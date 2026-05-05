Cele două cuvinte ale lui David Popovici care i-au viralizat o postare. Peste 12 mii de aprecieri în câteva ore

David Popovici și-a impresionat din nou fanii. După medaliile de aur de la Otopeni, campionul nostru a excelat acum și în online. Cele două cuvinte care i-au viralizat o postare.
Adrian Baciu
05.05.2026 | 22:15
David Popovici, 21 de ani, are o perioadă de relaxare, în care se pare că a lăsat România pentru un periplu prin alte țări europene. Campionul olimpic de la Paris nu uită niciodată de fanii săi. Tânărul a devenit viral în online, în doar câteva ore, cu o postare alcătuită din: o imagine, un cântec și două cuvinte.

Recent, David Popovici a participat cu succes la Campionatele Naţionale de la Otopeni, care au avut loc în perioada 22-26 aprilie. Acestea au reprezentat o pregătire excelentă pentru Campionatele Europene care vor avea loc vara aceasta la Paris. După ”turneul” din România, campionul nostru a intrat într-o binemeritată vacanță.

Înotătorul de 21 de ani a ținut să le arată fanilor săi o imagine din vacanță. Nu a spus unde se află, însă a dat o serie de indicii. Popovici a folosit și două cuvinte: ”în pace”. Revenind la locul în care acesta se află în concediu, remarcăm fundalul muzical al imaginii. Se poate auzi aici un cântec vechi din 1995, cu versuri sugestive: ”La mia storia tra le dita (Povestea mea între degete)”, semnat de Gianluca Grignani.

La nici 24 de ore de când a postat aceste lucruri pe contul său de socializare, mai exact pagina de Instagram, Popovici s-a ”viralizat”. Peste 12.000 de urmăritori au apreciat imaginea, dar mai ales cântecul. Iată doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii sportivului: ”Credeam că doar eu mai știu cântecul acesta”, ”Un cântec excelent”, ”Tu și această melodie”, ”Îți mulțumesc … o bucurie că ești în aceste timpuri…” au scris câțiva dintre cei care îl urmăresc pe David Popovici.

Care a fost bilanțul lui David Popovici la Campionatele Naționale de Natație de la Otopeni

Cel mai probabil în Italia, David Popovici se relaxează după participarea la Campionatele Naționale de Natație de la Otopeni. A avut aici un palmares impresionant. Bilanțul final al înotătorului la această ediție a campionatelor naționale include patru titluri de campion, obținute în probele de 50 metri liber, 100 metri liber, 200 metri liber și în cadrul ștafetei de 4×100 metri liber.

De notat că performanța din proba de 100 metri liber a arătat din nou statutul de lider al sportivului. Popovici deține în prezent titlul mondial în această disciplină. Rezultatele înregistrate în România arată o formă competitivă solidă, amintind de recordurile anterioare și de proximitatea față de actualele standarde mondiale ale probei.

Ce competiții urmează în 2026 pentru David Popovici

Pentru Popovici, întrecerea de la Otopeni reprezintă o etapă pregătitoare pentru competițiile internaționale majore programate în perioada următoare. Acesta va fi angrenat în această vară în întrecerile de la Sette Colii Roma (24-26 iunie). Competiția cu miză uriașă are loc însă în august. E vorba de participarea la Campionatele Europene de la Paris, desfășurate în intervalul 31 iulie – 16 august.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
