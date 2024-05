Cele două influencerițe bătute de un bărbat în gala RXF, primele reacții: „Mă simt desfigurată”. „Perversu’” șochează: „Doar mort mă scoteau de acolo”

Meci halucinant în gala RXF, unde , Bettyshor și Roxana Țuțu. Această confruntare a făcut înconjurul lumii și i-a scandalizat pe mulți.

Primele reacții ale lui Bettyshor și Roxana Țuțu după ce au încsat pumni și picioare de la „Perversu’”

. Ea a apărut prima oară în spațiul public la emisiunea „Casa iubirii” de pe Kanal D.

„Mă simt de parcă aș fi desfigurată! Bettyshor a fost un pic mai răuț, dar o să fie bine cu siguranță”, a fost declarația șocantă a Roxanei oferită pe canalul de YouTube al .

Roxana Țuțu a rămas însă cu un gust amar: „Spre supărarea mea, a noastră, toată sala ținea cu el. Lucru care lasă de dorit. Am dat tot ce-am mai putut… Viața noastră o să revină la normal. Are și el copii acasă…. Mă chinui să-mi aduc aminte ce-a fost acolo. În schimb, îmi aduc aminte ce-am simțit pe fiecare lovitură”.

Bettyshor l-a acuzat pe „Pervers” că a încălcat regulamentul: „Am fost ținută de cască. El a avut ceva personal cu mine”

Bettyshor, pe numele ei Beatrice Ungureanu, îl pune la zid pe „Perversu’” de pe Târgu Ocna: „Am fost o bună încasatoare… Am fost ținuță de cască, regulile nu au fost cum se cuvine. Cele 140 de kile le-am simțit… El a avut ceva personal cu mine”.

Fata consideră că „Perversu’” a lăsat spectacolul la o parte și a vrut să le administreze o bătaie pe cinste: „Are acasă familie, copii. Dacă era un alt bărbat, ne lua la mișto în ring. Ne dădea o pălmulță, mai fugea, mai râdea. Băi, Perversu’ a luat meciul în serios!

El ne-a lovit cu sută la sută puterea lui. A fost agresiv! Agresivitatea asta… După meci, a plecat acasă! A lovit cu ură, tot ce-a făcut a făcut cu ură”.

Cum se apără „Perversu’”: „N-am vrut să-mi dezamăgesc copiii”

„Peversu’” a adus un argument în apărarea sa: „Îmi pare rău că am dat în ele, dar n-am vrut să-mi dezamăgesc copiii. I-am pus pe copiii mei înainte de oricine. Doar mort mă puteau scoate de acolo. Copiii mi-au zis să câștig, să nu râdă alții de ei la școală.

N-aveam cum să pierd. Eu nu am ales (nr. lupta), am cules, am luat ce mi s-a dat! După meci i-am spus Roxanei că-mi pare rău… Nu voi mai accepta niciun meci cu fete”.