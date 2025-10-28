Sport

Cele două secrete ale lui Mitică Dragomir, care-l țin în formă la aproape 80 de ani: „La minte sunt verde. Toți doctorii spun să nu faci asta, dar eu îl iau ca medicament”

Dumitru Dragomir, care se apropie de vârsta de 80 de ani, a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre obiceiurile care îl țin în formă. Care sunt secretele fostului președinte al LPF.
Bogdan Mariș
28.10.2025 | 07:30
Cele doua secrete ale lui Mitica Dragomir carel tin in forma la aproape 80 de ani La minte sunt verde Toti doctorii spun sa nu faci asta dar eu il iau ca medicament
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a vorbit despre stilul său de viață la PROFEȚIILE LUI MITICĂ. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a împlinit 79 de ani pe 30 mai, însă se află în continuare într-o formă foarte bună. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvăluit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ de la ce obiceiuri nu se abate.

Ajunge Mitică Dragomir la vârsta de 100 de ani? „M-aș mulțumi cu atât”

Dumitru Dragomir a numit vârsta la care și-ar dori să ajungă. Cel poreclit „Corleone” va împlini 80 de ani în 2026. „M-aș mulțumi să mai trăiesc încă 15 ani. La minte sunt verde. (n.r. ajungi la 100 de ani?) Peste 92 trec, să o întrec pe soacra mea și pe mama”, a declarat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Care sunt secretele lui Dumitru Dragomir la aproape 80 de ani

Mitică Dragomir a vorbit despre stilul său de viață și a numit cele două obiceiuri la care nu a renunțat niciodată. (n.r. mai dormi după-masa?) În fiecare zi. Acele două ore sunt sfinte, la fel ca păhărelul de pălincă. Toți doctorii spun să nu te atingi de băutură. Eu mă ating de băutură de 40 de ani, acum iau ca medicament acele 50 de grame și somnul de după-masă.

Pe primul loc în lume, ca să fii sănătos și longeviv, este somnul. Să dormi măcar o jumătate de oră după-amiaza. Eu spun că îți prelungește viața, mai am puțin și fac 80 de ani”, a afirmat fostul președinte al LPF la PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Acesta a vorbit în cadrul emisiunii și despre termenul dur pe care Marian Iancu l-a folosit la adresa lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
Digi24.ro
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”

Ce avere are Dumitru Dragomir

Mitică Dragomir a dezvăluit în acest an că averea sa nu depășește 100 de milioane de euro(n.r. Stai și tu pe vreo 50-100 de milioane de euro) Dacă nu mi-a mai furat din ei, da! Nu am mai mult de 100 de milioane de euro avere. Nu am domnule, nu.

ADVERTISEMENT
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii...
Digisport.ro
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”

Eu am o pensie… Eu trăiesc din pensie, jur că trăiesc din pensie! Nu iau nici bani de concedii din societățile mele, nici nimic. Eu sunt la fel de modest în trai ca Nicușor Dan”, a afirmat fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Scandalos! Cum promovează Miercurea Ciuc meciul cu Sepsi, din Cupa României: „Hai Ținutul...
Fanatik
Scandalos! Cum promovează Miercurea Ciuc meciul cu Sepsi, din Cupa României: „Hai Ținutul Secuiesc”
Costel Gâlcă, încântat după Rapid – Unirea Slobozia 4-1: „E jocul pe care...
Fanatik
Costel Gâlcă, încântat după Rapid – Unirea Slobozia 4-1: „E jocul pe care vreau să-l practicăm mereu”
Alex Dobre a glumit imediat după ce Rapid a făcut show cu Slobozia:...
Fanatik
Alex Dobre a glumit imediat după ce Rapid a făcut show cu Slobozia: „Bă, las-o mai ușor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Banciu, dezlănțuit la adresa echipei din SuperLiga: 'Trebuie să dispară, ne-a plictisit suficient!...
iamsport.ro
Banciu, dezlănțuit la adresa echipei din SuperLiga: 'Trebuie să dispară, ne-a plictisit suficient! Nu îi va regreta nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!