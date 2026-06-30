Cele două cuvinte scrise de iubita lui Gakpo după gestul emoționant al atacantului Olandei: a marcat, s-a uitat spre cer și a dedicat golul fiului lor pierdut

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Meciul din șaisprezecimile de finală de la Cupa Mondială 2026 dintre Olanda și Maroc a însemnat o mare surpriză. Naționala din nordul Africii a învins la loviturile de departajare și s-a calificat în optimi. Același duel a adus, probabil, cel mai emoționant moment de la turneul final. Acesta l-a avut în prim-plan pe atacantul batavilor, Cody Gakpo (27 de ani), cel care a marcat și i-a dedicat reușita fiului său care nu s-a mai născut. Iubita sa a avut o reacție care spune multe despre durerea din această familie.

Iubita lui Gakpo a reacționat imediat la imaginea în care atacantul îi dedică golul de la Cupa Mondială fiului lor pierdut

Sunt momente într-un meci de fotbal în care rivalitatea și scorul de te tabelă trec pe plan secund în fața vieții, a durerii și a suferinței. S-a întâmplat un astfel de episod marți, 30 iunie, pe Estadio BBVA din Monterrey (Mexic), în meciul Olanda – Maroc din șaisprezecimile de finală de la Campionatul Mondial 2026.

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Când mai erau 20 de minute de joc, Cody Gakpo a deschis scorul pentru europeni. Instant, vârful lui Liverpool a izbucnit în lacrimi, pe gazon. Cu mâinile îndreptate apoi către Cel de Sus, fotbalistul i-a dedicat reușita fiului pe care el și Noa van der Bij ar fi trebuit să îl aibă în cursul acestui an. .

Fanii din întreaga lume, nu doar cei olandezi, sunt alături de tânărul cuplu care trece printr-o asemenea dramă care nu poate fi descrisă în cuvinte. Iubita lui Gakpo, Noa van der Bij, a reacționat și ea imediat după ce a văzut imaginea cu soțul ei îngenuncheat de durere. Ea a postat un story emoționant pe contul său de Instagram, alături de două cuvinte: ”So Proud!” (n.r. Atât de mândră).

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Ce dramă a lovit familia lui Gakpo în urmă cu câteva zile

În urmă cu doar câteva zile, în timp ce se afla cu naționala țării sale la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada, . Fotbalistul a primit știrea că Noa van der Bij, iubita lui, a pierdut sarcina. În ciuda dramei fără margini, acesta a ales să rămână în lot și să joace cu gândul la micuțul care nu va mai apărea în viața lor.

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Aceeași Noa van der Bij Noa van der Bij a fost cea care a emoționat o lume întreagă când a scris un mesaj după pierderea fiului său și al lui Gakpo. Băiețelul trebuia să se vină pe lume în luna octombrie. ”Cu inima frântă vă anunţăm vestea sfâşietoare a decesului băieţelului nostru în timpul sarcinii. Vă mulţumim pentru tot sprijinul şi mesajele voastre de afecţiune”, a scris ea, alături de o fotografie în care cuplul ţine în braţe bebeluşul.

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Acesta avea deja și un nume ales de tânărul cuplu: Elijah Raphael Gakpo. ”Iubit pentru totdeauna. În inimile noastre pentru totdeauna”, a mai scris soția fotbalistului, pe Instagram. De notat că Noa și Cody Cuplul, care sunt împreună din 2020, mai au un copil din 2024.