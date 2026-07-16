Cele două soluții pentru Stadionul Dinamo. CNI convoacă o întâlnire decisivă pentru viitorul arenei care se va numi „Mircea Lucescu”

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Compania Națională de Investiții (CNI) a confirmă oficial pentru FANATIK că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire decisivă privind viitorul noului stadion Dinamo, după ce antreprenorul general, Bog’Art, a solicitat modificarea soluțiilor tehnice prevăzute în contract și, implicit, creșterea valorii investiției. CNI se află în surbordinea Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice.

Întâlnirea decisivă

Discuțiile vor reuni reprezentanții constructorului, ai Companiei Naționale de Investiții (CNI) și ai Ministerului Afacerilor Interne, prin Clubul Sportiv Dinamo București, iar în urma acestora autoritățile vor decide dacă proiectul poate continua în actuala formulă sau dacă va fi necesară reluarea procedurilor de achiziție.

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„În cursul săptămânii viitoare este programată o întâlnire de lucru la care vor participa reprezentanții Antreprenorului, ai CNI SA și ai Ministerului Afacerilor Interne, prin Clubul Sportiv Dinamo București, în vederea analizării și clarificării aspectelor” menționate. Ulterior finalizării analizei și a discuțiilor dintre părțile implicate, va fi stabilit impactul acestor modificări atât din punct de vedere economic, cât și asupra duratei de execuție a obiectivului de investiții”, a precizat pentru FANATIK conducerea CNI.

FANATIK , care ar urma să poarte numele legendarului antrenor Mircea Lucescu, riscă să fie blocat după ce constructorul a transmis beneficiarului că lucrările nu mai pot fi executate în condițiile financiare asumate la licitație. Potrivit informațiilor obținute atunci de publicația noastră, diferența dintre costurile reale și valoarea contractului depășește 80 de milioane de lei. Acum, CNI confirmă pentru prima dată oficial pentru FANATIK existența unor modificări tehnice propuse de constructor și faptul că acestea sunt analizate din punct de vedere tehnic, cantitativ și financiar.

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Cele două soluții

la întâlnirea de săptămâna următoare ar urma să se discute în primul rând despre varianta de continuare a contractului cu asocierea de firme condusă de Bog’Art. Asta în condițiile în care majorarea cerută de compania de construcții este mai mare decât procentul de 15% prin care se pot acorda simplificat majorări contractuale. Reamintim că din informațiile FANATIK, constructorul cere majorări contractuale între 80 și 160 de milioane de lei la contractul de 478 de milioane de lei semnat cu CNI în aprilie 2025 după ce oferta Bog’Art a fost cea mai ieftină.

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„În prezent, CNI analizează propunerile de modificare în vederea aprobării acestora, în conformitate cu prevederile Contractului de lucrări și ale legislației în vigoare. În acest sens, se desfășoară un proces de clarificare împreună cu Antreprenorul, atât din punct de vedere tehnic și cantitativ, cât și din punct de vedere valoric”, ne-au explicat reprezentanții CNI.

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Cu toate acestea, surse din Ministerul Dezvoltării susțin pentru FANATIK dacă nu se ajunge la nicio înțelegere, se poate relua licitația în condițiile în care oricum în acest an este improbabil să se avanseze foarte mult pe șantier.

„În acest moment, pentru 2026, CNI nu are cum să majoreze contractul. De anul trecut, prin Ordonanța de Urgență 52/2025, beneficiarii acestor stadioane trebuie să cofinanțeze 25% din valoarea lor. Cum arena este probabil sub 1-2% din stadiul lucrărilor, s-a realizat doar demolarea, practic beneficiarul trebuie să vină cu sumele cerute de constructor în plus”, ne-a spus un reprezentant al Ministerului Dezvoltării.

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Astfel, cum aceste investiții nu sunt prevăzute în bugetul Ministerului de Interne și a Clubului Sportiv Dinamo, aflat în subordinea ministerului, finanțarea ar putea fi blocată în acest an. „Dacă este soluția cea mai bună pentru proiect, pentru fondurile publice, da, se poate relua licitația”, ne-a mai declarat un oficial implicat în acest contract. Însă, în această variantă lucrările nu vor continua mai devreme de mijlocul anului 2027.

Ministerul de Interne și Clubul Dinamo trebuie să achite facturile suplimentare

În baza OUG nr. 52/2025, adoptată la 1 octombrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial la 2 octombrie 2025, a introdus măsuri de prioritizare a investițiilor derulate prin CNI și, printre altele, a schimbat modul de finanțare a unor obiective. În cazul stadioanelor, efectul cel mai important al ordonanței a fost introducerea obligației ca beneficiarii să cofinanțeze cu 25% valoarea lucrărilor de construcții-montaj, inclusiv pentru proiectele aflate deja în derulare.

Astfel, Ministerul de Interne și Clubul Dinamo vor dori să continue contractul cu Bog’Art, vor trebui să bugeteze proiectul cu aproape 140 de milioane de lei. Este vorba de o sumă ce reprezintă 25% din valoarea inițială a contractului de 478 de milioane de lei plus 25% din suma suplimentară de minimum 80 de milioane de lei cerută acum de antreprenorul proiectului. Cert este că pentru moment nu „există buget la minister sau la club pentru a cofinanța proiectul”, așa cum ne-au transmis reprezentanții Ministerului de Interne.

Bog’Art cere modificarea proiectului

În răspunsul transmis FANATIK, Compania Națională de Investiții precizează că antreprenorul a depus deja documentațiile tehnice pentru mai multe etape ale investiției: „Antreprenorul a transmis către CNI S.A. documentația de proiectare aferentă fazelor DTAD, DTAC, Proiectului Tehnic pentru desființarea construcțiilor existente, Proiectului Tehnic pentru construirea galeriei din beton pentru termoficare, precum și Proiectul Tehnic – Pachetul 1 – Infrastructură Stadion”.

Mai important însă este faptul că societatea de construcții nu s-a limitat la proiectarea prevăzută în contract, ci a cerut modificarea unor soluții tehnice stabilite în documentația de atribuire. „Antreprenorul a înaintat către CNI o serie de propuneri de modificare a soluțiilor tehnice prevăzute inițial în documentația de atribuire. Aceste propuneri au rezultat în urma activităților de proiectare și a studiilor detaliate efectuate în teren, respectiv studiului geotehnic de detaliu, a ridicărilor topografice ale incintei și zonelor adiacente, precum și a expertizelor tehnice realizate asupra construcțiilor învecinate.”, este răspunsul primit de FANATIK.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, constructorul susține că documentația tehnică pusă la dispoziție de Compania Națională de Investiții (CNI) în cadrul licitației conține erori, iar lucrările necesare în terenul de pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în locul fostei arene, sunt considerabil mai costisitoare decât cele estimate în caietul de sarcini. Printre problemele invocate s-ar număra rețeaua de canalizare, suprafața destinată gazonului și condițiile geotehnice ale terenului, ceea ce ar face imposibilă realizarea investiției în limita valorii contractului adjudecat.

Pe 16 aprilie 2025, Compania Națională de Investiții a desemnat câștigătoare asocierea Bog’Art SRL (lider), ACI Cluj SA, Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL și UTI Construction and Facility Management SA, pentru proiectarea și construirea noului stadion Dinamo. Durata inițailă a lucărilor era 32 de luni. Între timp, durata a crescut la 92 de luni, conform Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Constructorul afirmă că lucrările respectă calendarul contractual. „Proiectul se desfășoară în conformitate cu etapele contractuale stabilite și nu înregistrează întârzieri”, au precizat pentru FANATIK repreƶentanții firmei. Bog’Art explică faptul că documentația pentru primul pachet de lucrări a fost deja depusă și se află în analiza beneficiarului și a supervizorului. „Documentația aferentă Pachetului I – Infrastructură a fost elaborată și depusă către Beneficiar și Supervizor la sfârșitul lunii iunie, aflându-se în prezent în procesul de analiză și aprobare tehnică și economică, conform procedurilor contractuale. Această etapă face parte din fluxul normal de implementare a proiectului și se desfășoară în graficul asumat”, se precizează în răspuns.

Constructorul mai precizează că, după aprobarea proiectului tehnic, vor putea începe lucrările propriu-zise la infrastructura stadionului: „După finalizarea procesului de verificare și aprobarea Proiectului Tehnic vor fi îndeplinite condițiile pentru emiterea Ordinului de Începere a lucrărilor de execuție aferente acestei etape, precum și pentru continuarea lucrărilor de desființare”.

Arena ar urma să poarte numele lui Mircea Lucescu

în onoarea fostului fotbalist și antrenor al echipei Dinamo și al naționalei. Decizia a fost anunțată de Ministerul Afacerilor Interne, prin ministrul Cătălin Predoiu, la 19 aprilie 2026. Potrivit comunicatului, denumirea reprezintă un omagiu adus lui Mircea Lucescu pentru contribuția sa la fotbalul românesc și internațional. În comunicatul MAI se precizează: „Am decis ca viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București să poarte numele «Arena Mircea Lucescu». Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial”.

Noua Arenă Multifuncțională Dinamo va avea o capacitate de peste 25.000 de locuri, toate acoperite, și va respecta standardele UEFA pentru organizarea competițiilor internaționale. Proiectul include patru vestiare, două săli de încălzire, zone dedicate presei, spații pentru persoane cu dizabilități, 12 loje VIP, un lounge de peste 400 mp, restaurant, centru de recuperare sportivă, hotel pentru sportivi, cantină și un heliport destinat inclusiv deservirii Spitalului Clinic de Urgență Floreasca. În jurul stadionului vor fi amenajate și spații pentru celelalte secții ale Clubului Sportiv Dinamo.