Cele 5 staruri de sub 20 de ani care pot impresiona la Cupa Mondială 2026. Tânărul de 19 ani care valorează 90 de milioane de euro

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Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, care se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie, va aduce în fața publicului atât vedete deja consacrate și veterani care și-au lăsat definitiv amprenta asupra ”sportului rege”, cât și tineri care promit să facă o figură frumoasă. Sunt cel puțin 5 staruri care promit să impresioneze în tricourile naționalelor lor.

La Cupa Mondială din acest an vor participa nu mai puțin de 1248 de jucători. Va fi un turneu mult mai ”îmbelșugat” decât precedentele. La startul său vor fi 48 de echipe naționale. Vor fi 104 meciuri pe cele 16 stadioane din Statele Unite ale Americii (11 stadioane), Mexic (3 stadioane) și Canada (2 stadioane).

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Fără îndoială, toate privirile se îndreaptă către marile favorite. Mulți vor să vadă dacă Lionel Messi, 38 de ani, își mai poate mobiliza naționala pentru încă un trofeul mondial. Apoi, Cristiano Ronaldo, 41 de ani, încearcă să-și încheie impresionanta carieră la națională cu cel mai important titlu din fotbal.

În paralel cu legendele vor fi pe teren și mulți tineri. Acești fotbaliști promit să facă o figură frumoasă la Cupa Mondială și, prin evoluțiile lor, să facă pași importanți pe planul echipelor de club. Deja, pentru unii dintre ei au apărut oferte de-a dreptul colosale, de ordinul zecilor și chiar sutelor de milioane de euro.

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Cine sunt cele 5 staruri de sub 20 de ani care sunt gata să impresioneze la Cupa Mondială. PSG oferă 100.000.000 pentru unul dintre ei

În cele ce urmează îi vom trece în revistă pe 5 dintre jucătorii tineri care pot exploda în meciurile din grupe și, de ce nu, în fazele superioare. Primul dintre ei este Yan Diomande, 19 ani. Legitimat la RB Leipzig, acesta s-a evidențiat deja ca una dintre noile speranțe ale fotbalului ivorian.

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Născut în Coasta de Fildeș, dar crescut în Statele Unite, Diomande a jucat fotbal la nivel liceal în statul Florida înainte de a decide să își încerce norocul în Europa. După perioade de probă la echipe din Major League Soccer (MLS), a ajuns la spaniolii de la Leganes în 2024. Acesta a atras rapid atenția datorită vitezei sale și capacității de a destabiliza apărările adverse.

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90.000.000 de euro este cota de piață a lui Yan Diomande, conform transfermarkt

100.000.000 euro ar fi PSG dispusă să achite pentru extrema de la Leipzig

Forma excelentă arătată la echipa din Spania i-a adus transferul la RB Leipzig, în Bundesliga. Datorită stilului său de joc bazat pe viteză și a exploziilor pe flanc, tânărul de 19 ani este considerat unul dintre jucătorii care ar putea produce o surpriză plăcută la Cupa Mondială din 2026. Coasta de Fildeș este în grupă cu Ecuador, Germania și Curacao.

Yan Diomande es muy bueno. Se ha dejado querer por el Liverpool y PSG — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb)

Starul de 19 ani de la Real Madrid care vrea să le demonstreze ”galacticilor” că merită o șansă

La doar 19 ani, Endrick este deja un nume cunoscut pentru fanii fotbalului din întreaga lume. Considerat cândva următorul star al fotbalului brazilian după performanțele sale de la Palmeiras, Endrick s-a transferat la Real Madrid cu așteptări mari. Pe Santiago Bernabeu i-a fost extrem de greu să se impună, din cauza multitudinii de vedete existente deja.

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40.000.000 de euro este cota de piață a lui Endrick

A ajuns astfel sub formă în Ligue 1, la Lyon. Aici a impresionat. În doar 21 de meciuri a marcat 8 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive. Sezonul de succes al lui Endrick în Franța . Tânărul a fost cooptat în lotul brazilian pentru Cupa Mondială din 2026. Într-o națională plină de vedete, precum Neymar, Vinicius și Raphinha, se așteaptă ca Endrick să fie surpriza plăcută. El vine cu tinerețea și instinctele sale în fața porților adverse.

Cine este Ibrahim Mbaye, puștiul de 18 ani de la PSG

Ibrahim Mbaye, 18 ani, este unul dintre cele mai strălucite tinere talente din fotbalul senegalez. Născut în 2008, a făcut primii pași în fotbal în Academia de tineret a lui PSG. Luis Enrique l-a adus la prima echipă. A debutat în Ligue 1 la vârsta de 16 ani. În 2025 și-a făcut debutul și în Liga Campionilor.

30.000.000 de euro este cota de piață a lui Mbaye

La începutul acestui an, Mbaye a devenit cel mai tânăr jucător din istoria Senegalului care a marcat în Cupa Africii pe Națiuni la vârsta de 17 ani, ajutând echipa țării sale să ajungă în finală. Cu o viteză impresionantă, tehnică și abilități uluitoare de finalizare, Mbaye este considerat un viitor star al generației de senegalezi care vine din spate.

17-year-old Ibrahim Mbaye 💪 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague)

Gilberto Mora și Kendry Paez, puștii din Mexic și Ecuador care pot exploda la Mondial

Țară gazdă la Mondial, Mexicul propune un puști extrem de talentat. Gilberto Mora este considerat o ”bijuterie” a fotbalului mexican. Născut în 2009, acesta va deveni cel mai tânăr jucător din istoria Mexicului care participă la o Cupă Mondială, la vârsta de 17 ani.

Mai trebuie spus faptul că Mora este, asemenea, cel mai tânăr jucător dintre cei 1.248 de jucători care participă la Cupa Mondială din 2026. În august 2024, a devenit cel mai tânăr jucător care a fost titular și a marcat în Campionatul Național Mexic (Liga MX), la vârsta de 15 ani. Doar câteva luni mai târziu, talentatul jucător de la Club Tijuana a continuat să stabilească recorduri, devenind cel mai tânăr jucător care a purtat tricoul echipei naționale mexicane, la vârsta de 16 ani.

În ultimii ani, performanțele impresionante ale lui Mora au atras atenția unor echipe mari din Europa, precum Real Madrid, Barcelona și a mai multor cluburi de top din Premier League. Cupa Mondială din 2026 ar putea fi rampa de lansare pentru acest adolescent.

Tot din partea latină a Americii vine și Kendry Paez, 19 ani. Acesta este unul dintre cei mai talentați tineri din fotbalul sud-american. Mijlocașul ofensiv, născut în 2007, se remarcă prin tehnica sa individuală, dribling și inteligența fotbalistică, una mult peste vârsta sa. În 2023, Chelsea a ajuns la un acord pentru a-l transfera pe Paez, în vârstă de 16 ani, de la Independiente del Valle. Londonezii l-au împrumutat apoi la River Plate.