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Cele două echipe din Bundesliga care-l vor pe Ianis Stoica: „Interes sută la sută!”. Câți bani vrea Estrela

Tibi Cocora
27.10.2026 | 12:04
Cele doua echipe din Bundesliga carel vor pe Ianis Stoica Interes suta la suta Cati bani vrea Estrela
breaking news
Ianis Stoica este dorit de două echipe cu nume din Bundesliga! Foto: Colaj Fanatik.
Ianis Stoica este dorit de două echipe cu nume din Bundesliga! Vivi Răchită dezvăluie la FANATIK SUPERLIGA suma cerută de Estrela și când s-ar putea face transferul.
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Ianis Stoica ar putea prinde transferul carierei în această iarnă! Internaționalul român de la Estrela Amadora a intrat pe radarul a două cluburi din Bundesliga, FC Köln și Hoffenheim, care au început deja discuțiile pentru un posibil transfer. Informația a fost dezvăluită în exclusivitate de Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA. Portughezii ar solicita aproximativ 4 milioane de euro pentru fotbalistul român.

FC Köln și Hoffenheim îl vor pe Ianis Stoica! Dezvăluirea făcută în direct la FANATIK SUPERLIGA

Viitorul lui Ianis Stoica ar putea fi în Bundesliga. După informațiile apărute în presa sportivă despre un posibil interes din partea lui FC Porto, Vivi Răchită a venit cu detalii noi despre echipele care urmăresc situația fotbalistului de la Estrela Amadora.

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Potrivit informațiilor prezentate de fostul internațional român, FC Köln și Hoffenheim sunt cele două cluburi germane interesate de transferul lui Ianis Stoica. Mai mult, reprezentanții acestora ar fi fost prezenți la meciul disputat de Estrela în weekendul trecut, pentru a-l urmări pe jucător. Răchită susține că interesul este concret și că există deja discuții privind o posibilă mutare în Bundesliga.

„Se vorbea de Ianis Stoica, că merge la Porto, că e interes de acolo și așa mai departe. Nu, vă spun eu acum cum stă treaba. Köln și Hoffenheim din Germania sunt interesate 100% de Ianis Stoica. Deci interes sută la sută și se discută transferul lui Ianis Stoica la cele două echipe. Au fost deja la meciul din weekend”, a anunțat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Estrela Amadora cere 4 milioane de euro pentru Ianis Stoica! 

Vivi Răchită a dezvăluit și suma în jurul căreia s-ar putea negocia transferul fotbalistului român. Potrivit acestuia, conducerea clubului Estrela Amadora ar dori aproximativ 4 milioane de euro pentru a-l lăsa pe Ianis Stoica să plece.

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O eventuală mutare nu ar trebui să aștepte până la finalul sezonului. Răchită susține că transferul s-ar putea realiza chiar în perioada de mercato din această iarnă: „Suma se învârte undeva pe la 4 milioane de euro. Cam atât vor cei de la Estrela pe Ianis, iar transferul se poate face în această iarnă. Nu Porto și ce s-a mai discutat prin presă, ăsta este adevărul”, a completat Vivi Răchită.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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