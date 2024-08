Cele două oferte pe care Florin Tănase le-a refuzat după ce a semnat cu FCSB. Exclusiv

Florin Tănase a bifat primele minute la FCSB după revenire în eșecul cu Poli Iași, scor 0-1, în etapa a 6-a din SuperLiga. La finalul meciului, fostul căpitan al roș-albaștrilor . FANATIK a aflat că internaționalul român a primit propuneri din Arabia Saudită și din Iran.

Oferta pe care Florin Tănase a refuzat-o după ce a semnat cu FCSB

Transferul lui Florin Tănase la FCSB s-a oficializat după o întreagă telenovelă. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a așteptat oferte tentante din străinătate, însă în cele din urmă .

ADVERTISEMENT

La scurt timp după ce a semnat cu FCSB, Florin Tănase a dezvăluit că a primit două oferte din străinătate, însă pe care le-a refuzat. FANATIK a aflat că una dintre echipele care s-au interesat de mijlocașul revenit la FCSB este Al-Fateh.

În sezonul precedent, Al-Fateh a terminat pe locul 7 în prima ligă din Arabia Saudită. Totuși, Florin Tănase a refuzat să revină în Saudi Pro League, din cauza faptului că arabii obișnuiesc să întârzie cu plata salariilor. Nu sunt deloc puține cazurile în care fotbaliștii apelează la FIFA pentru a-și primi salariile.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase a avut ofertă și din Iran

A doua ofertă pusă pe masă pentru Florin Tănase a venit din Iran. Tractor FC, una dintre echipele de tradiție din prima ligă iraniană, a vrut să-l transfere pe internaționalul român în vârstă de 29 de ani. În sezonul precedent, Tractor FC a terminat pe locul 4 în clasament.

Totuși, Florin Tănase a decis să nu dea curs ofertei din Iran. Medeea, soția fotbalistului român, nu a vrut ca „Tase” să înceapă un nou capitol în carieră în Iran. Florin Tănase nu are stabilită o clauză de reziliere la FCSB cum a fost cazul lui Florinel Coman și cum este situația lui Darius Olaru.

ADVERTISEMENT

În schimb, fotbalistul revenit la FCSB va putea pleca oricând, dacă este tentat să accepte o ofertă de la o altă echipă. Tot ce trebuie să facă Florin Tănase este să plătească banii pe care îi încasează la FCSB.

„A semnat pe doi ani. Poate pleca atunci când vrea el. Dacă pleacă atunci când vrea el, dă banii înapoi. Toți banii pe care i-a încasat. Nu i-am pus clauză de 1 milion de euro, ci doar dă banii înapoi. Dacă vrea să plece și o echipă îi dă 2 milioane de euro salariu, dă și tu 600.000, 700.000 de euro”, declara Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase, dezvăluire după FCSB – Poli Iași 0-1: „Am avut două oferte”

Florin Tănase a intrat pe teren în minutul 62 al meciului cu Poli Iași, scor 0-1 în Ghencea. La flash-interviul de la finalul partidei, „Tase” a dezvăluit că a avut două oferte din zona Golfului, însă pe care le-a refuzat.

„Cred că pe 7 august am luat decizia, am vorbit cu patronul, plus dorința fanilor de a mă întoarce. În fiecare zi mă opreau foarte mulți pe stradă și-mi spuneau să mă întorc și asta a contat foarte mult.

Deloc! Nu am negociat deloc, chiar la două zile după ce am semnat am avut două oferte din Golf. Ce mi-a spus patronul, aia a fost. Știam că o să vină, puteam să plec, aveam clauză. Asta îmi doresc (n.r – să rămână la FCSB până la finalul contractului)”, a spus „Tase”.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt.com

30 iunie 2026 este data la care contractul lui Florin Tănase cu FCSB ajunge la final