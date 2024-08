Cele două râuri din România care au secat complet. Județele în care oamenii au ajuns să primească apă cu restricții

Râurile secate sunt din bazin hidrografic Argeș-Vedea, în timp ce județele unde peste 658 de localități au restricții sunt Botoșani, Vaslui, Iași și Vrancea. Un alt aspect de luat în considerare e faptul că debitul Dunării la intrarea în țară e în jur de 2.900 mc/s, potrivit specialiștilor de la Apele Române.

Cele două râuri din România care au secat complet și județele unde apa e restricționată

Debitele Dunării ar trebui să ajungă la 2.600 mc/s, mult sub media multianuală din august și septembrie. Deși nu sunt probleme pentru centrala nucleară Cernavodă, specialiștii spun că până la aplicarea treptei I de restricții la stația hidrometrică există o diferență de nivel de 48 de centimetri, așadar nu prea mult.

ADVERTISEMENT

”Două râuri, râul Glavacioc (staţia hidrometrică Crovu) şi râul Sabar (staţia hidrometrică Poenari), din spaţiul hidrografic Argeş-Vedea, au secat complet. 42 de sectoare din cele 120 de secţiuni de monitorizare ale secetei (relevante pentru folosinţele de apă) se află sub debitele minime necesare satisfacerii cerinţelor de apă”, au transmis reprezentanții Apele Române.

, luni, în jurul valorii de 2.900 mc/s şi vor ajunge, în 2 septembrie, la 2.600 mc/s, fiind sub media multianuală a lunii august (4.300 mc/s) şi septembrie (3.800 mc/s). În august 2022, debitele Dunării erau în jurul valorii de 1.750 mc/s. Minimul istoric a fost atins în anul 2003, la valoarea de 1.500 mc/s”, mai arată specialiștii.

ADVERTISEMENT

Conform , 388 de localități aflate în sisteme centralizate de alimentare cu apă primesc apă doar în anumite ore, în timp ce 270 de localități suferă pentru că fântânile au secat în lipsa unui sistem centralizat de apă. Autoritățile sunt optimiste, însă, și spun că momentan coeficientul de umplere în 40 de lacuri e acceptabil.

Județele în care oamenii au ajuns să primească apă cu restricții

de acumulare este de 75%, reuşind astfel să respectăm ţinta stabilită pentru sfârşitul lunii august. Volumul în principalele 40 de lacuri este de 3,27 miliarde de metri cubi de apă, în scădere faţă de cât era la începutul lunii iulie (3,5 miliarde de metri cubi de apă)”, au mai indicat epxerții.

ADVERTISEMENT

Apele Române anunță, totodată, că prevederile planurilor de restricții și folosire a apei în perioade deficitare afectează mai multe râuri, cum ar fi Jiu, Ialomița, Crișul Alb (Hunedoara), Buzău (Buzău), Dunăre, brațele Dunării, precum și 4 sectoare de pe râul Bistra, Barcău, Belinul Mare și pârâul Vadasz.

”În prezent, 388 de localităţi (din care 8 oraşe/municipii Târgu Lăpuş, Hârlău şi parţial oraşele Novaci, Paşcani, Târgu Neamţ, Solca, Dorohoi şi municipiul Iaşi) dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă şi sunt afectate de deficitul rezervei de apă, alimentarea cu apă fiind asigurată cu dificultate, cu restricţii/intermitent în anumite intervale orare”, mai transmis autoritățile.

ADVERTISEMENT

Autoritățile se îngrijorează astfel în fiecare final de vară, în special după mai multe luni de caniculă și căldură extremă. Acest an nu a făcut excepție, mai ales că meteorologii au anunțat că este cel mai călduros an din istoria măsurătorilor. Vestea proastă e că situația se va înrăutăți de la an la an, din cauza încălzirii globale.