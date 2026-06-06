Cele 3 momente care i-au schimbat viața lui Giovanni Becali: “N-am plecat din România ca să muncim ca fraierii!” Cum şi-a cunoscut nevasta: “Nu mai vreau să fac nimic!”

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pe care le consideră definitorii pentru viața sa, de la fuga din România comunistă și drumul complicat prin Europa, până la întâlnirea cu soția sa, moment pe care îl descrie drept „fatal”.

Trei momente care i-au schimbat destinul lui Giovanni Becali

Primul moment important a fost trecerea graniței spre Italia, prin Slovenia, într-o perioadă în care românii riscau enorm dacă erau prinși încercând să părăsească țara. El își amintește cum a fost reținut în fosta Iugoslavie și transportat cu o dubă de poliție, în condiții dure, alături de alți români. Autoritățile îi anunțau, fără ezitare, că urmează să fie întorși înapoi. Totuși, un moment aparent banal i-a schimbat complet perspectiva. În timpul opririi, Giovanni Becali a realizat că se află aproape de Trieste, oraș luminat pe care îl vedea ca pe o poartă către libertate

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„Eu cred că o fază importantă din viața mea a fost trecerea către Italia, graniță din Slovenia. Se chema Sergiana. Și îmi aduc aminte că am fost prins. În Iugoslavia, atunci, era o lege pentru orice român prins, se plătea 500 de kg sau o tonă de carne. Îți dai seama ce legi aveau atunci? Ne-a băgat într-o dubă. De la Ljubljana până la Sergiana sunt 2 ore și jumătate de mers, trei maxim, zice: ‘Hai, ieșiți afară!’, 3-4 polițiști. Era dubă mare de Poliție. Ceva de genul: ‘Acolo e România, plecați!’ Vorbeam cu Dan Alban. ‘Bă, sunt nebuni? Nu vine nimeni să ne preia? Ăștia nu ne-au lăsat în România, ci în Ungaria’.

Îi zic la căpitan: ‘Pot să fac și eu necesitățile puțin mai încolo?’ ‘Da, du-te’. Când m-am dus, am văzut Trieste iluminat. Mai aveam un pic și îi pupam mâinile. (n.r. – De ce v-ați bucurat?) Că ne-a dat drumul, ne-a lăsat să trecem”, a declarat Giovanni Becali, la GIOVANNI SHOW.

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Giovanni Becali, viață de emigrant

Al doilea moment definitoriu a fost perioada de după plecarea din România, când „Don Giovanni” a trecut prin mai multe țări europene, Italia, Franța, Germania și Olanda, în încercarea de a-și construi un nou drum.

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„Am mai fost apoi cu azilul politic primit în Germania. Până am luat azil, Italia, Franța, Germania. Eu mă duceam în Franța. Făceam afaceri dubioase. Mă descurcam. Nu am plecat din România să muncim ca niște fraieri 8 ore. Noi eram obișnuiți cu luxul de aici, cu îmbrăcăminte, cu altă viață. Ți-am zis cu azilul. M-a prins cu pașaport fals în Olanda. Nu aveam acte. În Italia nu mai știa de tine cine ești. Cine îți mai dădea azil politic? În Franța la fel. Norocul nostru că la biserica ortodoxă din Saint-Germain veneau români mulți. Și, acolo, la biserică unii cunoșteau familia: ‘Ia vino încoace!’ Aia de acolo zice: ‘Tu ești a lui Becali? Care Becali?’ ‘Păi Haralmbie’. ‘Da, știu, niște hoți, care furau lucernă pentru animale’. Ea era inginer pe la o fermă. Eu mă gândeam că e bine că mă cunoaște și spunea că sunt hoț. Eu ce să îi zic? Că sunt hoț mai mare.

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A venit bărbatul ei și mi-a zis: ‘Noi am așteptat 8 ani, cu limbă, cu acte, cu nu știu ce. Și încă doi ani până ne-au dat cetățenia’. E greu în Franța. E birocrație multă. Mi-a zis: ‘Du-te în Germania! Te vor adopta imediat!’ Îmi aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri. M-am dus la Karlsruhe. M-am predat. Am dormit prima seară acolo, în lagărul de concentrare, dacă pot să îi spun așa. Dar aveam patul meu. (n.r. – Nu aveai nicio frică?) Ce va fi, va fi. Ce frică? Dacă m-am dus într-un voiaj al vieții. Aveam 20 și ceva de ani, ai mei stăteau bine. Ce era să fac?

Mă gândeam 6 luni sau 1 an. Dacă ăla mi-a zis că mă adoptă, m-am gândit cât pot să mă țină, doi ani? Eu puteam să umblu în Germania, dar eu am vrut să mă duc în Olanda. A doua zi mi-au zis: ‘Hai, du-te la Karlsruhe, și ia-ți pașaportul’. A fost un moment de cotitură. Eu am zis că Ceaușescu, că am fost torturat, că am fost scos din școală”, a adăugat celebrul agent FIFA.

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Cum a întâlnit-o pe soția sa, Stella Becali

Al treilea moment decisiv, pe care îl numește chiar „fatal”, a fost întâlnirea cu „Și a treia a fost fatală, când mi-am cunoscut nevasta. Mă îndrăgostisem. S-a îndrăgostit și ea. Am zis că îmi bag piciorul. Nu vreau să mai fac nimic. Vreau să fac ceva legal. Mai făceam câte ceva, dar nu voiam să mai risc. Mai ales când soția a rămas însărcinată, neînsurați, fără acte, burtica de 6 luni, eu în Tornjberg. Eu cu nevastă-mea am semnat cu nevastă-mea cu burtica acoperită cu o rochie mai așa.

Eu mi-am luat țeapă cu prima fată. I-am zis: ‘Mami, eu mai plec. Prin Franța, pe colo, pe colo. Eu seara îți dau un telefon. Sunt bine, mă culc. Dacă nu am dat telefon o seară, a doua zi, o chemi pe Iolanda, pe maică-ta și îi zici să îți trimită biletele de avion, Frankfurt – Bogota și pleci cu aia mică direct. Pleci, nu mai stai în Germania, te caut eu’. Mă gândeam dacă s-o întâmpla ceva. Astea sunt momente importante care mi-au marcat viața”, a conchis Giovanni Becali.