Cele 30 de zile care pot opri planeta. Apocalipsa digitală vine din Taiwan, raiul microcipurilor: cu cât s-ar vinde un iPhone dacă țara ar pica în mâinile Chinei

Cea mai nouă amenințare a Chinei de a invada Taiwanul nu este doar încă o mișcare militară pe harta Pacificului, ci reprezintă ceva mult mai grav. Situația din Taiwan nu este doar o chestiune care are treabă cu chinezii, ci ar trebui să preocupe întreaga lume tehnologizată.

Scenariul care dă fiori: cele 30 de zile fără Taiwan. Dacă invazia Chinei are loc, toată planeta intră în blocaj

În cazul în care invadarea ar avea loc, s-ar produce un adevărat șoc economic, un cutremur tehnologic care ar putea opri telefoanele, mașinile, spitalele și chiar unele sisteme de apărare ale Occidentului. Taiwanul produce aproximativ 90% dintre cele mai avansate microcipuri din lume și nu vorbim despre niște componente oarecare, ci despre creierul tehnologic al planetei. Tot ce vedem în jur, de la telefoane, aspiratoare, frigidere sau aparatele medicale folosesc microcipurile!

Dacă Beijingul chiar apasă pe buton, lumea ar intra într-o criză fără precedent. Microcipurile au devenit, odată cu avansul tehnologic și mai ales cu dezvoltarea inteligenței artificiale, noul petrol al lumii. În secolul XX, petrolul a generat multe războaie și crize globale, iar în secolul nostru semiconductorii au devenit o resursă strategică supremă, căci fără ei economia ar intra în sevraj.

Microcipurile, noul petrol al lumii

Compania care domină această industrie este TSMC. Gigantul taiwanez produce cipuri avansate de sub 7 nanometri folosite de Apple, Nvidia sau AMD. Practic, aproape fiecare iPhone are în interior un cip produs în Taiwan. Mai mult, aproximativ o treime din cipurile esențiale pentru bateriile auto și dispozitive medicale provin din aceeași sursă. Stimulatoarele cardiace, sistemele de imagistică medicală, echipamentele din secțiile ATI depind, la rândul lor, de aceste componente minuscule.

Nu este nicio exagerare că Taiwanul ține lumea conectată. Dacă insula ar fi blocată militar sau economic, impactul ar fi imediat. În primul rând, cel puțin pe perioada invadării, dispare producția de cipuri de ultimă generație. Fără ele, nu mai există servere performante de AI, nici procesoare de top și nici smartphone-urile premium. Apoi, industria auto ar fi lovită brutal, iar lecția dată de pandemia de coronavirus declanșată în 2020 a arătat cât de vulnerabil e și acest sector.

În al treilea rând, industria de apărare ar întâmpina și ea dificultăți serioase. Rapoarte publice ale US Department of Dense (Departamentul de Apărare al SUA) arată că sistemele moderne de armament depind de microelectronică avansată. Avioanele F-35, sistemele de ghidaj și infrastructura de comunicații au nevoie de aceste microcipuri.

Nu în ultimă fază, ar fi afectate toate lanțurile logistice globale. Firmele tech, industria cloud și producătorii de echipamente industriale ar intra într-o criză de aprovizionare. Scenariul pe 30 de zile de blocaj cauzat de invadare sperie bursele, iar magnații lumii și cancelariile occidentale tratează cu seriozitate subiectul, chiar dacă la firul ierbii pare că vorbim despre un război undeva atât de departe încât nu ne-ar putea afecta.

Ce dispare dacă pică Taiwan. Scenariul primelor 30 de zile de la invazia chineză

Ce ar însemna 30 de zile fără Taiwan? Scenariul, unul cât se poate de real, ar putea aduce în prim-plan prima apocalipsă tehnologică, una care ne-ar afecta în moduri neașteptate. În prima zi în care China ar impune blocada navală, toate bursele din Asia s-ar prăbuși, iar Wall Street ar deschide pe roșu. În cea de-a treia zi, producătorii de smartphone-uri anunță întârzieri, iar acțiunile companiilor tech scad brusc, peste noapte.

În a șaptea zi, marii constructori auto opresc liniile de producție, iar multe fabrici din Europa și SUA își trimit angajații acasă. La două săptămâni după invadarea Taiwanului, furnizorii de echipamente medicale avertizează că stocurile de componente scad, iar termenele de livrare se dublează. În ziua 21, prețurile pentru cele mai banale produse ar putea crește, iar inflația ar crește în țările civilizate. În ziua 30, economiștii ar vorbi deja despre cea mai gravă criză de la Marea Depresiune încoace. Nu este SF, ci un scenariu (cel mai optimist și probabil, atenție!) luat în calcul de marii analiști financiari și think tank-urile internaționale.

Washingtonul știe că dependența de Taiwan este periculoasă. Tocmai de aceea, vechea administrație de la Casa Albă, Biden, a lansat CHIPS and Science Act, un program de subvenții masive pentru producția internă de semiconductori. Gigantul Intel investește, de altfel, în fabrici noi în Arizona, iar TSMC construiește, la rândul său, unități în SUA. Ideea e simplă: se urmărește reducerea dependenței de Asia.

Cât ar costa un iPhone ”made in America”

Problema, însă, este costul. Producția de cipuri în este mult mai scumpă decât în Taiwan. Forța de muncă, reglementările, tot ecosistemul industrial cresc prețul final. Estimările din industrie arată că un smartphone produs integral cu cipuri fabricate în SUA ar crește prețurile din start cu 30%. Așadar, un iPhone de 1.000 de dolari ar putea ajunge până la 1.300, în varianta cea mai optimistă.

Strategia americană nu e lipsită de controverse. Donald Trump, a criticat public CHIPS Act, considerându-l o „idee oribilă”. În schimb, a preferat impunerea de taxe comerciale împotriva Chinei și presiuni asupra companiilor pentru a investi în SUA. Între timp, companii precum Nvidia sau Samsung jonglează între piețe și interesele geopolitice. Recent, TSMC a produs pe teritoriul american un tip de inteligență artificială pentru Nvidia, dar ironia este că procesul complet de fabricație și optimizare necesită încă expertiza și infrastructura din Taiwan.

Războiul cipurilor și know-how-ul taiwanez. România, victimă colaterală

În spatele halelor și al roboților ultra-performanți stă un întreg know-how construit în 50 de ani. Hsinchu Science Park este Silicon Valley-ul Taiwanului, un loc unde mii de ingineri, furnizori, subconstructori și universități formează un mecanism perfect sincronizat. Un rol crucial îl joacă, în toată această poveste, o companie olandeză pe nume ASML, singurul producător al mașinilor EUV necesare pentru cipuri ultra-avansate. Fără aceste echipamente, nu există tehnologie de ultimă generație. Relocarea întregului ecosistem din Taiwan în țările occidentale ar dura ani, poate chiar un deceniu.

Criza, așa cum spuneam mai sus, nu ar ocoli Europa. Industria auto germană, producătorii de echipamente industriale și companiile tech ar fi afectate. România, integrată în lanțurile europene de producție, ar resimți indirect șocul. Fie că vorbim despre componente auto sau despre sectorul IT, orice blocaj ar avea ecou inclusiv în economia de pe plaiurile mioritice.