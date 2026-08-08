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Cele 4 transferuri pe care le face Marius Șumudică dacă preia CFR Cluj. „Te bați la play-off”. Exclusiv

Marius Șumudică este pe lista scurtă a lui Neluțu Varga pentru a-l înlocui pe demisul Antonio Folha. În aceste condiții, Șumudică a făcut o analiză a lotului de care dispune CFR, după 0-5 cu Tromso.
Flaviu Popa
08.08.2026 | 06:15
Cele 4 transferuri pe care le face Marius Sumudica daca preia CFR Cluj Te bati la playoff Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică spune că CFR Cluj are nevoie de patru transferuri
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Destul de optimist, Marius Șumudică e de părere că CFR Cluj are lot de play-off, însă pentru siguranță ar mai trebuie 3-4 transferuri. Fără să anunțe momentan dacă ajunge în Gruia sau nu, Marius Șumudică le-a transmis clujenilor să aducă neapărat un portar și doi fundași.

Marius Șumudică crede că CFR Cluj se poate bate la play-off cu 3-4 transferuri decente

„Au nevoie în opinia mea de 3-4 transferuri. Doi fundași centrali, după ce își revine Huja. Un portar și un număr 6. Așa văd eu”, a explicat Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Surprinzător, antrenorul crede că CFR Cluj stă destul de bine în atac, cu toate că împotriva norvegienilor de la Tromso primul șut pe poartă a venit după minutul 80. „Atacant nu e nevoie, că l-au luat pe Buș, joacă băiatul ăsta de la APOEL. Găsești soluții, depinde de strategia fiecărui”, a completat Șumudică.

Optimist, Marius Șumudică e convins că patronul Varga nu are nicio intenție să plece la UTA Arad, așa cum a amenințat imediat după meci. Neluțu Varga este supărat pentru că nu are pe nimeni alături de el în club, dar nici în oraș, spre deosebire de rivala Universitatea Cluj.

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Marius Șumudică nu crede că patronul Neluțu Varga va părăsi echipa cu destinația UTA Arad

„Când începe play-off e alt campionat. Dar CFR are echipă să se bată pentru play-off. Depinde ce se întâmplă acolo. (n.r. vrea să plece?) Pleca de 10 ori. Dacă se retrage nu se duce în altă parte. CFR e ca și copilul lui, cum să se ducă în altă parte?

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Probabil și o săgeată aruncată spre autorități sau ceva de genul ăsta, care nu-l ajută”, a completat Șumudică. Patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, a anunțat imediat după meciul cu Tromso că se gândește să plece la UTA Arad, acolo unde l-ar avea aproape pe „prietenul său Gheorghe Falcă”.

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„M-am săturat de discuțiile astea de insolvență și faliment. Terminați odată cu prostiile! Cât voi fi eu patron la CFR, nu veți vedea clubul acesta în insolvență! Nu știu cât mai rămân în fotbal, să vedem. M-am săturat și eu! Cât să mai pierd bani? Anul ăsta ajut clubul să facă performanță, dar de la anul nu știu, rămâne de văzut”, a declarat Neluțu Varga la Digisport.ro.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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