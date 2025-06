Cele cinci produse pe care Lidl le bagă la promoție în weekendul 21-22 iunie. Au reduceri uriașe și românii abia le așteaptă. Retailerul le aduce în magazinele din toată țara

retailerului german Lidl arată care sunt cele cinci produse pe care angajații le bagă la promoție. Se găsesc în magazinele din toată țara, în weekendul 21 – 22 iunie 2025. Au reduceri uriașe și românii abia așteaptă să le pună în coșul de cumpărături.

Ce produse are Lidl la promoție pe 21-22 iunie

Lidl, unul dintre cele mai apreciate supermarketuri din România, vine cu imbatabile. La finalul acestei săptămâni clienții din țara noastră au parte de cinci alimente delicioase și savuroase, numai bune de achiziționat.

În weekendul 21-22 iunie produsele promoționale sunt pe rafturile din toate locațiile. Cei care trec pragul magazinelor pot achiziționa mult mai ieftin pulpele întregi de pui, care includ și porțiuni spate. Caserola are o reducere de 22%.

Pentru acest fel de carne românii trebuie să scoată din buzunar 0,89 lei pers suta de grame. Produsul este ambalat pentru prospețime, ceea ce înseamnă că termenul de valabilitate nu este unul foarte mare. În plus, magazinul pune la vânzare și un alt produs delicios.

Mușchiul țigănesc feliat de la Cămara noastră are un preț accesibil. Clienții Lidl pot cumpăra în weekendul 21-22 iunie acest aliment cu numai 3,85 lei per suta de grame. Produsul are o greutate de 100 de grame, fiind ideal pentru micul dejun.

În plus, românii care ajung în magazinele din România mai pot lua ciuperci grill Champignon brune, perfecte pentru grătar sau diferite preparate culinare. Caserola are o greutate de un kilogram și beneficiază la raft de o reducere de 31%. Prețul este de numai 12,99 lei.

Totodată, pe rafturile acestui retailer german se mai află diverse sosuri pentru paste. Acestea se găsesc la borcan în toate locațiile Lidl din România și pot fi cu carne tocată, cu busuioc și roșii sau cu legume delicioase.

Băutura vândută de Lidl pe 21-22 iunie

Lidl vine cu promoții avantajoase și în ceea ce privește băutura. Weekendul 21-22 iunie aduce oferte foarte bune pentru românii care adoră consumul de bere blondă. Aceasta se găsește la bax și are 6 doze la preț de 5.

Producătorul anunță că licoarea are 5% alcool. Mai mult decât atât, transmite că stocul este limitat și prețul se ridică la valoarea de 16,49 lei. Mare atenție, cumpărătorii trebuie să achite și garanția de 50 de bani pentru fiecare doză în parte.