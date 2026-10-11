Sport

Cele două cuvinte folosite de Gică Popescu pentru a descrie golul superb al lui Cristi Ganea

Cristian Măciucă
12.10.2026 | 00:29
Cele doua cuvinte folosite de Gica Popescu pentru a descrie golul superb al lui Cristi Ganea
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Cele două cuvinte folosite de Gică Popescu pentru a descrie golul superb al lui Cristi Ganea. FOTO: Fanatik colaj / sportpictures.eu
Cristi Ganea a marcat un eurogol în victoria Farului, cu Petrolul, scor 3-1. Fundașul stânga l-a impresionat cu reușita sa chiar și pe acționarul majoritar al „marinarilor”, Gică Popescu
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E sărbătoare la Constanța după ce Farul a învins-o cu 3-1 pe Petrolul și a urcat pe loc de play-off în SuperLiga. Balul a fost deschsi de un eurogol marcat de Cristi Ganea (34 de ani), care l-a impresionat inclusiv pe Gică Popescu.

Gică Popescu, fascinat de eurogolul lui Cristi Ganea. Cum l-a descris

Farul urcă în clasament după victoria cu Petrolul. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău s-a impus cu 3-1, acasă, în fața Petrolului. Pentru dobrogeni au marcat Cristi Ganea (minutul 5), Matteo Ahlinvi (22) și Răzvan Mărincean (89), în timp ce pentru prahoveni a punctat Bran Flores (33). Grație acestui succes, Farul Constanța e pe locul 6, cu 17 puncte.

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 „Am făcut din nou un meci foarte bun. Am avut posibilitatea să facem 3-0, am scăpat singuri cu portarul. E extraordinar că adunăm puncte, suntem pe locul 6, loc de obiectiv. Dar cel mai mult mă bucură evoluția. Sabău este în măsură să spună dacă echipa are ADN-ul pe care îl dorește. Jucăm bine, adunăm puncte, dar campionatul este de departe de a se termina”, a declarat Gheorghe Popescu, acționarul majoritar al Farului.

Cristi Ganea, comparat cu Roberto Carlos: „De generic!”

Deși s-au marcat 4 goluri pe arena din Ovidiu, niciunul nu se compară cu reușita lui Cristi Ganea, din minutul 5. Fundașul stânga în vârstă de 34 de ani l-a învins pe Lukas Zima cu o execuție care poate concura lejer la trofeul „Pușkaș”. Golul lui Ganea l-a făcut pe Gică Popescu să compare reușita cu una dintre cele celebre ale lui Roberto Carlos.

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(n.r. Golul lui Ganea cum vi se pare?) De generic! Îmi aduc aminte de golul lui Robert Carlos, de la Real Madrid, este asemănător. Ne bucurăm că și Măricean a marcat. Este produsul Academiei. E unul dintre jucătorii pe care am pariat sezonul acesta. Deocamdată nu trebuie să se gândească la un transfer în străinătate. Este prea crud. Trebuie să joace, să se gândească la echipa națională”, a declarat Gică Popescu, pentru Digi Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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