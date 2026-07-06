Cele 3 cuvinte spuse de Harry Kane după ce Anglia a bătut Mexic. A descris perfect partida

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Anglia a învins naționala Mexicului cu 3-2 chiar pe Estadio Azteca în optimile Cupei Mondiale și a avansat în sferturi, unde va întâlni Norvegia. Harry Kane (32 de ani), care a marcat al treilea gol al englezilor înainte de a comite un fault în propriul careu, a tras concluziile după partida extrem de spectaculoasă.

Cum a descris Harry Kane meciul Mexic – Anglia 2-3

Harry Kane a vorbit la finalul jocului despre victoria obținută de echipa lui Thomas Tuchel. „A fost un meci nebun. A trebuit să luptăm și să găsim soluția. Mi-am pierdut vocea, doar ce am cântat. Nu prea pot vorbi. Un sprijin incredibil din partea suporterilor. Sunt fără cuvinte”, a spus fotbalistul lui Bayern, conform .

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, într-un moment în care britanicii evoluau cu un om în minus după eliminarea lui Quansah, dar apoi a comis un fault în propriul careu și . Kane a comentat faza la final: „Am crezut că am atins primul mingea, a fost una dintre acele zile. Arbitrul a luat multe decizii împotriva noastră. La final, nu a mai contat, sunt fericit. Suporterii au fost incredibili, ne-au susținut într-un mod fabulos. Nu am cuvinte”.

Premieră incredibilă pentru Harry Kane în partida Mexic – Anglia

Conform Opta, Harry Kane a devenit primul fotbalist din ultimii 60 de ani care marchează un penalty și comite un fault care duce la o lovitură de la 11 metri pentru adversari în același meci de la Cupa Mondială. Statisticienii au subliniat și realizările incredibile ale atacantului din ultimul an pentru Bayern și echipa națională a Angliei.

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1 – Harry Kane is the first player on record since 1966 to score a penalty and concede a penalty in a FIFA World Cup match. Mixture. — OptaJoe (@OptaJoe)

Cu golul și pasa decisivă din meciul cu Mexic, Kane a ajuns la 81 de contribuții decisive în 2025-2026: 73 de goluri și 8 „assist”-uri. Cu 6 reușite la Cupa Mondială, atacantul englez ocupă locul 4 în clasamentul golgheterilor, fiind devansat momentan doar de superstarurile Lionel Messi, Kylian Mbappe și Erling Haaland, fiecare cu câte 7 goluri.

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