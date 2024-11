George Simion are de gând să ajute fotbalul și sportul românesc în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale. Liderul AUR a spus la „Sport și Politică” care sunt cele 3 măsuri pe care le va lua dacă va ajunge președintele României.

Cele 3 măsuri pe care George Simion le va lua pentru fotbalul și sportul românesc, dacă va câștiga alegerile prezidențiale: “Va fi prioritate. I-aș cere ajutorul lui Gică Hagi”

la show-ul „Politică și Sport”, show live doar pe site-ul . Liderul AUR a spus ce este gata să facă pentru sportul românesc, dacă va câștiga alegerile prezidențiale.

ADVERTISEMENT

„Impozitarea multinaționalelor, rămâne de văzut dacă va fi 0,5% sau 1%. Al doilea set de măsuri ar fi pentru sportul de masă, , mulți vorbesc de performanță și găsesc ca soluție importul de africani sau alte națiuni.

Cred că lărgirea bazei de selecție e soluția și totodată mutarea spre educație fizică și sport. Săli de fitness și locuri în care românii să practice sportul puse la dispoziția comunității. Eu aș include sportul la capitolul sănătatea națiunii.

ADVERTISEMENT

Aș promova stilul de viață sănătos, practirea sportului și alimentația corespunzătoare. Aș multiplica modelul de management și i-aș cere ajutorul lui Gică Hagi să facem mai multe academii. Tinerii care pratică un sport, în special unul de echipă, sunt mai evoluați din punct de vedere al integrării în societate.

Am văzut asta cu ochii mei, am prieteni care au practicat arte marțiale. Eu am practicat fotbal la CSS 2 și CSS 6, am fost fundaș și portar, dar nu am fost foarte bun. Profesorul nostru ne-a dus și la atletism într-o iarnă în care au fost ninsori mari, trăgeam de mama să mă ducă la Lia Manoliu la un club sportiv”, a spus George Simion.

ADVERTISEMENT

George Simion, despre întâlnirea cu Gică Hagi: „L-am felicitat”

„(n.r. – Cui i-ai cere un autograf din sportul românesc?) Lui Hagi, l-am văzut o dată în aeroport în Timișoara, însă nu i-am cerut un autograf. M-am dus la el, l-am felicitat. E o măsură pe care noi am inclus-o în programul de guvernare cu o cotă din cifra de afaceri a multinaționalelor pentru sport.

Gică a spus 1% și atât am lăsat și noi. L-am felicitat pentru asta. Dintre sportivii actuali i-aș cere un autograf lui David Popovici, care a trezit România și a certat conducătorii pentru o scurtă perioadă de timp.

ADVERTISEMENT

El face chestii concrete pentru oameni, el e un om de aur. Hagi și David Popovici sunt singurii cărora le-aș cere autograf”, a mai spus liderul AUR.