Cele 3 mari proiecte ale lui Nicușor Dan, după ce a câștigat alegerile în București: “Am spus că vreau să convoc două referendumuri locale”

, a dezvăluit care sunt cele mai mari proiecte pe care vrea să le implementeze după câștigarea alegerilor. El s-a clasat pe locul întâi, cu un scor de aproape 48 %, potrivit rezultatelor provizorii.

Ce proiecte are Nicușor Dan, primarul Capitalei

A reușit să-i învingă pe Gabriela Firea (PSD), Cristian Popescu Piedone (PUSL) şi Sebastian Burduja (PNL). Într-un interviu pentru , Nicușor Dan a ținut să mulțumească tuturor celor care au ieșit la vot și a precizat că acest mandat pornește dintr-o situație mult mai bună.

A amintit datoria pe care o avea Primăria Capitalei, la începutul primului mandat, fapt ce a îngreunat activitatea privind proiectele pe care le avea în plan. Totodată, pandemia de COVID și războiul de la granițele României au contribuit la această situație.

Nicușor Dan spune că acum lucrurile merg în direcția potrivită. „Va fi mult mai uşor. Şi proiecte mari sunt deja începute. 50 de kilometri de linie de tramvai – am semnat contractele. 250 de noi tramvaie – avem studiu de oportunitate.

Semaforizare inteligentă – pe care am promis-o şi n-am făcut-o, am fost mult prea optimist. Acum avem în sfârşit contractul pe studiul de fezabilitate. Deci din perspectiva asta va fi un mandat mai uşor”, a declarat primarul Capitalei.

„Nimeni nu poate să conteste că am făcut progrese”

Nicușor Dan a declarat că în noaptea alegerilor a ținut să spună foarte clar care sunt problemele cu care se confruntă Capitala, știind că toată atenția era îndreptată spre el. „Una este împărţirea banilor, care e decisă de Parlament, între Primăria Capitalei şi Primăriile de Sector.

A doua este cine dă autorizaţiile de construcţie în Bucureşti. Şi pentru asta , în care bucureştenii să tranşeze aceste două chestiuni”, a adăugat Nicușor Dan, potrivit sursei citate.

De asemenea, primarul Capitalei spune că vrea să pună Bucureștiul pe harta academică. În acest sens își dorește să fie construite mai multe spații pentru universități, pentru a aduce 10.000 de studenți străini în București.

În ceea ce privește problema privind apa caldă, edilul spune că au fost făcute progrese. „Nimeni nu poate să conteste că am făcut progrese. Cel mai bun exemplu este că, dacă întrebaţi acum 2-3 ani bucureştenii care e cea mai mare problemă a oraşului – căldura şi apa caldă. Am schimbat 110 km de magistrală, am mai construit centrala de la Titan.

E ceva mai bine. Am semnat contractele pentru folosirea banilor europeni. Avem 15 şantiere mari deschise, am făcut 50 km anul trecut, o să mai facem 70 anul ăsta. O să fie tot mai bine. Peste 4 ani o să ajungem la jumătate”, mai spune Nicușor Dan.