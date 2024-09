Cele 3 echipe pe care Gigi Becali le vede sigur în play-off. Rapidul lui Șumudică nu e printre ele!

Patronul FCSB își întărește lotul pentru a face față atât în campionat, cât și în Europa League, iar la FANATIK SUPERLIGA a anunțat faptul că .

Gigi Becali, verdict în privința echipelor care vor ajunge în play-off

Intrat prin telefon la , Gigi Becali a pronosticat faptul că 3 echipe vor ajunge sigur în play-off, însă printre acestea nu se află și marile rivale Rapid și Dinamo. El crede că pentru celelalte trei locuri se vor lupta 4 formații.

”În play-off o să fie CFR, FCSB, Craiova, astea trei 100%. Și apoi celelalte trei nu se știe. Se vor bate ca orbii. Va fi o bătălie între U Cluj, Galați, Dinamo, Rapid. Farul nu, are prea multe în față. Nici Sepsi că am văzut-o, nu mai are calitate.

Ăia de la U Cluj au 15 puncte, au multe puncte. Noi avem 8 puncte și ăia au 15 și un meci de jucat. Sunt multe puncte, e greu. Se mai întâmplă ceva, Doamne Ferește, în meci direct, e la revedere, nu mai poți să-i ajungi.

Am avut emoții pentru că se întâmplă ceva în meci direct cu una dintre ele care trebuie să o scoți din play-off ca să intri tu și nu mai poți s-o scoți și te bați ca să prinzi locul 6 pentru play-off. Se poate întâmpla orice”, a declarat Becali.

Becali, previziune sumbră pentru Rapid

Patronul campioanei României este de părere că în ciuda celor două victorii obținute după instalarea ca antrenor a lui Marius Șumudică, Rapidul va avea de tras din greu pentru că jocul nu dă foarte mari speranțe.

”Pe Rapid nu prea o văd bine, are 9 puncte. A scos maxim Șumudică în astea 2 meciuri, dar dacă nu a trecut centrul terenului în meciul de la Craiova nu e în regulă. Bine, nu e Șumudică vinovat.

Nu vreau să vorbesc mai multe că nu mă interesează pe mine de alții. Dacă aduc patru jucători e altceva, dar când să-i aducă? Numai să nu aducă ceva și să intre mai rău în clinci. Treaba lor”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

