Cele cinci schimbări pe care le face Universitatea Craiova pentru duelul cu FCSB din SuperLiga: ”Am un feeling că se va întoarce”

ADVERTISEMENT

În partida din Cupa României, Universitatea Craiova și FCSB au mizat pe mai mulți jucători care de obicei nu sunt titulari. Însă, Marius Mitran a anunțat la FANATIK SUPERLIGA, că ”alb-albaștrii” vor schimba jumătate de echipa pentru duelul din campionat.

Universitatea Craiova pregătește cinci schimbări pentru meciul de campionat cu FCSB

După ce și-a odihnit o serie de jucători importanți la întâlnirea din Cupa României, antrenorul Filipe Coelho va face cel puțin cinci schimbări în primul ”11” pentru derby-ul cu FCSB din etapa a 27-a a SuperLigii.

ADVERTISEMENT

”Craiova va schimba cinci jucători. Vor intra titulari Romanchuk, Bancu, Screciu, Cicâldău și David Matei, care este titular în toate meciurile ca under, nu va mai fi Băsceanu. Aceștia sunt cei cinci noi.

Plus portarul, pentru că am feeling-ul ăsta că se va întoarce Laurențiu Popescu. Daniel Tudor (n.r. – antrenorul cu portarii de la Universitatea Craiova) l-a ridicat pe Popescu”, a declarat Marius Mitran, la .

ADVERTISEMENT

Fără Baiaram și Nsimba în derby-ul din SuperLiga cu FCSB

La fel ca și la jocul din Cupa României, Universitatea Craiova nu îi va avea la dispoziție pentru meciul din SuperLiga cu FCSB, programat duminică, 15 februarie, de la ora 20:00, pe atacanții Ștefan Baiaram și Steven Nsimba.

ADVERTISEMENT

Baiaram a primit o , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, după ce a fost implicat într-un scandal cu un suporter al lui Dinamo. Scuipat de acesta, jucătorul oltenilor a reacționat într-un mod similar și pentru acest lucru a fost sancționat.

Nici Nsimba nu va putea evolua împotriva campioanei en-titre. Francezul a resimțit dureri în partida cu Dinamo, a fost schimbat imediat, dar, din informațiile FANATIK, și nu este apt pentru jocul din weekend.

ADVERTISEMENT