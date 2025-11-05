Cele două cuvinte pe care nu credeai că le vei auzi despre Gâlcă din partea lui Marius Șumudică

ADVERTISEMENT

Surpriză de proporții în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici: Marius Șumudică l-a lăudat pe Costel Gâlcă!!! Fostul antrenor al Rapidului s-a remarcat în trecut pentru criticile sale, nicidecum pentru cuvintele de apreciere.

Gâlcă, la un pas de victorie la Craiova. A fost egalat la ultima fază

, cu un final tensionat și un rezultat care o menține pe Craiova invincibilă pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

Partida s-a disputat în fața a peste 18.500 de spectatori, iar Rapid a condus de două ori, prin golurile lui Christensen (min. 16) și Kramer (min. 74). Oltenii au egalat prin Rus (min. 29) și Nsimba (min. 90+10, penalty după VAR).

Elevii lui Mirel Rădoi au dominat meciul atât ca posesie (63%), cât și la capitolul șuturi spre poarta adversă (21-6). Până la urmă, inspirația tactică a lui Gâlcă a ținut Rapidul în avantaj până în prelungiri, când Nsimba a stabilit scorul final.

ADVERTISEMENT

Șumudică laudă inspirația lui Gâlcă: „Vede foarte bine. Bravo!”

Marius Șumudică, predecesorul lui Gâlcă pe banca Rapidului, a remarcat schimbările făcute de antrenorul giuleștean. Șumudică , și a explicat cum a blocat Rapid punctele forte ale adversarului

ADVERTISEMENT

„Rapidul, și datorită lui Gâlcă – aici nu trebuie să minimalizăm –, scoate maximum din joc. Gâlcă vede foarte bine și schimbă. Îl bagă pe Braun. Ați văzut ce înseamnă unu contra unu Braun, foarte greu să-l depășești, Mora n-a mai putut să treacă așa ușor. Bravo, Gâlcă!”, a spus Șumudică.

Mutarea decisivă: trei fundași centrali

Această ajustare tactică a fost cheia meciului în repriza secundă, consideră Marius Șumudică. Craiova, care a avut o avalanșă de ocazii în primele 45 de minute, nu a mai ajuns la poarta apărată de Marian Aioani.

ADVERTISEMENT

„Costel a văzut ceea ce trebuia făcut. Face o mutare și trece în trei fundași centrali cu Craiova. Îl bagă pe Ciobotariu și rămâne în trei fundași centrali, în condițiile în care ei jucau cu doi atacanți”, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Așa da, așa nu, cu Marius Șumudică. Gâlcă și Andone, premianții etapei în SuperLiga. CFR, exemplul negativ

Șumudică a folosit exemplul CFR Cluj pentru a arăta cât de mult contează să iei decizia potrivită în timpul unui meci. Iar

„Ce spuneam la CFR… CFR îl ia pe Synian și îl duce fundaș dreapta, în loc să îl lase central când ei jucau cu Perica și Karamoko. Faci schimbările pe care le faci și pierzi meciul cu Dinamo. Îl treci pe Synian în dreapta și rupi axul central.

Contraexemplu la CFR Cluj, doi antrenori: Bogdan Andone, care trece în trei fundași centrali și închide jocul, în momentul în care face o schimbare la FC Argeș. Și Gâlcă!”, a concluzionat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.