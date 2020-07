Cele 3 zodii care vor avea de suferit în august. Necazurile intră în viaţa lor

Ne apropiem cu pași repezi de ultima lună a verii calendaristice și te sfătuim să profiți din plin de timpul rămas, pentru că te așteaptă o perioadă de foc, mai ales dacă te numeri printre cele trei zodii care vor fi puse la grea încercare. Universul pare hotărât să te supună la un test dificil și trebuie neapărat să îl depășești cu bine.

Este un moment al schimbărilor importante pe toate planurile, din pricina Lunii Noi, care îți influențează comportamentul și te obligă la decizii radicale. Nu este exclus să pui punct unei relații de lungă durată sau chiar să renunți la actualul loc de muncă.

Orice s-ar întâmpla, încearcă să privești partea plină a paharului și să repeți în sinea ta că tot răul e spre bine. O etapă a ajuns la final, dar nu e cazul să disperi. Deschide un nou capitol cu încredere și optimism. Vei vedea că până la urmă sorții îți vor surâde.

Luna august vine cu provocări dificile pentru trei semne zodiacale

Dacă te numeri printre nativii din zodia Leu, lasă viața să-și urmeze cursul firesc, cu toate că nu ești de acord cu deciziile pe care trebuie să le iei. Doare când spui adio unei persoane dragi, dar poate că ar fi durut infinit mai mult să continuați într-o relație care nu duce nicăieri.

Uită pentru moment de inimă și încearcă să judeci rațional. Te vei convinge cu siguranță că despărțirea este singura soluție. Cât despre viața profesională, încearcă să eviți schimburile de replici cu șefii sau colegii de muncă.

Nu de alta, dar îți sare țandăra din nimic și riști să provoci conflicte pe care apoi să ajungi să le regreți. Mai bine retrage-te într-un colț și rămâi acolo până simți că ai reușit să îți limpezești gândurile. Vei trece și peste acest moment dificil.

Stresul pune stăpânire pe Săgetători

Dacă te numeri printre nativii din Scorpion, fii gata pentru cea mai aglomerată lună a acestui an. Toate proiectele lăsate în stand by vin ca un tăvălug și își cer drepturile, așa că nu mai poți să le ignori. În plus, știi doar că felul în care ești perceput de șefi contează enorm pentru tine și nu poți avea o imagine pozitivă fără eforturi uriașe.

În cazul în care ești născut în zodia Săgetător, stresul pare să pună stăpânire pe tine, chiar și în zilele libere. Te plimbi aproape non-stop în august, dar niciuna dintre escapade nu pare să îți facă plăcere. Nici măcar vacanțele nu reușesc să te scoată din această stare.

Te așteaptă o perioadă în care pui totul la îndoială, mai ales fidelitatea partenerului de viață sau propria fericire. Ai senzația că flirtează sau te înșală și nu mai poți să îți ții suspiciunile pentru tine sau să aștepți dovezi înainte de a i le arunca în față. Ba dimpotrivă, îl bombardezi cu reproșuri, deși știi, în adâncul sufletului tău, că exagerezi.

