Cele 40 de companii de stat sancționate de către Guvern. Pentru ce au fost penalizate și cum au răspuns

La finalul anului 2023 Guvernul a înființat o nouă agenție de stat cu scopul de a supraveghea cele circa 1.500 de companii unde statul este acționar majoritar. Este vorba despre deja celebra AMEPIP, super-agenția companiilor de stat, agenție aflată în subordinea Guvernului. Anul trecut agenția a sancționat circa 40 de companii și regii autonome.

Cele 40 de companii de stat sancționate de agenția Guvernului

În anul 2025, super-agenția AMEPIP a sancționat aproape 40 de companii și regii autonome de stat pentru mai multe abateri. Este practic motivul pentru care a fost creată această agenție, a cărei înființare a fost inclusă în PNRR, dar pe care acum cei de la USR vor să o desființeze, pe motiv că a devenit un alt exemplu de birocrație inutilă, acaparată de cei care vânează sinecuri bine plătite. Cei de la USR au și o inițiativă legislativă în acest sens, inițiativă care a ajuns acum la Cameră, după ce a fost respinsă la Senat.

Aparent fără o legătură directă între aceste cazuri, un ministru USR este și cel mai înalt demnitar sancționat în 2025 de către AMEPIP. Este vorba de Radu Miruță, fostul ministru al economiei, ajuns între timp la conducerea MApN. În data de 17 decembrie acesta era amendat cu suma de 15.000 lei de către AMEPIP pentru faptul că a numit administratori provizorii în conducerea companiei din subordinea ministerului, Avioane Craiova SA.

Ministrul Radu Miruță a catalogat amenda primită de la AMEPIP drept „următoarea etapă a absurdului”, spunând că numirile în CA-ul Avioane Craiova SA au fost făcute după ce s-a consultat cu cei de la AMEPIP.

„Avioane Craiova are conducere interimară din 2016, numită „din pix”. În decembrie 2016 s-a declanșat formal o procedură de selecție care, potrivit legii, trebuia finalizată în 150 de zile. Au trecut aproape 9 ani și nu s-a terminat.

Când am ajuns ministru, am întrebat de ce nu s-a finalizat selecția începută acum aproape un deceniu. Răspunsul a fost un zâmbet. Interimatul expirase. Legea mă obliga să numesc pe cineva. Am cerut punct de vedere de la AMEPIP: mi s-a spus că „nu am ce face” și că trebuie să numesc”, a declarat ministrul USR la acea dată, precizând că a solicitat oficial celor de la AMEPIP să preia selecția administratorilor, lucru pe care agenția l-a refuzat în cazul companiei din Craiova.

Cine a mai fost amendat de către AMEPIP

Pe lângă Ministerul Economiei, doar alte trei instituții au mai fost amendate de către AMEPIP în anul 2025. Aceeași amendă de 15.000 lei au primit-o și Primăria Orașului Predeal, alături de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltul. În cazul primăriei orașului de pe Valea Oltului sancțiunea a fost aplicată pentru că nu a declanșat procedura de selecție și nominalizare pentru membrii Consiliului de Administrație ai societății Altitudinea 1040 Predeal SRL.

Conducerea ADI Oltul a fost sancționată tot pentru nereguli legate de organizarea procedurii de selecție, nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator și transmiterea rapoartelor către AMEPIP (încălcarea art.3 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 109/2011) la Compania de Apă Oltul SA. Aceasta este și cea mai importantă dintre companiile unde AMEPIP a aplicat sancțiuni. Apa Olt SA a avut o cifră de afaceri de 93 milioane lei și profit de 15 milioane în 2024. Avioane Craiova SA a avut o cifră de afaceri de 70 milioane, cu un profit net de 1,4 milioane, în timp ce firma primăriei din Predeal a avut o cifră de afaceri de doar un milion de lei.

Cea mai mare amendă, pentru un primar PNL

A patra și cea mai mare amendă dată de AMEPIP a fost primită de către primarul orașului Cernavodă. Sancțiunea aplicată a fost de 30.000 lei, ca urmare a numirii unor administratori provizorii în CA-ul societății Utilități Publice Gospodăria Comunală SRL. Vorbim de o companie locală cu peste 200 de angajați, o cifră de afaceri de 18 milioane lei și un profit net de doar 50.000 lei la nivelul anului 2024.

Aceasta este o problemă în plus pentru primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă (PNL), care în urmă cu trei zile pentru abuz în serviciu de către Curtea de Apel Constanța. Infracțiunile pentru care a fost condamnat vizează plăți nelegale de peste 9 milioane de euro făcute către un club sportiv.

Avertismente pentru cele mai multe companii de stat

Alte 33 de companii de stat au primit avertisment, mai exact președinții consiliilor de administrație sau a directoratelor. Toate cele 33 de companii se fac vinovate de aceeași abatere, lipsa de transparență. Mai exact, de încălcarea art. 51 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 prin care companiile de stat sunt obligate să publice pe site-urile proprii informații precum deciziile AGA, situațiile financiare, componența CA-urilor și CV-urile persoanelor din conducere, etc..

Printre companiile care au fost sancționate cu avertisment pentru lipsa de transparență se numără cea mai mare companie de stat Hidroelectrica, , companiile de armament Romarm, dar și Regia Autonomă a Protocolului de Stat RA-APPS.

Multe dintre companiile avertizate de AMEPIP pentru lipsa de transparență au acum toate informațiile pe site-urile proprii, dovadă că sancțiunile venite din partea agenției guvernamentale au funcționat. Controlul exercitat de către AMEPIP pare însă să se fi limitat doar la problema transparenței. Spre exemplu, tot anul trecut, Ministerul Energiei a decis revocarea a circa 40 de administratori provizorii aflați la conducerea companiilor din subordine, după ce Comisia Europeană s-a plâns că numirile nu respectă jaloanele din PNRR.

Ministerul s-a grăbit atunci să termine procedurile de selecție și numire pentru circa 13 companii până la data de 28 noiembrie pentru a nu pierde 227 milioane euro, banii din PNRR. Numirile, care s-au făcut sub coordonarea AMEPIP-ului, ai cărei reprezentanți fac parte din comisiile de selecție, au adus în fruntea companiilor din energie

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, anunța la finalul lunii respective că

De asemenea, AMEPIP a luat parte la procedurile de selecție și numire în cadrul companiilor din energie aflate în subordinea SGG-ului, Transelectrica și Transgaz, plus subordonate. Și aici FANATIK a scris pe larg despre modul cum foștii director și-au câștigat noi mandate pe patru ani. Vorbim de directori sau administratori în funcție care