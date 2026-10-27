Cele două echipe din Bundesliga care-l vor pe Ianis Stoica: „Interes sută la sută!”. Câți bani vrea Estrela

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Ianis Stoica ar putea prinde transferul carierei în această iarnă! Internaționalul român de la Estrela Amadora a intrat pe radarul a două cluburi din Bundesliga, FC Köln și Hoffenheim, care au început deja discuțiile pentru un posibil transfer. Informația a fost dezvăluită în exclusivitate de Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA. Portughezii ar solicita aproximativ 4 milioane de euro pentru fotbalistul român.

FC Köln și Hoffenheim îl vor pe Ianis Stoica! Dezvăluirea făcută în direct la FANATIK SUPERLIGA

Viitorul lui Ianis Stoica ar putea fi în Bundesliga. , Vivi Răchită a venit cu detalii noi despre echipele care urmăresc situația fotbalistului de la Estrela Amadora.

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Potrivit informațiilor prezentate de fostul internațional român, . Mai mult, reprezentanții acestora ar fi fost prezenți la meciul disputat de Estrela în weekendul trecut, pentru a-l urmări pe jucător. Răchită susține că interesul este concret și că există deja discuții privind o posibilă mutare în Bundesliga.

„Se vorbea de Ianis Stoica, că merge la Porto, că e interes de acolo și așa mai departe. Nu, vă spun eu acum cum stă treaba. Köln și Hoffenheim din Germania sunt interesate 100% de Ianis Stoica. Deci interes sută la sută și se discută transferul lui Ianis Stoica la cele două echipe. Au fost deja la meciul din weekend”, a anunțat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Estrela Amadora cere 4 milioane de euro pentru Ianis Stoica!

Vivi Răchită a dezvăluit și suma în jurul căreia s-ar putea negocia transferul fotbalistului român. Potrivit acestuia, conducerea clubului Estrela Amadora ar dori aproximativ 4 milioane de euro pentru a-l lăsa pe Ianis Stoica să plece.

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O eventuală mutare nu ar trebui să aștepte până la finalul sezonului. Răchită susține că transferul s-ar putea realiza chiar în perioada de mercato din această iarnă: „Suma se învârte undeva pe la 4 milioane de euro. Cam atât vor cei de la Estrela pe Ianis, iar transferul se poate face în această iarnă. Nu Porto și ce s-a mai discutat prin presă, ăsta este adevărul”, a completat Vivi Răchită.