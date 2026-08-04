Sport

Cele două regrete pe care Edi Iordănescu le are după EURO 2024. Ei sunt fotbaliștii care meritau să joace la națională

România a făcut o figură foarte frumoasă la Euro 2024, acolo unde a ajuns până în optimi. Cu toate acestea, Edi Iordănescu nu e nici acum mulțumit. Care sunt cei doi jucători pe care regretă că nu i-a convocat
Cristian Măciucă
04.08.2026 | 10:48
Cele doua regrete pe care Edi Iordanescu le are dupa EURO 2024 Ei sunt fotbalistii care meritau sa joace la nationala
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Cele două regrete pe care Edi Iordănescu le are după EURO 2024. Ei sunt fotbaliștii care meritau să joace la națională. FOTO: sportpictures.eu
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Euro 2024 este ultimul turneu final la care s-a calificat echipa națională a României. „Tricolorii” s-au oprit atunci în optimi, când au pierdut în fața Olandei, scor 0-3. După competiția din Germania, Edi Iordănescu (48 de ani) a rămas cu două mari regrete.

Cei doi jucători pe care Edi Iordănescu regretă că nu i-a convocat la Euro 2024

România a fost oprită de Olanda la Campionatul European din urmă cu doi ani, după ce, în faza grupelor, „tricolorii” au terminat pe locul 1. Selecționata pregătită de Edi Iordănescu a învins-o pe Ucraina, scor 3-0, a făcut egal cu Slovacia, scor 1-1, și a pierdut în fața Belgiei, scor 0-2.

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Chiar dacă a considerat că a valorificat aproape toate opțiunile avute la dispoziție pentru lotul naționalei, Edi Iordănescu a mărturisit ulterior că a simțit lipsa a doi jucători importanți la turneul final din Germania: Florin Tănase și Cristi Manea. (n.r. – Fiecare antrenor are un regret ascuns, un jucător pe care simte că nu l-a înțeles la timp sau pe care l-a nedreptățit, deși decizia părea corectă atunci. Aveți vreun astfel de nume în minte din mandatul de la națională?)

Nu… am niște nume în minte pe care am regretat că nu am putut să le avem cu noi la Euro. Erau băieți care au contribuit într-o anumită măsură la calificare. M-am gândit la Tănase, de la FCSB, la Cristi Manea, care au făcut parte din lot într-o manieră constantă. Din păcate, contextul în care se găseau ei în momentul în care a fost selecția finală pentru Euro ne-a creat un mare dezavantaj.

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E o mare dilemă și o mare provocare, dar asta face parte din setul de decizii pe care le-am luat cu mintea împotriva sufletului. Regret, dar deciziile au fost asumate și îmi pare rău, dar asta e situația. Orice antrenor cred că se confruntă cu astfel de provocări și de momente”, a declarat Edi Iordănescu, la Orange Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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