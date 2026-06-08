Cele 4 cuvinte pe care le-a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor România 2026. A fost o mare surpriză

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Gabi Tamaș a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România 2026, show unde a ieșit învingător. A fost o mare surpriză pentru mulți votul final, însă după ce a câștigat fostul internațional român a avut un discurs complet neașteptat.

Gabi Tamaș, declarație uluitoare după Survivor România

Fostul jucător de fotbal Gabi Tamaș (42 ani) a demonstrat că nu-i pasă de gurile rele. Fostul concurent de la Antena 1 merge cu fruntea sus pe drumul său, dovadă că a câștigat al doilea show de televiziune la care s-a înscris în ultima perioadă. de la Survivor România 2026.

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Mulți au rămas șocați de comportamentul său, mai ales după ce s-a aflat . În schimb, marea finală a competiției sportive a arătat că are admiratori de pretutindeni. Astfel, din cele peste 30.000 de voturi cele mai multe s-au îndreptat către fostul internațional român.

Fericit că a ieșit învingător și de această dată, fostul fotbalist a avut un discurs neașteptat. A subliniat că dedică trofeul emisiunii celor care l-au criticat pentru atitudinea pe care a avut-o de-a lungul filmărilor din Republica Dominicană. În plus, a transmis că este conștient că este genul de persoană care și-a pus amprenta asupra colegilor.

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„Mă bucur. Ați văzut cum s-au bucurat toți concurenții. Asta înseamnă că i-am marcat pe toți într-un mod sau altul. Vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat: pentru voi este ăsta! Cei care mă iubesc știu cu adevărat cine sunt eu”, a spus Gabi Tamaș, după ce a câștigat trofeul de la Survivor România 2026.

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Cum a fost experiența Survivor pentru Gabi Tamaș

Înainte de a se duela în marea finală cu Lucian Popa fostul sportiv a vorbit despre perioada petrecută în junglă. Experiența Survivor România s-a desfășurat pe parcursul a 22 de săptămâni, fostul fotbalist având numeroase momente plăcute și mai puțin plăcute. Întrebat de prezentatorul Adi Vasile cum a simțit totul acesta a spus că se simte împlinit.

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„Mă simt o persoană împlinită pentru că am dus la bun sfârșit acest show cu dificultăți bineînțeles. Mă simt foarte fericit că nu mi-am dezamăgit familia. Fetița mi-a zis să ajung cât mai departe, iată-mă în finală și sunt foarte bucuros.

Indiferent de ce se va întâmpla mă simt împlinit, credeți-mă”, a spus Gabi Tamaș, conform . Fostul internațional român s-a ținut de cuvânt față de cei dragi, plecând acasă cu un premiu generos. Momentan, nu se știe ce va face cu banii pe care i-a câștigat. Cert este că, a rămas cu amintiri extrem de frumoase.