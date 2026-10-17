Cele două atuuri care o pot face pe Rapid campioană: „Au avut încredere oarbă în el!”

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Rapid are un început excelent de sezon 2026 – 2027 în SuperLiga. Cu Daniel Pancu (49 de ani) la timonă și cu Olimpiu Moruțan (27 de ani) un excelent „dirijor” la mijlocul terenului, giuleștenii par a fi îndreptățiți să spere la locul fruntaș în ierarhie internă. Un personaj important din fotbalul românesc vorbește de aceste două atuuri care o pot face pe Rapid campioană.

Pe ce se bazează Rapid pentru a deveni din nou campioană în România. Cele două atuuri majore

În sezonul 2002 – 2003, cu Mircea Rednic (64 de ani) pe bancă, Rapid câștiga ultimul său titlu de campioană în prima ligă și doar al treilea din istoria clubului de sub Podul Grant. Alb-vișiniii au avut apoi două decenii zbuciumate, cu performanțe, dar și cu foarte mult probleme de ordin intern. Clubul a trecut prin faliment, prin reorganizare, prin ligi inferioare, iar de o perioadă s-a stabilizat și a redevenit o forță în SuperLiga.

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În emisiunea „Giovanni Show” de la FANATIK, impresarul Ioan Becali a vorbit despre atuurile pe care se bazează Rapid în acest sezon pentru a încerca să țintească, după 23 de ani, titlul de campioană, al 4-lea din istoria sa. În primă fază, agentul a scos în evidență impactul și . Giovanni spune că mijlocașul de națională este la 90% din capacitatea sa.

„Moruțan din prezent este la 10% distanță de acel Moruțan pe care îl știam cu toții. (n.r. De ce depinde diferența până la 100%?) De câteva goluri. Are 3 goluri, trebuiau să fi dat 5 până acum. Mai are și 7 assist-uri. El trebuie să aibă o medie de goluri-assist-uri de 14-15 pe an. Plus combinații, colaborări. Fizic stă bine. E aproape de 100%. Moruțan a devenit farul echipei. Toate mingile trebuie să treacă pe la el. Nu mai trage mult în dreapta, se mai repliază”, spune agentul de jucători.

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Un alt atu fundamental al Rapidului în lupta pentru supremația din SuperLiga este antrenorul. Giovanni Becali remarcă faptul că „Pancone” este cel mai la modă antrenor din fotbalul intern, iar rolul său în Giulești e fundamental. „De ce zic asta? Ați văzut cum stă? Mai iese, mai face. Are o alură de antrenor, ce să mai discutăm. El îl are acolo pe Moruțan jucător de mare nivel. Restul sunt jucători buni, dar nu deosebiți. Din niște jucători normali, el face o echipă care se bate până la final pentru titlu”.

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Omul de la Rapid care „a avut încredere oarbă” în Olimpiu Moruțan

Olimpiu Moruțan a fost dorit în trecut, înainte de a semna cu Rapid, și de turcii de la Kasimpasa, echipă antrenată de fostul jucător de la Galatasaray, Emre Belozoglu (46 de ani). Nefiind recuperat 100%, nu a mai revenit în Super Lig. În schimb, în România, la Rapid, mijlocașul a beneficiat de o mare doză de încredere: „La Aris Salonic a jucat câteva meciuri. A făcut o pauză, iar a jucat. Dar cei de la Rapid au avut răbdare cu el. Iar Victor Angelescu a avut o încredere oarbă în el”.

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în ianuarie 2026, pe când echipa din Giulești era pregătită de Costel Gâlcă. Giovanni Becali spune că fotbalistul nu s-a descurcat rău nici în sezonul trecut, însă în prezent, cu Daniel Pancu, el este total schimbat. „El nu s-a descurcat rău nici în perioada aceea cu Costel Gâlcă, dar acum, cu Pancu, a intrat pe o altă linie”.