul în detrimentul celor de la Hearts. Startul prost de stagiune a dus la demiterea lui Brendan Rodgers, iar acum tehnician interimar este Martin O’Neill. Acesta din urmă este așteptat însă să fie înlocuit cât mai repede, spunând public că nu-și dorește să ocupe funcția în mod permanent.