Cel mai violent meci din istoria derby-urilor Dinamo – Steaua: „4 eliminați! Presiuni mari pe arbitru! S-a făcut și un film după el”

În cadrul „Oldies but Goldies", Andrei Vochin a rememorat cel mai violent duel din „Eternul Derby".

Cel mai violent meci din istoria derby-urilor Dinamo – Steaua a avut loc în 1987. Andrei Vochin: „Au fost 4 jucători eliminați”

Andrei Vochin a prezentat meciul dintre Dinamo și Steaua din 1987. Arbitrul Ion Crăciunescu a acordat nu mai puțin de 4 cartonașe roșii în acel duel. Ba mai mult, formația din Ștefan cel Mare a purtat în premieră un echipament albastru, de la echipa Victoria, pentru că zăpada era prezentă, iar kit-ul alb al dinamoviștilor îi făcea „invizibili” pe jucători.

„Bătaia a fost la un meci jucat pe zăpadă, pe stadionul din Dinamo, pe Ștefan cel Mare. Un meci care a fost arbitrat de Ion Crăciunescu. În meciul ăla s-au întâmplat multe chestii. S-a terminat zero-zero. Meciul în sine a avut ocazii, dar n-a avut goluri.

În primul rând, trebuie spus că este singurul meci din știința mea, acum poate să se mai fi întâmplat, este singurul meci în care Dinamo a jucat în albastru. Dar de ce s-a întâmplat asta? Pentru că ei au jucat în prima repriză în tricouri albe. Steaua juca în tricouri roșii. Doar că fiind zăpadă pe tot terenul, dinamoviștii deveniseră ca soldații de camuflaj care luptă până în zona arctică. Nu se mai vedeau de zăpadă, adică nu mai puteau distinge arbitrii.

Probabil că s-au plâns și cei de la Steaua, că deveneau invizibili de foarte multe ori. Ei bine, și la pauză, pentru că tricourile lor, ei mai aveau în rând, dar erau tot roșii, așa cum jucau cei de la Steaua și ce au făcut? Au împrumutat tricourile de la Victoria București, care Victoria era în albastru. Și Dinamo a jucat în a doua repriza în albastru.

„Moraru avea o pică mare pe Lăcătuș! A intrat cum a intrat Schumacher la Battiston”

Arbitru Ion Crăciunescu, băiatul lui a făcut și un film cu care a ajuns la Cannes, inspirat din acest meci. Erau presiuni foarte mari pe arbitru și din partea Ministerului de Interne, dar și din partea Ministerului Apărării, numai arbitru să nu fi fost în perioada aia, pentru că indiferent cum ieșea, tu nu prea ieșeai bine din meciurile astea, dar Crăciunescu a fost un arbitru cu mare prestanță în perioada respectivă și a știut cum să iasă bine.

Ei bine și în debutul reprizei a doua, undeva la minutul 60, Lăcătuș care cerea tot timpul în spații, că mai aveam și noi jucători cu care să ceară în spații, că d-aia era mare, uluitor, a cerut extraordinar de bine în spațiu, a plecat după minge, Moraru a ieșit din poartă, Moraru care deja luase niște goluri de la Lăcătuș.

Avea o pică mare de tot Moraru pe Lăcătuș. Păi Lăcătuș la 18 ani, când a venit la Steaua, la primul meci pe ’23 august’ contra lui Dinamo. Dinamo abia-i bătuse pe Hamburg cu 3-0 miercuri, iar ei au jucat sâmbătă în campionat. În minutul 3 sau 4, Lăcătuș, la primul meci într-un derby Steaua-Dinamo, abia venise la Steaua, 18 ani, i-a dat una lui Moraru, un gol lui Moraru. După care i-a dat scăriță prin Cupă.

L-a ținut și a ieșit din poartă și a intrat cam cum a intrat Schumacher la Battiston la campionatul din 82, deci pur și simplu la rupere. De altfel, a și ieșit după faza respectivă, a fost înlocuit. Și în momentul acela au mai luat cartonașe roșii Belodedici, Varga și încă un jucător de la Dinamo.

„Au luat cartonașe roșii Belodedici, Iovan, de la Steaua, și Moraru cu Varga de la Dinamo”

Deci au luat cartonașe roșii Belodedici și Iovan de la Steaua, și Moraru cu Varga de la Dinamo. Și eu când am văzut, când mi-am adus aminte că a luat Belo, fiind coleg cu el de servici, l-am întrebat, bă, Belo, dar ce s-a întâmplat? Cum de ai luat tu cartonaș roșu? Că îți dai seama, Belo s-a apucat el să intre tare, și zice, ‘păi, când i-au dat pasa aia lungă lui Lăcătuș, eu am plecat din poziție de libero pe contraatac, iar el când a săltat mingea peste Moraru, ăla a venit în el, arbitru a fluierat, dar eu rămăsesem cu mingea. M-am dus, am luat mingea în brațe și am început să mă cert pe acolo. Au venit la mine, Andone, au început să mă înjure, i-am înjurat și eu. A venit arbitrul și ne-a dat afară pe toți pentru chestia aia’

Deci, practic, într-o fază, a dat afară patru oameni. S-au bătut între ei, s-au îmbrâncit, s-au bătut. Tudorel era mai smardoi în cealaltă parte, era căpitanul echipei. În teren dădea, lovea. Era sloganul galeriei atunci, ‘Tudorel, Tudorel, spargele gașca nițel’. Așa strigau suporterii Stelei din tribună.

Și în afară de astea patru roșii, au mai fost încă cinci galbene. Deci îți dai seama, ultima jumătate de oră și pe zăpadă, s-a jucat opt la opt jucători de câmp, s-a terminat meciul zero la zero, dar rămâne în istorie meciul cel mai dur dintre cele două echipe, pe care, până la urmă, Porumboiu l-a dus la capăt”, a povestit Andrei Vochin.