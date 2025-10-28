Cele două secrete ale lui Mitică Dragomir, care-l țin în formă la aproape 80 de ani: „La minte sunt verde. Toți doctorii spun să nu faci asta, dar eu îl iau ca medicament”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a împlinit 79 de ani pe 30 mai, însă se află în continuare într-o formă foarte bună. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvăluit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ de la ce obiceiuri nu se abate.

Ajunge Mitică Dragomir la vârsta de 100 de ani? „M-aș mulțumi cu atât”

Dumitru Dragomir a numit vârsta la care și-ar dori să ajungă. Cel poreclit „Corleone” va împlini 80 de ani în 2026. „M-aș mulțumi să mai trăiesc încă 15 ani. La minte sunt verde. (n.r. ajungi la 100 de ani?) Peste 92 trec, să o întrec pe soacra mea și pe mama”, a declarat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

Care sunt secretele lui Dumitru Dragomir la aproape 80 de ani

Mitică Dragomir a vorbit despre stilul său de viață și a numit cele două obiceiuri la care nu a renunțat niciodată. „(n.r. mai dormi după-masa?) În fiecare zi. Acele două ore sunt sfinte, la fel ca păhărelul de pălincă. Toți doctorii spun să nu te atingi de băutură. Eu mă ating de băutură de 40 de ani, acum iau ca medicament acele 50 de grame și somnul de după-masă.

Pe primul loc în lume, ca să fii sănătos și longeviv, este somnul. Să dormi măcar o jumătate de oră după-amiaza. Eu spun că îți prelungește viața, mai am puțin și fac 80 de ani”, a afirmat fostul președinte al LPF la PROFEȚIILE LUI MITICĂ. .

Ce avere are Dumitru Dragomir

. „(n.r. Stai și tu pe vreo 50-100 de milioane de euro) Dacă nu mi-a mai furat din ei, da! Nu am mai mult de 100 de milioane de euro avere. Nu am domnule, nu.

Eu am o pensie… Eu trăiesc din pensie, jur că trăiesc din pensie! Nu iau nici bani de concedii din societățile mele, nici nimic. Eu sunt la fel de modest în trai ca Nicușor Dan”, a afirmat fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal.