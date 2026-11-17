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FANATIK a avut acces la informații din interior și a aflat care sunt cele 4 posturi prioritare pe care FCSB va căuta întăriri în pauza de iarnă. Reghecampf, , precum și de scout-ul Bogdan Costicea, analizează deja piața pentru a identifica cele mai bune opțiuni disponibile. Pozițiile pe care FCSB vrea jucători sunt: fundaș central, fundaș dreapta, winger și vârf împins. În funcție de recrutări, se vor decide și plecările. Pe lista neagră sunt mai mulți jucători. Despre acest subiect, FANATIK .

FCSB are 6 fundași centrali în lot, dar Becali nu e mulțumit

Dintre toate cele 4 posturi pe care caută variante noi, FCSB este acoperită cel mai bine în zona fundașilor centrali. Aici, se bat pentru un locde titular Dawa, Duarte, Popescu, Batubinsika, Ngezana și Dăncuș. Ultimii 2 sunt accidentați și se așteaptă revenirea lor la capacitate normală de joc în 2027. Ngezana trage tare să se recupereze și să joace în ianuarie. Dăncuș a fost operat în urma rupturii de claviculă pe care a suferit-o într-un meci al echipei secunde și este evaluat săptămânal. Becali nu e mulțumit de soluțiile pe care le oferă acum lotul și vrea măcar un nume nou în centrul defensivei.

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Nici cele 3 opțiuni de fundaș dreapta nu-i sunt pe plac. Becali și-ar dori un nou titular în bandă. Acum, Reghecampf are de ales între Vali Crețu, Ronny Labonne și Luca Stancu. Atacul va primi și el întăriri. FCSB vrea să aducă un atacant central, unde acum sunt variante certe Garita și Stoian, dar și un winger care să contribuie la pericolul din benzi.

Reghecampf, întrebat direct despre transferuri în conferința de prezentare a lui Szukala și Rusescu

La întâlnirea cu presa, în care au fost introduși noul director sportiv Lukasz Szukala și noul șef al academiei Raul Rusescu, Laurențiu Reghecampf a fost chestionat și în legătură cu campania de achiziții a clubului. Fără să ceară să i se dea nume, jurnalistul Paul Andone l-a întrebat care sunt mutările urgente pe care le are în vizor. Reghecampf s-a eschivat.

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„Mă gândesc la meciul cu FC Argeș, iar pentru mine urgențele sunt: să-l recuperez pe Drăguș, să-l recuperez pe Cisotti, să-l recuperez pe Garita, să avem toți jucătorii noștri în cea mai bună formă. Asta pot să vă spun”, s-a limitat să spună Reghe. Pentru FCSB, următorul joc e la Mioveni, cu FC Argeș, duminică, 22 noiembrie, contra lui FC Argeș. Roș-albaștrii sunt sub presiune, după 3 înfrângeri la rând în partide oficiale. Toate au fost cu același scor, 1-0, contra Gloriei Bistrița, în Cupă, apoi a Universității Cluj și a Corvinului, în campionat.

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