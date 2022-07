Video. Trei români, printre persoanele dispărute în urma prăbuşirii gheţarului din Alpii italieni. MAE: “Se află în afara oricărui pericol”. Update

O bucată mare dintr-un ghețar alpin s-a dezlănțuit duminică după-amiază și a alunecat pe versantul unui munte din Italia.

În urma acestui eveniment, bucăți mari de gheață, zăpadă și de stâncă au căzut peste un grup de turiști aflați în zonă. Cel puțin 6 persoane au murit și mai multe sunt rănite.

Guvernul provincial Trento a declarat că operațiunile de salvare sunt în desfășurare după o mare ”avalanșă de gheață”. Nu s-au dat informații legate de naționalitățile victimelor.

Tragedia a fost consemnată pe masivul Marmolada, un munte de peste 3.300 de metri din lanțul Dolomiților, în partea de est a Alpilor italieni, între regiunile Trento și Veneto, notează .

Turiștii răniți au fost transportați la spitalele din apropiere, în orașele Belluno, Treviso, Trento și Bolzano, a declarat președintele regiunii Veneto, Luca Zaia.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.

