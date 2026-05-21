Cele două nume de pe lista Rapidului! Când decide Dan Șucu noul antrenor din Giulești. Exclusiv

Cristi Coste
21.05.2026 | 19:30
Dan Șucu (63 de ani) a decis când va numi noul antrenor la Rapid. După cum se știe deja foarte bine, Costel Gâlcă (54 de ani) nu va continua pe banca echipei din Giulești. El a ratat îndeplinirea obiectivului reprezentat de calificarea în cupele europene. Astfel, înțelegerea sa nu se va mai prelungi automat și deci expiră la finalul acestui sezon.

Dan Șucu a decis când numește noul antrenor de la Rapid

Așadar, meciul cu noua campioană Universitatea Craiova din ultima etapă a play-off-ului SuperLigii va fi ultimul pentru fostul internațional român ca antrenor al giuleștenilor. Această partidă a fost programată să se joace luni. Din informațiile obținute de FANATIK, imediat după, cu începere din cursul zilei de marți, Șucu va demara procedurile finale pentru numirea unui nou antrenor.

În condițiile în care este de așteptat ca discuțiile să dureze măcar câteva zile, se poate preconiza că noul antrenor de la Rapid ar urma să fie anunțat oficial într-un interval de timp întins de la mijlocul săptămânii viitoare până spre weekend-ul respectiv. Mergând mai departe, în prezent există două piste clare pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă.

Daniel Pancu și Marius Șumudică, principalii favoriți pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă la Rapid

În primul rând este vorba despre Daniel Pancu (48 de ani), despre care FANATIK a informat în exclusivitate încă din urmă cu mai multe săptămâni, dar și despre Marius Șumudică (55 de ani), o altă legendă a giuleștenilor, fost fotbalist important, dar bineînțeles și antrenor, chiar recent, la gruparea alb-vișinie. În ceea ce îl privește pe Pancu, el trebuie mai întâi să își rezolve situația la CFR Cluj. 

Intrat recent într-un conflict cu finanțatorul Neluțu Varga, toate indiciile din prezent ar conduce către ideea că plecarea lui din Gruia ar fi deja o chestiune certă. Doar că există și o problemă de natură contractuală în acest sens. Concret, întrucât a obținut calificarea în preliminariile Conference League, contractul său se prelungește automat, după cum s-a stabilit anterior între cele două părți.

Astfel, pentru a putea pleca, Pancu este nevoit să achite acea clauză de reziliere a contractului în valoare de 50.000 de euro. Bineînțeles că ar mai exista totuși și varianta unei înțelegeri pe cale amiabilă în ceea ce privește încetarea colaborării dintre cele două părți. Cert este că, dacă va reuși să își rezolve această situație, Daniel Pancu are cale liberă spre revenirea la Rapid. În caz contrar, giuleștenii se vor reorienta către Marius Șumudică.

  • 43 de meciuri va aduna Costel Gâlcă pe banca Rapidului după meciul cu Universitatea Craiova
  • 1,55 puncte per meci este media lui Costel Gâlcă în Giulești
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
