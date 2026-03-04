Un nou cuplu fericit în handbalul românesc! Cele două sportive nu își mai ascund relația: „Te iubesc foarte mult, viața mea!”

Sport

Alex Bodnariu
04.03.2026 | 09:10
O nouă poveste de iubire în handbalul românesc. Paula Arcos, pivotul celor de la Gloria Bistrița, are o relație frumoasă cu Kinga Janurik, portarul naționalei Ungariei, care din sezonul viitor va evolua în Liga Florilor la Corona Brașov. Cele două au sărbătorit un an de când sunt împreună și și-au scris una alteia mesaje emoționante.

Handbalista din Spania, Paula Arcos, are contract cu Gloria Bistrița până în 2028. Iberica trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu jucătoarea din Ungaria, Kinga Janurik. Cele două vor fi adversare din sezonul viitor în Liga Florilor, după ce Corona Brașov și-a asigurat serviciile maghiarei.

Kinga Janurik este o jucătoare de bază în naționala de handbal feminin a Ungariei. Aceasta are în palmares o medalie de bronz câștigată la Campionatul European din 2024 și a bifat prezențe și la Mondialul de anul trecut. În toamnă, am putea să o vedem la turneul final EURO organizat de țara noastră la Cluj-Napoca.

Mesaje emoționante transmise de cele două îndrăgostite din Liga Florilor

Cele două handbaliste sunt într-o relație amoroasă de un an de zile. Paula Arcos și Kinga Janurik și-au scris una alteia mesaje frumoase de dragoste prin intermediul rețelelor de socializare. Jucătoarele nu se mai ascund și au făcut publică relația. „Și apoi te-am întâlnit pe tine. Ești tu, dintotdeauna ai fost tu, pentru că tu ești locul meu sigur. Ceva magic, care mă face să strălucesc ca o fetiță.

Te iubesc foarte mult, viața mea, în toate viețile mele. Lângă tine mă simt acasă! Te iubesc mai mult decât orice, nu îmi puteam dori ceva mai mult”, a scris jucătoarea din Spania pe contul ei de Instagram.

„Nu aș putea să-mi doresc nimic mai bun decât pe tine, ești cea mai frumoasă parte a vieții mele și sunt cea mai norocoasă persoană pentru că îmi voi petrece restul vieții alături de tine! Îți promit că vom zâmbi așa în fiecare zi, pentru că este zâmbetul meu preferat. Te iubesc mult, mult, mult, viața mea, pentru totdeauna și încă o zi. Și un an nou fericit, iubirea mea. Primul an a trecut, mai avem o eternitate în față…”, a fost răspunsul dat de Kinga Janurik.

janurik si arcos
Paula Arcos (stânga) și Kinga Janurik (dreapta) nu se mai ascund!

Lizzie Omoregie se iubește cu colega de la CSM București

Nu este însă singura relație dintre două jucătoare din Liga Florilor. Lizzie Omoregie și Gabi Moreschi, cele două foste handbaliste de la CSM București, postează adesea fotografii împreună și recent și-au făcut publice sentimentele.

